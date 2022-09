By

हॉटेल चेन कंपनी लेमन ट्री हॉटेल्स लिमिटेडच्या (Lemon Tree Hotels Ltd) शेअरची किंमत सोमवारी, 12 सप्टेंबरला एनएसईवर गेल्या एका वर्षातील नवीन उच्चांकावर पोहोचला. दिवसभराच्या व्यवहारात लेमन ट्रीचे शेअर्स जवळपास 3 टक्क्यांनी वाढले आणि 82.65 रुपयांवर पोहोचला, जो गेल्या एका वर्षातील नवीन उच्चांक आहे.

लेमन ट्री आता मल्टीबॅगर शेअर बनला आहे, ज्याने गेल्या एका वर्षात त्याने आपल्या गुंतवणूकदारांना 100% पेक्षा जास्त परतावा दिला आहे. एका वर्षापूर्वी 13 सप्टेंबर 2021 रोजी एनएसईवर त्याचे शेअर्स 40.05 रुपयांवर व्यवहार करत होते. म्हणजेच, गेल्या एका वर्षात, त्याने आपल्या गुंतवणूकदारांना सुमारे 105.49 टक्के इतका मल्टीबॅगर परतावा दिला आहे. (this multibagger hotel stock will give you 104 percent return)



गेल्या एका महिन्यात लेमन ट्रीचे शेअर 13.75 टक्क्यांनी वधारलेत. त्याच वेळी, 2022 च्या सुरुवातीपासून त्याची किंमत 70 टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. लेमन ट्रीची मार्केट कॅप सध्या 6.49 हजार कोटी रुपये आहे आणि त्याचे शेअर्स एप्रिल 2018 मध्ये स्टॉक एक्स्चेंजवर लिस्ट झाले होते.



लेमन ट्री हॉटेल्स ही भारतातील हॉटेल चेन कंपनी आहे. देशभरातील 52 शहरांमध्ये 8,300 खोल्या असलेल्या 85 हॉटेल्सची मालकी आहे. मध्यम किमतीच्या हॉटेल विभागातील ही देशातील सर्वात मोठी चेन आहे आणि एकूण तिसरे सर्वात मोठे हॉटेल आहे.

हॉटेलच्या शेअर्समध्ये का होतेय वाढ ?

हॉटेल उद्योगाने आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये ग्रोथ आणि मार्जिनच्या बाबतीत चांगली सुरुवात केल्याचे आयसीआयसीआय डायरेक्ट रिसर्चने गेल्या आठवड्यात एका अहवालात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खुली झाल्याने कॉर्पोरेट डिमांड तसेच मीटिंग, इनसेंटिव्ह ट्रॅव्हल, कॉन्फरंस आणि एझिबिशन्स सुरू झाली आहेत.



त्यामुळे हॉटेल कंपन्यांना रूमचे दर वाढण्यास मदत झाली आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात ऑक्युपंसी दर 68 टक्क्यांहून अधिक होण्याची अपेक्षा आहे. पुढील आर्थिक वर्षात तो 70 टक्क्यांवर पोहोचेल. त्यामुळे रूम रेट्स वाढतील.



नोंद : क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.