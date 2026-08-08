Husband Killed Wife: २० वर्षीय पत्नी सतत रील बनवत बसायची, हत्येनंतर मृतदेह बेडशिटमध्ये गुंडाळून पती पसार, १० महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह

बंगळूर: कौटुंबिक वादातून पत्नीची गळा आवळून हत्या करून तिचा मृतदेह बेडशिटमध्ये गुंडाळून पसार झालेल्या पतीला कुंबळगोडू पोलिसांनी बिहारमधून अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव धीरजकुमार (वय २४) असून, तो बिहारचा रहिवासी आहे. त्याने २७ जुलै रोजी गेरुपाळ्य परिसरात राहणाऱ्या पत्नी रीमाकुमारी (२०) हिची हत्या करून पलायन केले होते. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष पथकाने बिहारमध्ये छापा टाकून आरोपीला ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. .२९ जुलै रोजी रीमाकुमारीच्या मैत्रिणीने तिला अनेकदा फोन करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने संशय आला. ती घराजवळ गेली असता खिडकीतून दुर्गंधी येत असल्याचे तिच्या लक्षात आले. याची माहिती घरमालकाला दिली. त्यानंतर घराचा दरवाजा उघडून पाहिले असता बेडशिटमध्ये गुंडाळलेल्या अवस्थेत रीमाचा मृतदेह आढळून आला. स्थानिकांनी तातडीने पोलिसांना माहिती दिली..Mumbai: शाळा सुटताच विद्यार्थिनीचं अपहरण, दुचाकीवर बसवून निर्जनस्थळी नेलं, हात-पाय, तोंड बांधून...; १३ वर्षीय मुलीसोबत काय घडलं?.घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांना मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत सापडला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रीमा आणि धीरज हे दोघेही गेल्या डिसेंबरमध्ये रोजगाराच्या शोधात बिहारहून बंगळुरात आले होते. ते गेरुपाळ्य परिसरातील लक्ष्मण नावाच्या व्यक्तीच्या घरात भाड्याने राहत होते..Nashik Potholes: कोट्यवधींचा खर्च, तरी रोष कमी होईना; समस्या सोडवा, नाशिकच्या खड्ड्यांवरून फडणवीसांनी प्रशासनाला सुनावलं.रीमा खासगी कंपनीत काम करत होती, तर धीरज किरकोळ कामे करून उदरनिर्वाह करत होता. दोघांनी १० महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह केला होता. यानंतर पत्नी रीमा ही घरकामापेक्षा रील बनवण्यातच व्यस्त असायची. यासह इतर कारणांमुळे दोघांमध्ये वारंवार वाद होत होते. मित्रांनी समजूत काढूनही त्यांच्यातील मतभेद कायम राहिले. अखेर संतापाच्या भरात धीरजने पत्नीचा गळा आवळून खून केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.