देशातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या IPO मध्ये गुंतवणूक करण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. LIC चा IPO आज म्हणजेच सोमवारी बंद होत आहे. 4 मे रोजी IPO ची सुरवात झाली होती. विशेष म्हणजे शनिवारी आणि रविवारी देखील बोली घेण्यात आली. देशातील आयपीओ मार्केटमध्‍ये एखाद्या कंपनीचा आयपीओ सहा दिवस सुरू असल्याची कदाचित ही पहिलीच वेळ म्हणता येईल. रविवारपर्यंत 1.79 पट LIC IPO सबस्क्रिप्शन मिळाले. तुम्ही अजून यात गुंतवणूक केली नसेल तर आज तुमच्याकडे शेवटची संधी आहे. (the last day to subscribe LIC IPO for investors)

LIC IPO मध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या 16 कोटी 20 लाख 78 हजार 067 शेअर्सच्या तुलनेत पाचव्या दिवसापर्यंत 29 कोटी 08 लाख 27 हजार 860 शेअर्ससाठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या आयपीओला सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला तो म्हणजे विमाधारक आणि एलआयसीच्या कर्मचाऱ्यांचा. एलआयसीचे कर्मचारी आणि विमाधारकांना गुंतवणुकीसाठी सूट देण्यात आल्याने या आयपीओला त्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला असल्याचे दिसून येत आहे.

एलआयसीच्या आयपीओमध्ये प्रति शेअर्ससाठी 902-949 रुपयांचे मूल्य निश्चित करण्यात आले होते. एका खंडामध्ये 14 शेअर्सचा समावेश करण्यात आला होता. म्हणजेच तुम्हाला जर एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करायची असल्यास कमीतकमी 14 शेअर्सची खरेदी आवश्यक आहे. यामध्ये जे एलआयसीचे विमाधारक आहेत त्यांना प्रति शेअर्समागे 60 रुपयांची सूट देण्यात आली आहे. तर जे एलआयसीचे कर्मचारी आहेत त्यांनी प्रति शेअर्समागे 45 रुपयांची सूट देण्यात आली आहे.