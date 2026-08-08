Crime | गुन्हा

Husband Killed Wife: २० वर्षीय पत्नी सतत रील बनवत बसायची, हत्येनंतर मृतदेह बेडशिटमध्ये गुंडाळून पती पसार, १० महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह

Husband Arrested From Bihar: बंगळुरात कौटुंबिक वादातून २० वर्षीय पत्नीचा जीवन अंत झाल्याचा प्रकार समोर आला. घटनेनंतर पसार झालेल्या पतीला बिहारमधून अटक करण्यात आली.
Husband Killed Wife

Husband Killed Wife

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बंगळूर: कौटुंबिक वादातून पत्नीची गळा आवळून हत्या करून तिचा मृतदेह बेडशिटमध्ये गुंडाळून पसार झालेल्या पतीला कुंबळगोडू पोलिसांनी बिहारमधून अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव धीरजकुमार (वय २४) असून, तो बिहारचा रहिवासी आहे. त्याने २७ जुलै रोजी गेरुपाळ्य परिसरात राहणाऱ्या पत्नी रीमाकुमारी (२०) हिची हत्या करून पलायन केले होते. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष पथकाने बिहारमध्ये छापा टाकून आरोपीला ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

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