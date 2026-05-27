Latest Marathi News Live Update : राजकारणापासून ते गुन्हेगारीपर्यंत देशात आज काय-काय घडलं? एका क्लिकवर जाणून घ्या प्रत्येक अपडेट

पारध : घरात वडील रागावल्याने पारध पोलिस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रातील एका चौदा वर्षीय मुलाने चक्क पलायन करून थेट मुंबई गाठल्याची घटना मंगळवारी (ता. 26) दुपारी एक वाजेच्या सुमारास घडली. तर, पारध पोलिसांनी वडिलांच्या तक्रारीवरून आज्ञात संशयित आरोपी विरुद्ध पळवून नेल्याचा गुन्हा नोंदवून तपासाला सुरुवात केली असता, हा मुलगा मुंबई मुलुंड पोलिस ठाण्यात सुखरूप असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..पुणे : कात्रजमधील मांगडेवाडी परिसरात दोन गावठी पिस्तूल आणि काडतुसे बाळगणाऱ्या तरुणाला भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अटक केली. सोहम गोविंद धुमाळ (वय १८ वर्षे ७ महिने, रा. पुण्यनगरी सोसायटी, वडगाव शेरी) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. .पुणे : शहरातील उच्चभ्रू कोरेगाव पार्क परिसरात एका हायप्रोफाइल सेक्स रॅकेटवर गुन्हे शाखेने रात्री उशिरा छापा टाकला. या कारवाईत वेश्याव्यवसायाच्या विळख्यातून चार विदेशी तरुणींची सुटका करण्यात आली. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार फरार असून, त्याच्याविरुद्ध बुधवारी (ता. २७) कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..छत्रपती संभाजीनगर येथे ६० लाखांहून अधिक किमतीचा गोवंश जप्त एकूण १३१ गोवंशांची सुटका; ८ आरोपींवर ४ गुन्हे दाखलया कारवाईत एकूण १३१ गोवंशांची सुटका करण्यात आली असून, सुमारे ६० लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा गोवंश जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी ८ आरोपींविरुद्ध चार स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, संबंधितांकडून अधिक चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे..पुणे : शहरातील जनगणनेचे काम संथगतीने सुरू असून, अनेक क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ५० टक्के कामही पूर्ण झाले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. वारंवार सूचना, बैठका आणि आदेश देऊनही कर्मचारी कामावर हजर राहत नसल्याने महानगरपालिका प्रशासनाने आता कठोर भूमिका घेतली असून, जनगणनेच्या कामात कसूर करणाऱ्या सुमारे ८०० कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे..पुणे : शहरात बकरी ईद सणाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुमारे चार हजार पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. संवेदनशील भाग आणि मुख्य ईदगाह मैदानाच्या परिसरात विशेष सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे..पुणे : सेवन लव्हज चौक परिसरातील एका बांधकाम प्रकल्पातून बेकायदेशीरपणे पावसाळी चेंबरमध्ये गाळमिश्रित पाणी सोडल्याप्रकरणी पुणे महापालिकेने २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कसबा पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील सेवन लव्हज चौक आणि कुमार पॅसिफिक मॉल परिसरात संबंधित बांधकाम सुरू आहे. या ठिकाणाहून गाळयुक्त पाणी थेट महापालिकेच्या पावसाळी चेंबरमध्ये सोडले जात असल्याची तक्रार प्रशासनाला प्राप्त झाली होती. महापालिकेच्या पथकाने घटनास्थळी पाहणी केली असता, बांधकाम साईटवरून पाणी वाहिनीद्वारे पावसाळी चेंबरमध्ये सोडले जात असल्याचे आढळून आले. पावसाळी वाहिन्यांमध्ये बांधकामाचे पाणी सोडल्याने वाहिन्या तुंबून पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका असल्याने ही कारवाई करण्यात आली..