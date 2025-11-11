BLOG : भारताच्या एकात्मतेचा ऱ्हास होतोय का? वैचारिक सेन्स कुठे गंडलाय?

तेजस्वी बारब्दे पाटील, नेत्या, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ( शरदचंद्र पवार ) भारत हा विविधत परंपरांनी सजलेला देश आहे. अनेक धर्माची, जातीची माणसं इथे राहतात. त्या माणसांच्या भाषा वेगळ्या आहेत, सण वेगळे आहेत, संस्कृती वेगळी आहे. आणि या सर्वांना आपल्या देशाने बांधून ठेवलंय, हाच या भारताचा यूएसपी आहे. या आपल्या देशात वेगवेगळ्या धर्माची माणसं गुण्यागोविंदाने एकत्र नांदतात. एकमेकांच्या संस्कृती स्वीकारणे, हाच आपला संस्कार. एकमेकांच्या पद्धती, सणं आनंदाने स्वीकारणे हे आपलं मूल्य आहे. मात्र आपली संस्कृती दुसऱ्यावर जबरदस्तीने लादने किंवा दुसऱ्याच्या संस्कृतीला नाकारणे हे आपल्या लोकशाही स्वीकारणाऱ्या देशात मान्य होणे शक्य नाही. आपलं मूळच तसं नाहीय. मात्र अलीकडे परिस्थिती जरा बदललीय. 'मला जे आवडतं ते तुला आवडावंच' हा जो अट्टाहास आता समाजात वाढलाय, तो खरोखरच गंभीर आहे. .पिढ्यानपिढ्या भारताने एक गोष्ट जपली आहे. ती म्हणजे परस्पर स्वीकाराचा संस्कार. आपण एकमेकांच्या रूढींचा, परंपरांचा, श्रद्धांचा सन्मान करतो, त्यांना सामावून घेतो, आणि त्यातूनच आपली लोकशाही अधिक भक्कम होत गेली आहे. महाराष्ट्रात गणेशोत्सव साजरा होतो तर, त्याच वेळी केरळमध्ये ओनम असतो. पंजाबचा भांगडा आणि आसामचा बिहू हे सगळं काही आनंदाने स्वीकारण्यासारखं आहे. भारतीय संस्कृतीची ताकद ही एकमेकांशी स्पर्धा करण्यात नाहीय, ती सोबत आनंदाने नांदण्यात आहे..परंतु गेल्या काही वर्षांत एक चिंताजनक प्रवाह दिसू लागला आहे. आपलीच परंपरा श्रेष्ठ, आणि ती इतरांवर लादण्याचा प्रयत्न करण्याची मानसिकता वाढताना दिसते. कोणत्याही समाजाची प्रगती ही विविधतेला समजून घेण्यात असते. स्वीकारण्यात असते. तिला एकसंध चौकटीत बसवण्याच्या प्रयत्न होणे हे चुकीचे आहे. आपल्या देशात 'तू माझ्यासारखाच जग' किंवा 'तू हीच संस्कृती जप' हा आग्रह कधीच नव्हता. या देशाचा पाया एकमेकांच्या विचारांचा आणि संस्कृतीचा आदर करण्याच्या मोकळ्या विचारावर उभा आहे..एखाद्याच्या श्रद्धा, सण, वेशभूषा किंवा जीवनशैली ही त्याची वैयक्तिक ओळख आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा किंवा ती बदलण्याचा प्रयत्न हा केवळ अयोग्य नाही तर, तो भारतीय मूल्यांना विरोध करणारा आहे. विविधतेवर बंधने लादली की समाजात तणाव वाढतो, संवादातून दुरावा निर्माण होतो, आणि एकतेत भेगा पडतात. इतिहास सांगतो की कोणत्याही संस्कृतीने अधिराज्य गाजवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तेथे संघर्ष निर्माण झाला आहे..आजच्या डिजिटल युगात विचारांची देवाणघेवाण वेगाने होते. माहिती झपाट्याने पसरते, पण तिच्यासोबत गैरसमज आणि पूर्वग्रहही तेवढ्याच वेगाने वाढतात. म्हणूनच, आपण अधिक सजग होण्याची गरज आहे. भारतीयत्व टिकवायचे असेल, तर सहिष्णुतेची परंपरा पुढे न्यावी लागेल. मतभेद असणे स्वाभाविक, परंतु मतभेदांमध्येही सन्मान टिकवणं ही भारतीय लोकशाहीची खरी कसोटी आहे..भारताची विविधता ही केवळ संस्कृतींची बेरीज नाही तर, ती आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेची, सामाजिक स्थैर्याची आणि आर्थिक प्रगतीची मजबूत पायरी आहे. भिन्न ओळखी असणारे लोक एकमेकांवर विश्वास ठेवतात, तेव्हा समाज स्थिर होतो. आणि स्थिर समाजच प्रगत राष्ट्र घडवतो. ज्या राष्ट्रांमध्ये एकसंधत्व लादलं गेलं, तेथील सामाजिक विघटनाचे परिणाम इतिहासात आपल्याला दिसतात. परंतु भारताने नेहमीच संवाद आणि सन्मानावर भर दिलाय..आज या मूल्यांना नव्याने जपण्याची गरज आहे. एकमेकांच्या परंपरांना ओळखणं आणि त्यांना मान देणं ही केवळ सभ्यता नाही तर, ती नागरिकतेची जबाबदारी आहे. आपण कसे जगतो, कोणत्या भाषा बोलतो, कोणत्या देवाची पूजा करतो, यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे आपण इतरांना त्यांच्या पद्धतीने जगू देतो का. भारताला एकसंध ठेवणारी गोष्ट म्हणजे ही मौल्यवान सहिष्णुता आहे. आपला देश समृद्ध व्हायचा असेल तर तो परंपरा लादण्याने होणार नाही. त्या परंपरा समजून घेत त्यांना स्वीकारलं तरच देश समृद्ध होईल.सर्वांना आपल्या पद्धतीने जगण्याची मोकळीक देणं हेच आपल्या देशाचं सौंदर्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.