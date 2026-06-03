Latest Marathi News Live Update : महाराष्ट्रासह देशभरातील विविध घडामोडी वाचा एका क्लिकवर!

बंगळूर : काँग्रेस पक्षाने ज्येष्ठ नेते बी.के. हरिप्रसाद यांची कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस समिती (केपीसीसी) अध्यक्षपदी नियुक्ती केली (Who is BK Hariprasad) आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलेल्या डी.के. शिवकुमार यांच्या जागी हरिप्रसाद यांच्याकडे ही महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे..भारताच्याच भूमीत टी-२० विश्वचषकाचे विजेतेपद मिळवून दिल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच, सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरून हटवण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर, आगामी काळात त्याला संघात स्थान मिळण्याची शक्यताही कमीच आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI), संघ व्यवस्थापन आणि निवड समिती यांच्याशी सल्लामसलत करून, या नवीन पर्वासाठी एका नवीन कर्णधाराची नियुक्ती करेल..डोडा, जम्मू-काश्मीर : डोडा जिल्ह्यातील थात्री-किलोथ्रान रस्त्यावर झालेल्या प्रचंड भूस्खलनामुळे वाहतूक ठप्प झाली आहे. ढिगारा हटवून पुन्हा संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी प्रशासन कार्यरत झाले आहे..शिरूर : तालुक्यातील करडे घाटात झालेल्या अंदाधुंद गोळीबार प्रकरणानंतर अलर्ट झालेल्या पोलिस दलाने शहर व परिसरातील अनेक नामचीन गुंडांची धरपकड सुरू केली असून, काल रात्रीपासून अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. दरम्यान, करडे घाट गोळीबार व खूनप्रकरणी पहाटे सहाजणांना अटक करण्यात आली असली; तरी या हल्ला प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार मात्र अद्याप पोलिसांच्या हाती लागू शकला नाही. .आषाढी वारीसाठी संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा सात जुलै रोजी देहूतून पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवणार आहे, अशी माहिती संत तुकाराम महाराज संस्थानचे पालखी सोहळा प्रमुख विक्रमसिंह महाराज मोरे यांनी दिली. मोरे म्हणाले, ‘‘सात जुलै रोजी दुपारी दोनच्या सुमारास पालखी सोहळ्याचे देहूतील देऊळवाड्यातून पंढरपूरकडे प्रस्थान होईल. तर २३ जुलैला सोहळ्यात वाखरीजवळील बाजीराव विहीर येथे दुसरे उभे रिंगण होईल. त्यानंतर वाखरीत मुक्काम असेल. २४ जुलै रोजी पादुका अभंग आरती आणि उभे रिंगण झाल्यानंतर सोहळा पंढरपुरातील संत तुकाराम महाराजांच्या नवीन मंदिरात मुक्कामी जाईल..नाशिक विधान परिषद निवडणुकीच्या घडामोडींना वेग आला असून महायुतीतील नेते उदय सामंतांच्या भेटीला गेले आहेत. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते उदयकुमार आहेर हे मंत्री उदय सामंत यांच्या भेटीला गेले असून नाशिकच्या एका खाजगी हॉटेलमध्ये भेट घेण्यासाठी दाखल झाले आहेत. .पुणेः स्वराज्यात योगदाने देणारी विविध घराणी, बाजी सर्जेराव जेधे देशमुख, मुरारबाजी देशपांडे, तान्हाजीराव मालुसरे आणि नागोजीराव जेधे देशमुख यांनी केलेले पराक्रम. छत्रपती शिवाजी महाराज व त्यांच्या मावळ्यांनी विविध प्रसंगी दाखवलेले शौर्य. खळद बेलसर लढाई, मुरारबाजी यांचे पुरंदर किल्ल्यावरील बलिदान, दिलेर खानाविरुद्धची थरारक लढाई, सिंहगडावरील युद्ध असे विविध प्रसंग आज बालरसिकांनी त्यांच्या पालकांसह अनुभवले.‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे आयोजित या महोत्सवाची प्रस्तुती व्हीजे परिवार यांची असून `एमआयटी व्हीजीएस हे पॉवर्ड बाय प्रायोजक आहेत. महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी ‘मावळे आम्हीच लढणार’ हे ऐतिहासिक नाटक सादर करण्यात आले. सारंग भोईरकर आणि सारंग मांडके यांनी शिवचरित्रावरील ‘गोष्ट इथे संपत नाही’ ही विशेष कथा यावेळी सादर केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याचा प्रेरणादायी वारसा मुलांसमोर उलगडताच उपस्थितांनी त्याला भरभरून दाद दिली. प्रत्येक प्रसंगाला मुलांनी दिलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे नाट्यगृहात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते..आंबेगाव तालुक्यातील निरगुडसर येथील वाळुंजमळा बंधाऱ्यावर १० शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांच्या केबल चोरीस गेल्याची घटना घडली आहे. आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागात शेतीपंपांच्या केबल चोरीच्या घटनांनी शेतकऱ्यांची झोप उडाली असून मागील आठवड्यात रांजणी येथील नरसिंह बंधाऱ्यावर ५५ शेतकऱ्यांच्या पंपांच्या केबल चोरीला गेल्यानंतरही चोरट्यांचा शोध लागलेला नाही..मीरा भाईंदर पूर्वेकडील नवघर परिसरात टोमॅटोच्या कॅरेटवरून दोन फेरीवाल्यांमध्ये झालेल्या हाणामारीत एकाच्या डोक्याला गंभीर मुका मार लागला. यानंतर उपचारादरम्यान चार दिवसांनी त्याचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना नवघर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली असून, पोलिसांनी तात्काळ पावले उचलत याप्रकरणी चार आरोपींना ताब्यात घेतले आहे..कल्याण पश्चिमेतील काळा तलाव परिसरात व्यावसायिक वादातून एका तरुणावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 2 जून रोजी रात्री सुमारे 11 वाजण्याच्या सुमारास काळा तलाव मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ ही घटना घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे..- नाशिक विधानपरिषद निवडणुकीत घडामोडींना वेग- अपक्ष उमेदवार गोकुळ गिते यांना भेटीसाठी उदय सामंत यांचा फोनवरुन निरोप- गोकुळ गीते उदय सामंत यांची भेट घेणार की नाही ? हे मात्र अद्याप अस्पष्ट- गोकुळ गीते यांचं शिंदे गटाचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांना आहे मोठे आव्हान- गोकुळ गीते यांच्या माघारीसाठी मंत्री उदय सामंत प्रयत्नशील- गोकुळ गिते आणि गणेश गिते दोघेही निवडणूक लढवण्यावर ठाम.कोकण विधान परिषद मतदारसंघाच्या निवडणुकीतून अपक्ष उमेदवार जुईली दळवी यांनी त्यांचा अर्ज मागे घेतला. यावेळी भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले हजर होते. जुईलीची तब्येत बरी नसल्यामुळे ती येऊ शकली नाही असं विकास गोगावले यांनी सांगितलं..जिल्ह्यातील सात कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले असून आणखी तीन केंद्रांचे परवाने तात्पुरते निलंबित करण्यात आले आहेत. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी कृषी विभागाने जिल्ह्यातील कृषी निविष्ठा विक्रीत आढळलेल्या अनियमिततेविरोधात कठोर कारवाई केली. तपासणी आणि सुनावणीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सात कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच तीन केंद्रांचे परवाने दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले आहेत. याशिवाय इतर सहा केंद्रांना आढळलेल्या त्रुटींविषयी कडक इशारा देण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे नियमांचे उल्लंघन करून व्यवसाय करणाऱ्या केंद्रचालकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे..मलकापूर शहरातील तुलसी नगर, शिवशक्ती नगर, नालंदा नगर आणि वृंदावन नगर या भागांमध्ये दरवर्षी पावसाचे पाणी घरांमध्ये घुसत असल्याने नाल्यांचे तातडीने खोलीकरण करावे, या मागणीसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि ग्रामस्थांनी बोदवड चौफुलीजवळ रास्ता रोको आंदोलन केले. उपजिल्हाप्रमुख गजानन ठोसर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनामुळे बुलढाणा मार्गावरील वाहतूक काही काळ पूर्णपणे ठप्प झाली. तहसीलदारांनी आंदोलकांची बैठक घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना समस्या तातडीने सोडविण्याचे निर्देश दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र,.भारताच्या दौऱ्यावर आलेले म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन आंग ह्लाईंग यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला भेट देत तेथील पाहणी केली. या भेटीदरम्यान त्यांनी प्रवाशांसाठी उपलब्ध सुविधा, स्वयंचलित बॅगेज तपासणी प्रणाली, जलद इमिग्रेशन प्रक्रिया आणि सुरक्षा व्यवस्थेबाबत विमानतळ अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती जाणून घेतली..भिवंडी शहराच्या सीमेवरून जाणाऱ्या दिवा वसई या रेल्वे लाईन वर अंजुरफाटा परिसरात राहनाळ ग्रामपंचायत हद्दीत लक्ष्मण नगर ही झोपडपट्टी बसली असून मध्य रेल्वे प्रशासनाने बुधवारी या झोपडपट्टीवर जेसीबीच्या सहाय्याने कारवाई करीत जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत.लक्ष्मण नगर या झोपडपट्टीत २५८ झोपड्या मागील ३० वर्षांपासून होत्या.त्यांच्या झोपड्यांना घटनांवर दिल्यानंतर स्थानिक राहनाळ ग्रामपंचायतीने दिवाबत्ती, पिण्याचे पाणी या नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या.एक अंगणवाडी सुद्धा या ठिकाणी सुरू करण्यात आली होती.वाशिम जिल्ह्यात अवैध गावठी हातभट्टी दारू विक्री करणाऱ्यांवर पोलिसांनी मोठी धडक मोहीम राबवली असून गेल्या ५ दिवसांत तब्बल ७८ ठिकाणी छापे टाकण्यात आलेत. या कारवाईत देशी, विदेशी आणि गावठी दारूसह एकूण १८ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून,अनेक आरोपींवर गुन्हे दाखल केले आहेत. जिल्ह्यात कुठेही अवैध दारू विक्री सुरू असल्यास नागरिकांनी पोलीस नियंत्रण कक्षाला माहिती द्यावी, माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..कल्याण ग्रामीणमधील खोणी गावात दोन दिवसांपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या कार्यकर्त्यांनी पुन्हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत प्रवेश केला आहे. भाजपमध्ये प्रवेश हा गैरसमजातून झाल्याचा दावा करत संबंधित कार्यकर्त्यांनी मनसेत पुनरागमन केले..नेपाळच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे अध्यक्ष रवी लामिछाने यांची आज भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेट घेतली. यावेळी दोन्ही देशांच्या सामायिक व समृद्ध भविष्यासाठी एकत्रितपणे कार्य करण्याच्या वचनबद्धतेबद्दल पुनरुच्चार करण्यात आला..नाशिकच्या कुंभमेळ्यातील रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी गेल्या आठवड्याभरापासून रामकुंड परिसरामध्ये शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला आज ठाकरे सेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भेट दिली. या वेळी संजय राऊत यांनी या सगळ्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करत शेतकऱ्यांना समाधानकारक मोबदला देण्याची मागणी केली. तसेच कुंभमेळ्यातील कामाच्या भ्रष्टाचारावरून जोरदार हल्लाबोल केला..एक पेड बाप के नाम गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मंत्री पंकजा मुंडे यांचा मोठा संकल्पगोपीनाथ मुंडे यांची शपथ घेऊन सांगते तुमच्या एवढे मला प्रेम कोणीही दिले नाही मंत्री पंकजा मुंडे जनतेसमोर नतमस्तकगोपीनाथ गडावर केंद्र अथवा राज्य सर्वच मंत्री येऊन गेले आहेत असे लोकनेते गोपीनाथ मुंडे साहेब होते.तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिरात ६ जून रोजी शिवराज्याभिषेक सोहळा आयोजित करण्यास परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी मराठा क्रांती मोर्चाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परवानगीच्या मुद्द्यावरून मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाविरोधात हल्लाबोल केला..केंद्र सरकारच्या इंधन व एलपीजी दरवाढीच्या धोरणांविरोधात भंडारा शहरात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली. पेट्रोलियम पदार्थांच्या सतत वाढणाऱ्या किमतींमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाल्याचा आरोप करत पक्षाच्या वतीने त्रिमूर्ती चौकात जोरदार निषेध आंदोलन करण्यात आले. महागाईविरोधातील या आंदोलनातून केंद्र सरकारच्या धोरणांचा निषेध नोंदवण्यात आला..धुळे शहरात गोरक्षक समितीच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य निषेध मोर्चा काढण्यात आला. बकरी ईदच्या दिवशी गोवंशाच्या अवशेषांची विल्हेवाट महापालिकेकडून लावण्यात आल्याचा आरोप समितीने केला आहे. या घटनेचा निषेध नोंदवत संबंधितांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली. यावेळी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते मोर्चात सहभागी झाले होते..नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरात कांदा उत्पादक शेतकरी आणि विविध शेतकरी संघटनांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. कांद्याचे वारंवार घसरलेले बाजारभाव, निर्यातबंदी आणि निसर्गाच्या असमतोलामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे..सांगली-मिरज शहरासह जिल्ह्यात मान्सूनपूर्व पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. सकाळपासून वाढलेल्या उकाड्यामुळे नागरिक हैराण झाले होते. तापमानात झालेल्या वाढीमुळे वातावरणात प्रचंड उष्णता जाणवत होती.