पुणे : कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता गृहित धरून पुणे महापालिकेने गुरुवारी (ता. २८) आणि शुक्रवारी (ता. २९) सारसबाग बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान सुरुवातीला दुरुस्तीच्या कारणास्तव बाग बंद असल्याचे महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी जाहीर केले होते. पण त्यानंतर पोलिसांचा दाखला देत बाग बंद असणार आहे, असे स्पष्ट केले. त्यावरून सत्ताधाऱ्यांचा गोंधळही समोर आला आहे. .मंचर : बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर मंचर शहरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे. शहरात दोन उपविभागीय पोलिस अधिकारी, सहा पोलिस निरीक्षक, बारा सहाय्यक पोलिस निरीक्षक व पोलिस उपनिरीक्षक यांच्यासह तब्बल २५० पोलिस कर्मचारी आणि होमगार्डचा तगडा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे..कोल्हापूरच्या शाहूवाडीतील आंबा येथे नागपूर-रत्नागिरी महामार्गावर एलपीजी गॅस टँकर पलटी झाला आहे. अपघातात टँकर चालक महेश संतोष अनभुले (रा-घुमरी, ता-कर्जत,जिल्हा अहिल्यानगर) हा जागीच ठार झाल्याची माहिती आहे. .राज्यासह गोव्यातील सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी आवश्यक आणि बहुप्रतिक्षेत असणाऱ्या राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षेच्या (सेट) तारखा जाहीर झाल्या आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वतीने महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांसाठी राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा (सेट) २६ जुलै रोजी होणार आहे. विद्यापीठाच्या सेट परीक्षा विभागातर्फे ४१ वी सेट परीक्षा आयोजित केली असून या परीक्षेसाठी नियमित शुल्कासह अर्ज भरण्याची प्रक्रिया येत्या मंगळवारपासून (ता. २) सुरू होत आहे..माहूर तालुक्यात खरीप हंगामाच्या मशागतीची कामे जोरात सुरु असताना पेट्रोल आणि डिझेलची टंचाई निर्माण झाली आहे. तहसीलदार अभिजीत जगताप हे स्वतः पेट्रोल पंपावर थांबले आणि इंधन वितरण प्रक्रिया सुरळीत केली..यवतमाळ जिल्ह्यात डिझेल टंचाईच्या चर्चांना उधाण आले असताना जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी बुधवारी (ता.27) शहरातील प्रमुख पेट्रोल पंपांवर अचानक पाहणी केली. पंपावरील इंधन साठा आणि वितरण व्यवस्थेचा आढावा घेतला. शेतकर्यांना कोणत्याही परिस्थितीत डिझेलसाठी वणवण फिरावे लागू नये, यासाठी पेट्रोल पंप चालकांना स्पष्ट शब्दांत सूचना देण्यात आल्या..नाफेड १५.८० रुपयांनी कांदे खरेदी करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस१० लाख टन कांदा खरेदी नाफेड, NCCFने करावी अशी मागणी कांद्याची खरेदी व्यापारी नाही तर शेतकऱ्यांकडून केली पाहिजे, अशी मागणी .NEET UG पेपरफुटी प्रकरण | राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने डॉ. मनोज शिरुरे आणि तेजस हर्षद कुमार शाह यांची १ जूनपर्यंत सीबीआय कोठडी मंजूर केली आहे. सीबीआयने या दोन्ही आरोपींच्या ५ दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली होती.न्यायालयाने प्रल्हाद कुलकर्णी आणि शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर यांची १० जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी मंजूर केली आहे..गोरेगाव येथील गोकुळधाम परिसरातील 'सॅटेलाईट गार्डन्स फेज २' या गृहसंकुलाच्या आवारातच ईदनिमित्त बळी देण्यावरून तणाव निर्माण झाल्यानंतर, दिंडोशी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेंद्र शिंदे यांनी सांगितले की, "बळी देण्याची (ईदनिमित्त बळीच्या प्राण्यांची कत्तल करण्याची) परवानगी रद्द करण्यात आली आहे. उद्या सकाळी या सोसायटीमधून बकऱ्यांना हलवण्यात येईल..घाटकोपर सागर पार्क सोसायटीत बकरा कुर्बानीला विरोध करण्यात येत आहे. महापालिकेकडून अचानक बकरा कुर्बानीची परवानगी रद्द करण्यात आली आहे. सागर पार्क सोसायटीत 30 वर्षांपासून बकरा कुर्बानी केली जाते. सोसायटीत बकरा कुर्बानी करणार नाही, पालिकेनं जागा द्यावी तिथं आम्ही बकरा कुर्बानी करू, अशी नागरिकांची भूमिका आहे..