ग्रेट स्मोकी माउंटन्स – अमेरिकेची पर्यटन पंढरी

विजय नाईक, दिल्ली २ सप्टेंबर, २०२६ अमेरिकेच्या दक्षिणेकडील टेनेसी व नॉर्थ कॅरोलीना राज्यातील ग्रेट स्मोकी माउंटन्स नॅशनल पार्क या पर्वतराजीला संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९८३ मध्ये राष्ट्रीय ठेवा (नॅशनल हेरिटेज) हा दर्जा दिला. त्यानंतर या पर्वतराजीला पाहाण्यासाठी व त्यातील ट्रेल्सची भ्रमंती करणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येने उच्चांक गाठला. २०२५ मध्ये त्याची संख्या तब्बल १ कोटी ५३ लाख झाली. .अमेरिकेतील प्रसिद्ध झिऑन नॅशनल पार्क, यलोस्टोन नॅशनल पार्क, ग्रँड कॅनियन नॅशनल पार्क, योसेमिटी नॅशनल पार्क, ग्लेशियर नॅशनल पार्क, ऑलिंपिक नॅशनल पार्क, ग्रॅंड टेटन नॅशनल पार्क, अकाडिया नॅशनल पार्क व रॉकी माउंटन नॅशनल पार्क या सर्वांपुढे पुढे जाऊन ग्रेट स्मोकी माउंटन्स नॅशनल पार्कने पहिला क्रमांक गाठला आहे..त्यांची लांबी अंदाजे ८७ कि.मी तर रूंदी २४ ते ३२ कि.मी आहे. ते पाच लाख एकरात पसरलेले आहेत. सर्वात उंच कुवोही (क्लिंगमॅन्स डोम) शिखराची उंची ६६४३ फूट आहे. अंदाजे २००० अस्वलांचे हे अभयारण्य असून, त्याव्यतिरिक्त ६५ सस्तन प्राणी, एल्क, हरणे, २४० प्रकारचे पक्षी व जगातील दुर्मिळ असा सॅलॅमँडर जलचर, वनस्पती, घनदाट वृक्षराजी ही खास वैशिठ्ये आहेत. सॅलॅमँडरच्या तीस प्रजाती येथे पाहावयास मिळतात, म्हणून या पर्वतराजीला जगातील सॅलॅमँडरची राजधानी असंही म्हणतात. एटलांटाहून चार तासांचा प्रवास करून गेलं, की ही पर्वतराजी दिसू लागते..भारतात इतक्या उंचीचे अनेक पर्वत आहेत. सर्वाधिक २९०३१ फूट उंच असलेल्या एव्हरेस्ट (हिमालय) ची तुलना केवळ अर्जेन्टीनातील अकोन्कागुआ या २२,८३८ फूट उंच असलेल्या पर्वताशी करता येईल..गेल्या आठवड्यात आम्ही स्मोकी माउंटन्सला भेट दिली, तेव्हा पावसाळ्यात न्हाऊन निघालेला हिरव्याकंच सैह्याद्री डोळ्यासमोर उभा राहिला. त्यांची लांबी ग्रेट स्मोकी माउंटन्सपेक्षा कितीतरी अधिक १६०० कि.मी. असून, रूंदी अंदाजे १०० कि.मी आहे. कळसुबाई हे सर्वाधिक ५४०० फूट उंचीचे शिखर सैह्याद्रीत आहे..एटलांटापासून तासाभराच्या अंतरावर प्रसिद्ध अमिकलोला धबधबा आहे. तेथून थेट अमेरिकेच्या पूर्वोत्तर टोकाला कॅनडाला लागून असलेल्या मेन या राज्यापर्यंत सुमारे २२०० कि.मी. पायवाट (एपलाचीन ट्रेल) असून, ती अकरा राज्यातील डोंगर दऱ्यातून जाते. वाटेत ग्रेट स्मोकी माउंटन्स ओलांडावे लागतात. स्मोकी माउंटन्सच्या पायथ्याशी गॅटलीनबर्ग हे अत्यंत नयनरम्य शहर वसलय, तर त्यापासून उलट्या दिशेला गेल्यास पीजन फोर्ज हे शहर मात्र सपाट प्रदेशात वसलय. अमेरिकेची गानसम्राज्ञी डॉली पार्टन याच भागातली. तिचा मृत्यू गेल्याच महिन्यात २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी झाला. त्याबाबत देशभर हळहळ व्यक्त करण्यात आली. ती ग्रामीण भागात जन्मलेली व हालाखीत जगलेली गायिका होती. तथापि, तिनं गायलेल्या गाण्यांना अनेक ग्रॅमी पारितोषिके मिळाली. चित्रपटातही तिनं अभिनय केला. तिचा पूर्णाकृती पुतळा या शहरात असून, मनोरंजनासाठी तिनं हॉलिवुडसारखी ‘डॉलिवुड’ नगरी स्थापन केली. बालकांसाठी वाचनालये उघडून गरीब मुलांना लक्षावधी पुस्तके वाटली. कोविद -१९ च्या काळात तिनं दिलेल्या देगण्यांमुळे मॉडर्ना लस तयार करण्यात शास्त्रज्ञांना यश मिळालं..