कॉस्मो फिल्म्स (Cosmo Films) लवकरच त्यांच्या शेअरहोल्डर्सना बोनस शेअर जारी करणार आहे. नुकत्याच झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत 1:2 च्या प्रमाणात बोनस इक्विटी शेअर्स जारी करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याचे कंपनीने जाहीर केले आहे. त्यासाठी शेअरधारकांच्या पुढील मंजुरी घेणे बाकी आहे. बोनस शेअर्ससाठी पात्र भागधारक (Eligible Shareholders) निश्चित करण्यासाठी तारीख नंतर कळवली जाईल असे कंपनीने म्हटले आहे. (This multibagger stock will give you 172 percent returns in one year)

एका वर्षात 172% परतावा

कॉस्मो फिल्म्सच्या (Cosmo Films) स्टॉकने गेल्या एका वर्षात त्यांच्या गुंतवणूकदारांना सुमारे 172 टक्के परतावा दिला आहे. 2022 मध्ये स्टॉकने 33 टक्के परतावा दिला आहे. मात्र, गेल्या एक महिन्यापासून या शेअरवर नफावसुलीचा अर्थात प्रॉफिट बुकींगचा दबाव होता आणि त्यामुळेच यात सुमारे 9 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.

बोर्डाची मान्यता

कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत प्रति इक्विटी शेअर दोन बोनस शेअर्स देण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे कॉस्मो फिल्म्सने एका एक्सचेंज फायलिंगमध्ये म्हटले आहे. यासाठी, आता पोस्टल बॅलेटमधून शेअरधारकांच्या इतर आवश्यक मंजूरी घेणे बाकी आहे

कंपनीचे नाव बदलण्याची शिफारस

मंडळाने कंपनीचे नाव “Cosmo Films Limited” वरून “Cosmo First Limited” असे बदलण्याची शिफारसही केली आहे, ज्यावर भागधारकांची मंजूरी घेणे बाकी आहे. Cosmo Films ही भारतातील BOPP चित्रपट निर्माता, पुरवठादार आणि निर्माता आहे. 1981 मध्ये या कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. Cosmo Films हे पॅकेजिंग, लॅमिनेशन आणि लेबलिंग ऍप्लिकेशन्ससाठीची आघाडीची कंपनी आहे.