सांगलीमध्ये मुलगा होत नसल्याच्या कारणावरून विवाहितेचा छळ. सासरच्या छळामुळे माझ्या मुलीचा मृत्यू, वडिलांचा आरोप. वडिलांच्या तक्रारीनंतर पलूस पोलिसांत पतीसह 5 जणांविरोधात गुन्हा दाखल. पुढील तपासासाठी प्रकरण नागपट्टीनम सिटी पोलीस ठाण्याकडे वर्ग केल्याची माहिती.उल्हासनगरमधून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नालेसफाईचा फज्जा काढलेली घाण पुन्हा नाल्यात टाकण्यात आली आहे. पावसाळ्यापूर्वीच नालेसफाईतील भोंगळ कारभार समोर आला आहे. जेसीबीने काढलेला गाळ पुन्हा नाल्यात टाकल्याचा प्रकार समोर. कोट्यवधींच्या नालेसफाई कामावर प्रश्न उपस्थित गेले जात आहेत..विधान परिषदेतील जागा शिवसेनेलाच द्यावी, अशी संपूर्ण कोकणातील जनतेची मागणी आहे. कोकणात शिवसेनेचे सदस्य प्रमाणात जास्त असल्यामुळे अशी मागणी होण्यात काही गैर नाही, असे सांगत मंत्री भरत गोगावले यांनी शिवसैनिकांच्या या मागणीला पाठिंबा दर्शवला आहे. मात्र अंतिम निर्णय युतीतील नेतेच घेणार असल्याचेही गोगावले यांनी स्पष्ट केले आहे..इयत्ता ९ वी आणि १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन प्रादेशिक भाषांचा अभ्यास अनिवार्य करणाऱ्या CBSE च्या धोरणाला स्थगिती देण्याबाबत कोणताही निर्देश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.तथापि, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने, दोन भाषांच्या या अनिवार्यतेस आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या संचावर CBSE कडून स्पष्टीकरण मागवणारी नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणावर १५ आणि १६ जुलै रोजी सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने निश्चित केले आहे..लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथील तोंडार पाटी परिसरात असलेल्या एका दाळ मिलच्या गोदामाला भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. या आगीत मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची माहिती मिळत असून, आगीमुळे संपूर्ण परिसर धुराच्या लोटांनी भरून गेला आहे. मात्र ही आग नेमकी कशामुळे लागली याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..पुण्यातील NEET पेपरफुटी प्रकरणात आरोपी डॉ. मनोज शिरुरे याला न्यायालयाने 5 दिवसांची CBI कोठडी सुनावली आहे.तर या प्रकरणातील अन्य आरोपी शिवराज मोटेगावकर आणि प्रल्हाद कुलकर्णी यांना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे.डॉ. मनोज शिरुरे याच्याकडून काही महत्त्वाच्या लिंक आणि तपासाशी संबंधित बाबी पडताळायच्या असल्यामुळे CBI ने त्याच्या कोठडीची मागणी केली होती..पुण्यातील NEET पेपरफुटी प्रकरणात आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणात संबंधित दोन विद्यार्थ्यांचीही CBI चौकशी करणार असल्याची माहिती मिळत आहे.आरोपी डॉ. मनोज शिरुरे यांनी NEET परीक्षा होण्यापूर्वीच एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात दोन विद्यार्थ्यांना रसायनशास्त्र विषयातील प्रश्न दिल्याचा आरोप आहे. यासाठी डॉ. प्रल्हाद कुलकर्णी यांची मदत घेण्यात आल्याचेही तपासात समोर आले आहे.विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले प्रश्न आणि प्रत्यक्ष परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न जुळल्याचेही तपासात उघड झाले आहे..नंदुरबारमध्ये आज नागरिक आणि विद्यार्थ्यांनी ‘शून्य सावली दिवस’ या दुर्मीळ खगोलीय घटनेचा अनोखा अनुभव घेतला. सूर्य अगदी डोक्यावर आल्यामुळे काही क्षणांसाठी वस्तूंची सावली पूर्णपणे गायब झाल्याचे पाहायला मिळाले.नक्षत्र छंद मंडळाच्या वतीने या विशेष दिवसाचे निरीक्षण करण्यात आले. या वेळी विद्यार्थ्यांनी आणि नागरिकांनी मोठ्या उत्सुकतेने सहभाग घेत विज्ञान आणि खगोलशास्त्राशी संबंधित माहिती जाणून घेतली.