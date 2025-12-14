Lionel Messi: मेस्सीसाठी स्वागत, पण भारतीय खेळाडूंची ओळख पुसली! भारतीय फुटबॉलसाठी धक्कादायक क्षण

मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर लिओनेल मेस्सीच्या स्वागतासाठी भव्य सोहळा आयोजित करण्यात आला. बॉलिवूड सेलिब्रिटी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सचिन तेंडुलकर, भारतीय फुटबॉलचा अभिमान सुनील छेत्री… सगळेच मैदानावर होते. चाहत्यांचा जल्लोष, टाळ्यांचा कडकडाट आणि कॅमेऱ्यांची गर्दी होती. पण या झगमगाटात एक अत्यंत अस्वस्थ करणारे चित्र समोर आले..भारताच्या भविष्यातील फुटबॉलपटूंना म्हणजेच बालफुटबॉलपटूंना मैदानावर उतरवले खरे, पण त्यांच्या ओळखीच काढून घेतल्या. ज्या जर्सी त्या मुलांना देण्यात आल्या होत्या, त्यावर त्यांचे नाव नव्हते… जर्सी नंबर नव्हता… होता फक्त मेस्सीचा फोटो… मेस्सीचं नाव… मेस्सीचा नंबर! मग आता प्रश्न असा आहे की, एका महान खेळाडूचा सन्मान करताना आपल्या देशातील खेळाडूंची ओळख पुसून टाकायची का? या मुलांना केवळ शोपीस बनवण्यात आलं का? ‘प्रोजेक्ट महादेव’ अंतर्गत 60 बालफुटबॉलपटूंच्या जर्सीमध्ये या प्रकल्पाचे नाव लिहले असल्याचेही पाहायला मिळाले..क्रिकेटचा देव 'सचिन' जेव्हा फुटबॉलचा सुपरस्टार मेस्सीला भेटला, 10 नंबरची जर्सी देताना काळ थांबला… वानखडेवरील 'तो' क्षण Viral.हा क्षण त्या मुलांसाठी अभिमानाचा असायला हवा होता, पण तो वेदनादायी ठरला. एका खेळाडूला मोठं करण्यासाठी दुसऱ्या खेळाडूची ओळख हिरावून घेणं, हे क्रीडासंस्कृतीला शोभणारं आहे का? आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे सुनील छेत्री, जो भारतीय फुटबॉलचा चेहरा आहे. तोसुद्धा मेस्सी नावाची जर्सी परिधान करून मैदानात उतरला. भारतीय फुटबॉल प्रेमींसाठी हा क्षण अभिमानाचा नव्हे, तर धक्का देणारा ठरला..‘प्रोजेक्ट महादेव’ अंतर्गत 60 बालफुटबॉलपटूंना प्रशिक्षण देण्याची घोषणा झाली खरी, पण त्याच कार्यक्रमात त्यांच्या स्वतःच्या नावालाच स्थान न देणं हा मोठा विरोधाभास नाही का? भारतातील खेळाडू कमी नाहीत. त्यांच्यातही गुणवत्ता आहे, त्यांच्यातही स्वप्नं आहेत आणि त्यांचीही स्वतंत्र ओळख आहे. मग प्रश्न राहतोच, भारतामध्ये खेळाडू घडवायचे की फक्त परदेशी स्टार्सचे पोस्टर बॉय बनवायचे? हा सोहळा आठवणीत राहील पण चुकीच्या कारणांसाठी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.