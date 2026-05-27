Blog | ब्लॉग

Latest Marathi News Live Update : राजकारणापासून ते गुन्हेगारीपर्यंत देशात आज काय-काय घडलं? एका क्लिकवर जाणून घ्या प्रत्येक अपडेट

Breaking Marathi News live Updates 27 may 2026 : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर...
Maharashtra Latest Marathi News Live Update

Maharashtra Latest Marathi News Live Update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Paradh Police Station : घरातून गायब झालेला चौदा वर्षीय मुलगा मुंबईत सुखरूप

पारध : घरात वडील रागावल्याने पारध पोलिस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रातील एका चौदा वर्षीय मुलाने चक्क पलायन करून थेट मुंबई गाठल्याची घटना मंगळवारी (ता. 26) दुपारी एक वाजेच्या सुमारास घडली. तर, पारध पोलिसांनी वडिलांच्या तक्रारीवरून आज्ञात संशयित आरोपी विरुद्ध पळवून नेल्याचा गुन्हा नोंदवून तपासाला सुरुवात केली असता, हा मुलगा मुंबई मुलुंड पोलिस ठाण्यात सुखरूप असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Nashik
Nashik district rainfall
Latest Marathi News ,Latest News Marathi,news in Marathi
latest Marathi books
Nashik city news updates
latest Marathi news source