‘शून्य सावली दिवस’च्या माध्यमातून विज्ञानविषयक जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, या दुर्मीळ खगोलीय घटनेने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले..कोल्हापूरमध्ये गोकुळ दूध संघाची निवडणूक सध्या चर्चेचा विषय ठरत असताना, आता ‘हलाल सर्टिफिकेट’चा मुद्दा नव्या वादाला कारणीभूत ठरला आहे. याचिकाकर्ते प्रकाश बेलवाडे यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर टीका करत या प्रमाणपत्राबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तर हसन मुश्रीफ यांनी आखाती देशांमध्ये दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्यातीसाठी हलाल सर्टिफिकेट आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणामुळे राजकीय, धार्मिक आणि व्यावसायिक स्तरावर चर्चा रंगली आहे..इंधन दरवाढीविरोधात कुडाळमध्ये ठाकरेसेना आक्रमक झालीय... अच्छे दिनचं स्वप्न दाखवणाऱ्या मोदी सरकरानं सामान्यांची आर्थिक पिळवणूक केल्याचा आरोप माजी आमदार वैभव नाईकांनी केलाय... या आंदोलनादरम्यान ठाकरेसेनेनं सरकारच्या धोरणांविरोधात जोरदार घोषणाबाजीही केलीय.. .मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रलंबित मागण्यासाठी पुन्हा 30 मे पासून अंतरवाली अंतरवाली सराटी मध्ये आंदोलनाची घोषणा केली होती. त्यानंतर भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेत आंदोलन न करण्याची विनंती केली होती. त्यावर जरांगे यांनी 28 मे पर्यंत सरकारला लाड यांच्या माध्यमातून समाजाच्या मागण्या ठेवत अल्टिमेटन दिला होता..रील्सस्टार विवाहितेने गळफास घेत केली आत्महत्या सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यात धक्कादायक घटना घडली आहे.रिलस्टार विवाहित महिलेने आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली आहे.अज्ञात कारणावरून हॉटेल ग्रामपंचायतच्या स्वयंपाक घरातील पत्र्याच्या लोखंडी अंगलला दोरीच्या साहाय्याने रिलस्टार रोहिणी निलेश पाराध्ये (वय 25 )हिने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना तालुक्यातील ब्रह्मपुरी येथे घडली आहे..कांद्याचे कोसळलेले भाव आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा मेटाकुटीला आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील चाकण बाजार समितीत कांद्याला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झालेय.डिझेल मिळत नसल्याने पेरणीपूर्व मशागतीच्या कामाला अडथळा निर्माण होऊ लागला आहे या सर्वांना कंटाळून बीड जिल्ह्याच्या आष्टी तालुक्यातील कऱ्हेवडगाव येथील शेतकरी बांधवांनी बैल जोडीच्या सहाय्याने पेरणीपूर्व मशागत करण्यास सुरुवात केली आहे..मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नाशिकमधील निवासस्थानाबाहेर आंदोलनआगामी संस्था कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या रिंग रोडमध्ये जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांचं आंदोलनरिंग रोडची अलाइन्मेंट बदलण्याची मागणी, प्रशासनाकडून मागण्यांची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोपआंदोलनाच्या पार्श्वभूमी भुजबळांच्या निवासस्थानाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा बंदोबस्त तैनातमंत्री छगन भुजबळ मुंबईत असणे तरीदेखील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांच आंदोलन.मुबंई-गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाली आहे. माणगांव बाजारपेठ ते खरवली फाट्यापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. कोकणात जाणाऱ्या मार्गावर जवळपास ४ किमी पर्यंत वाहतूक कोंडी झाली असल्याने कोकणात फिरायला जाणारे पर्यटक वाहतूक कोंडीत अडकले आहेत..