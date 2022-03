Share Market: शेअर बाजारात तेजी कायम; सेन्सेक्स 985 तर निफ्टी 241 अंकांनी वधारला

By

Share Market Updates: गेल्या आठवड्यात लगातार चार दिवस सकारात्मक कामगिरीनंतर आज आठवड्याच्या पहिल्या दिवशीही शेअर बाजारानं सकारात्मक कामगिरी केली आहे. शेअर बाजाराचा चढता आलेख आजही सुरुच राहिला. सकाळी स्थिर पातळीवर सुरु झालेल्या शेअर बाजाराने दिवसभरात सातत्यपूर्ण दमदार कामगिरी केली. शेअर बाजार बंद झाला तेव्हा दोन्ही निर्देशांकात मोठी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं. सेन्सेक्स 985.27 अंकांनी अर्थात 1.77 टक्क्यांनी वधारून 56,535.57 वर बंद झाला, तर निफ्टीही 240.85 अंकांनी अर्थात 1.45 टक्क्यांनी वधारून 16,871.30 वर बंद झाला. दिवसअखेर 37 शेअर्समध्ये वाढ झाली, तर 13 शेअर्समध्ये घट झाली. (Stock market rose sharply, Nifty and the Sensex rose)

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सातत्याने ढासळत असलेला शेअर बाजार गेल्या आठवड्यात सावरल्याचं पाहायला मिळालं होतं. मंगळवार ते शुक्रवार सलग चार दिवस शेअर बाजार सातत्याने वधारला. आज सकाळीही शेअर बाजार स्थिर पातळीवर सुरु झाला. सेन्सेक्स 64.1 अंकांच्या वाढीसह 55614.40वर सुरु झाला होता, तर निफ्टी 3.25 अंकांच्या वाढीसह 16,633.70वर सुरु झाला.

तत्पूर्वी प्रचंड अस्थिरतेच्या दरम्यानही शुक्रवारी बाजार सलग चौथ्या दिवशी तेजीसह बंद झाला होता. सेन्सेक्स (Sensex) 85.91 अंकांच्या अर्थात 0.15 टक्क्यांच्या वाढीसह 55,550.30 वर बंद झाला होता. दुसरीकडे, निफ्टी (Nifty) 35.55 अर्थात 0.21 टक्क्यांच्या वाढीसह 16630.45 वर बंद झाला होता.