स्मोकी माउंटन्स हे नाव या पर्वतात वरवर सरकणारे ढग, धुक्याच्या पट्ट्यांमुळे पडलय. त्यामुळे अनेक वेळा डोंगर धूसर होतात. त्यावरील निळसर झाक सौंदर्यात भर टाकते. घनदाट जंगलात मोटारीने प्रवास करीत त्यातील झरे, नद्या व वन्य जीवनाचा आस्वाद तर घेता येतोच, पण दोनशे ते तीनशे वर्षापूर्वी येथे राहाण्यासाठी आलेल्या मूळच्या अमेरिकन इंडियन व अमेरिकन लोकांनी बांधलेली घरे व वसाहती या जशाच्या तशा ठेवण्यात आल्याने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ते कसे राहात होते, लोहार कसे निरनिराळी उपकरणे तयार करीत, पावसाचं पाणी कसं आडवलं जाई, रानावनातून ते कसे स्थलांतर करीत, याची पूर्ण साखळी आम्हाला पाहावयास मिळाली. या रिकाम्या लाकडी घरातून आता सापांचं वास्तव्य असल्यानं ‘पावलं सावधपणे टाका,’ अशा सूचना लिहिलेल्या असतात..विशेष म्हणजे, स्मोकी माउंटन्समध्ये चेरोकी वन्य जातींची आगळी वेगळी वसाहत असून त्याला ‘चेरोकी नेशन’ असं नाव आहे. तेथे मूळचे अमेरिकन इंडियन्स राहातात. अमेरिकेत त्यांच्यासाठी ३२६ खास राखीव प्रदेश असून, त्यातून मूळच्या ५७४ जमाती, आदिवासी राहात आहेत. त्यांना स्वतंत्र प्रदेशाचा दर्जा आहे. या प्रदेशावर फक्त त्यांचेच राज्य, शासन व्यवस्था आहे. अर्थाजनासाठी त्यांनी कॅसिनो बांधली आहेत. त्यात अमेरिकेचे कायदे ढवळाढवळ करू शकत नाहीत. यातील सर्वात मोठा ‘नव्हाजो नेशन’ हा १६ दशलक्ष एकरात असून तो एरिझोना, न्यू मेक्सिको व यूटा या राज्यात पसरलेला आहे..एरिझोनाची राजधानी फिनिक्स नजिक स्कॉट्सडेल या शहरात अमेरिकन इंडियन लोकांची अत्यंत सुंदर बाजारपेठ आहे. त्यात त्यांनी निरनिराळ्या धातू व लाकडापासून तयार केलेल्या हस्तकलावस्तू, तैलचित्रे विकावयास ठेवलेल्या असतात. काही वर्षांपूर्वी या शहराला भेट देताना मला रस्त्यारस्त्यावरील चौकात सुरू असलेल्या मंद संगीताचा आस्वाद घ्यायला मिळाला होता. तसेच, कोणत्याही दुकानास भेट दिल्यास तेथे मिळणाऱ्या वेलकम ड्रिंक्सची अनोखी चवही घेतली होती. अमेरिकेच्या शिरगणतीनुसार, मूळ अमेरिकन इंडियन्सची संख्या सुमारे ३० लाख ७० हजार आहे..स्मोकी माउंटन्सच्या जंगलातील न्यू फाऊंड गॅप, कॅडेस कोव्ह, टेल ऑफ ड्रॅगन, चिमनी स्टॉप या स्थळांना भेट देत वॉटर रॉक नॉब या उंच डोंगरावर सूर्यास्त पाहाण्यासाठी पोहोचलो, तेव्हा रात्रीचे ८ वाजून पाच मिनिटे झाली होती. पाच मिनिटात होणाऱा सूर्यास्त पाहाण्यासाठी गर्दी जमली होती. तेथून क्षितिजापर्यंत पाहाता, डोंगरांच्या तब्बल १२ रांगा दिसत होत्या. काही वेळापूर्वी पाऊस पडल्यामुळे पांढऱ्या काळ्या ढगांनी आकाशात गर्दी केली होती. पण, काही क्षणातच गडद नारिंगी रंगाचा सूर्यगोल दिसू लागला अन् वेगानं लुप्त झाला. त्यानंतर, काही मिनिटातच सर्वत्र दाट धुकं पसरलं, इतकं की चार फुटावरचंही काही दिसेना. तशाच स्थितीत अत्यंत हळू वेगांनं धुक्यातून आम्ही उतरलो. ग्रेट स्मोकी माउंटन्सचं हे शेवटचं दर्शन, प्रत्येकानं घ्यावसं असं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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