नीट पेपरफुटी प्रकरणी पुण्यातील अभंग प्रभू अकॅडमीमधील शिक्षक तेजस शहा याला सीबीआयकडून अटक करण्यात आली आहे. तो पुण्यातील मेडिकल अकॅडमीमध्ये शिक्षक होता. त्याने मनीषा हवालदारने दिलेले प्रश्न तोंड पाठ केले होते आणि त्याचे नोट्स लिहून काढले होते. त्याने त्याला काही शंका होत्या, यासाठी त्याने मनीषा हवालदार याला संपर्क केला होता. त्यासाठी त्याने कन्सल्टन्सी फी म्हणून २० हजार दिले होते. मात्र त्याला संशय आहे म्हणून ताब्यात घेतल आहे..इंधनाचे दर वाढल्याने आता सामान्यांना महागाईच्या झळा बसत आहे. अमरावतीत स्कूलबसच्या भाड्यात २५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. .एसआयआरला बेकायदेशीर ठरवता येणार नाही, निवडणुकांपूर्वी आयोगाने मतदार यांद्यांचा घेतलेला फेरआढावा योग्यच, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल.नीट पेपरफुटी प्रकरणी पुण्यातील आणखी एक महिला प्राध्यापिका सीबीआयच्या रडारवर आहे. तिने मनीषा मांढरसोबत पेपर शेअर केल्याची माहिती समोर आली आहे. .छत्रपती संभाजीनगर : तीन दिवस माकडाच्या पिलाच्या डोक्यात तांब्या अडकला; अखेर सिल्लोड प्राणीमित्रांनी केली सुटकाजालना जिल्ह्यातील जाफराबाद तालुक्यातील डोनगाव येथे एका माकडाच्या पिलाच्या डोक्यात तांब्या अडकल्याने तब्बल तीन दिवस त्याची मोठी हाल होत होती. पाणी पिण्यासाठी त्या पिलाने तांब्यात डोके घातले होते. मात्र तांब्या डोक्यात घट्ट अडकल्याने त्याला बाहेर काढता येत नव्हता. पिलाची आई त्याला घेऊन झाडावरून इकडे-तिकडे फिरत होती. गावातील नागरिकांनी अनेक वेळेस त्या पिलाला पकडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र इतर माकडे नागरिकांच्या अंगावर धावून येत असल्याने कोणीही पुढे जाण्याची हिंमत करत नव्हते. अखेर सिल्लोड तालुक्यातील अंभई येथील प्राणीमित्र समाधान गिरी यांना बोलावण्यात आले. त्यांनी नागरिकांच्या मदतीने माकडाच्या पिलाला सुरक्षित पकडून त्याच्या डोक्यात अडकलेला तांब्या बाहेर काढला. त्यानंतर पिलाला सुखरूप सोडण्यात आले..मुंबई नाशिक महामार्गावरील राजूर बहुला परिसरात भरधाव कारने ७५ वर्षीय महिलेला जोरदार धडक देत उडवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना २४ मे रोजी घडली असून संपूर्ण प्रकार जवळील इंधन केंद्रावरील चित्रफितीत कैद झाला आहे. डोक्यावर हंडा घेऊन रस्त्याच्या कडेला चालत असलेल्या महिलेला वेगाने आलेल्या कारने जोरदार धडक दिल्यानंतर चालक घटनास्थळावरून पळून गेला. गंभीर जखमी झालेल्या महिलेवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून चित्रफितीच्या आधारे संबंधित चालकाचा शोध घेऊन कठोर कारवाई करावी अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..आजऱ्यात ‘शक्तिपीठ’विरोधात साडेतीनशेहून अधिक हरकती आजरा-शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात तालुक्यातील साडेतीनशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी आज तहसीलदारामार्फत उपविभागीय अधिकाऱ्यांतडे हरकती सादर केल्या. शक्तिपीठ संघर्ष समितीचे कॉ. संपत देसाई व तानाजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली तहसील कार्यालयासमोर पेरणोली, मसोली, एरंडोळ, देवर्डे, वेळवटी, खानापूर शक्तिपीठ बाधित गावातले शेतकरी एकत्र आले. एकच जिद्द शक्तिपीठ रद्द घोषणा देत शेतकऱ्यांनी हरकती सादर केल्या..* मखमलाबाद नाका येथील सचिन ठोंबरे, गरोदर पत्नी रोहिणी ठोंबरे आणि त्यांच्या शेजारी राहणाऱ्या दोन मुलांचा पाण्यात बुडून मृत्यू* सुट्टीसाठी कश्यपी धरण परिसरात गेले असताना घडली दुर्घटना* परिसरात असलेल्या एका धाडसी महिलेने ठोंबरे दाम्पत्याच्या २ वर्षीय मुलीचा जीव वाचवला* सदर महिलेने पाण्याकडे जात असलेल्या बालिकेला उचलून घेतले* घटनेनंतर स्थानिक तरुणांनी खोल पाण्यात उड्या घेऊन शोधकार्य केले.यासह देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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