मात्र, सकाळी ११ वाजल्यानंतर अचानक वातावरणात बदल होऊन आकाश ढगांनी भरून गेले. त्यानंतर सांगली, मिरज शहरासह परिसरात मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. पावसाच्या जोरदार सरींमुळे रस्त्यांवर पाणी साचल्याचे चित्र काही भागांत पाहायला मिळाले..सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मान्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. सावंतवाडी, कुडाळसह जिल्ह्यातील अनेक ग्रामीण भागांमध्ये आज सकाळपासून ढगाळ वातावरण निर्माण झाले आहे. काही ठिकाणी तुरळक स्वरूपाचा पाऊसही पडत असून वातावरणात गारवा जाणवत आहे. .वारणानगर परिसरात मान्सूनपूर्व पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने वातावरणात सुखद गारवा निर्माण झाला आहे. अचानक झालेल्या पावसामुळे अनेक दिवसांपासून जाणवत असलेल्या उकाड्यापासून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून परिसरातील वातावरण आल्हाददायक झाले आहे. राज्यभर मान्सूनपूर्व हालचालींना वेग आला असून पुढील काही दिवसांतही पावसाची शक्यता असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष आता आगामी पावसाकडे लागले आहे..भाजपचे बंडखोर गणेश गीते आणि गोकुळ गीते हे सत्ताधारी गटाच्या संपर्काबाहेर गेल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. त्यांच्या माघारीसाठी सत्ताधारी गटाकडून जोरदार प्रयत्न सुरू असून यासाठी वरिष्ठ नेते तथा मंत्री उदय सामंत यांनी नाशिकमध्ये तळ ठोकला आहे. मात्र गीते बंधू शहरातूनच गायब झाल्याची चर्चा असून त्यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी विविध स्तरांवरून प्रयत्न सुरू आहेत. आगामी राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या बड्या नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. नवी मुंबईत महागाई विरोधात आंदोलन करत असतांना पोलिसांनी ही कारवाई केली. .विधानपरिषद निवडणुकीतून माघारीसाठी रात्री उशिरापर्यंत उदय सामंत यांची खलबते- भाजपाचे बंडखोर गणेश गीते आणि गोकुळ गीते या गीते बधुंनी शिंदेसेनेचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांच्या समोर उभं केलंय तगडे आव्हान- गणेश गीते यांना महामंडळाची ऑफर अथवा गोकुळ गीते यांना जिल्हापरिषद अध्यक्ष पदाची ऑफर देण्याच्या हालचाली, सूत्रांची माहिती.ऐतिहासिक कपालेश्वर मंदिरालगत असलेला जुना वाडा कोसळलामंदिरात आलेला एक भाविक देखील जखमीपालिका प्रशासनाने वेळेवर धोकादायक वाडा न उतरवल्याने दुर्घटना घडल्याचा आरोपमंदिराभोवतीच्या जुन्या वाड्यांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत.सकाळपासून अनेक ठिकाणी रिमझिम पावसाची हजेरीजिल्ह्यात पुढचे चार दिवस मान्सूनपूर्व पावसाचा इशारा6 तारखेपर्यंत रत्नागिरी जिल्ह्याला पावसाचा यलो अलर्ट.वेंगुर्ले येथील शिरोडा-वेळागर समुद्रात आंघोळीसाठी उतरलेल्या पर्यटकांपैकी एक पर्यटक खोल पाण्यात बुडाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. प्रणव देवमाने (गडहिंग्लज) असे समुद्रात बुडालेल्या युवकाचे नाव आहे. .भुसावळच्या व्हीआयपी सिटी कॉलनीत छतावर झोपलेल्या जोडप्यावर सहा जणांनी लोखंडी रॉड, चॉपर, हॉकी स्टिक व काठ्यांनी हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे..काल रात्री मुसल्लापूर हाटजवळील 'खान सर' यांच्या कोचिंग इन्स्टिट्यूटबाहेर गोळीबाराची घटना घडल्यानंतर, इन्स्टिट्यूटबाहेर विद्यार्थ्यांचा प्रचंड जमाव जमला आहे. या ठिकाणी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांमध्ये मुसळधार पावसाने थैमान घातले असून, अंधेरी, जोगेश्वरी, मालाड, कांदिवली आणि बोरिवली परिसरात मुसळधार पावसाचे वृत्त आहे. मान्सूनपूर्व हालचालींचा भाग असलेल्या या अचानक पावसामुळे अनेक सखल भागांमध्ये गंभीर पाणी साचले आहे..- सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात दाखल फसवणुकीच्या २ गुन्ह्यातील प्रलंबित तपासासाठी घेणार अशोक खरातचा ताबा- भोंदू अशोक खरातच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे धागेदोरे पोलीस शोधणार- सिन्नरमधील फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अशोक खरातला न्यायालयीन कोठडी मिळाल्याने अशोक खरातचा मुक्काम सध्या नाशिकच्या मध्यवर्ती कारागृहात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा 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