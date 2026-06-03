Latest Marathi News Live Update : महाराष्ट्रासह देशभरातील विविध घडामोडी वाचा एका क्लिकवर!

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esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Karnataka Congress President : बी.के. हरिप्रसाद बनले कर्नाटक काँग्रेसचे नवे प्रदेशाध्यक्ष

बंगळूर : काँग्रेस पक्षाने ज्येष्ठ नेते बी.के. हरिप्रसाद यांची कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस समिती (केपीसीसी) अध्यक्षपदी नियुक्ती केली (Who is BK Hariprasad) आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलेल्या डी.के. शिवकुमार यांच्या जागी हरिप्रसाद यांच्याकडे ही महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

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