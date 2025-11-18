लग्न होईना, चौघींनी बहिणीच्याच १६ दिवसांच्या लेकराला संपवलं; पाय मोडले, गळा दाबून पायाखाली चिरडलं, धक्कादायक व्हिडीओ समोर

लग्न होत नसल्यानं अंधश्रद्धेतून चार बहिणींनी मिळून त्यांच्या भाच्याची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना राजस्थानमध्ये घडलीय. राजस्थानच्या जोधपूरमध्ये घडलेल्या या घटनेमुळं खळबळ उडालीय. फक्त १६ दिवसाच्या भाच्याची पायानं चिरडून क्रूरपणे हत्या करण्यात आलीय. या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल झाला असून चौघींना अटक करण्यात आलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, अंधश्रद्धेच्या आहारी गेलेल्या चार मावश्यांनी अवघ्या १६ दिवसांच्या चिमुकल्याला चिरडून मारलं. जोधपूरच्या पाच बत्ती परिसरातील नेहरू कॉलनीत ही घटना घडलीय. सोशल मीडियावर याचा व्हिडीओसुद्धा व्हायरल होत आहे. एक चिमुकला महिलेच्या कुशीत आहे. महिला बाळाला जवळ घेऊन काही पुटपुटताना दिसते. तिच्या शेजारी इतर काही महिला असून त्यासुद्धा बडबड करत असल्याचं दिसतंय..बस दुर्घटनेतील मृतांमध्ये एकाच कुटुंबातल्या १८ जणांचा समावेश; घरात कुणी उरलंच नाही.एखाद्या मांत्रिकाकडून काही पूजा अर्चा केली जात असल्यासारखं हे दृश्य आहे. १६ दिवसाच्या चिमुकल्याच्या वडिलांनी याप्रकरणी त्याच्या पत्नीच्या ४ बहिणींवर गंभीर आरोप केले आहेत. पत्नीच्या बहिणींची लग्नं होत नव्हती त्यामुळे त्यांनी माझ्या लेकराला चिरडून मारलं. त्या चौघींनी कठोरता कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी केली आहे..पोलिसांनी चारही महिलांना अटक केल्यानंतर अधिक तपास सुरू केला आहे. फॉरेन्सिक लॅबच्या टीमने घटनास्थळावरून साहित्य जप्त केलं आहे. तसंच व्हिडीओसुद्धा तांत्रिक तपासासाठी पाठवण्यात आला आहे. बाळाच्या वडिलांनी सांगितलं की, चिमुकल्याचे पाय मोडण्यात आले. त्यानंतर त्याचा गळा दाबून हत्या केली गेली. शनिवारी पहाटे साडे तीन वाजण्याच्या सुमारास बाळाची आई सुमनला फोन आला की तिच्या बहिणींनी मुलाला मारून टाकलंय..सुमनला एकूण सात बहीण भावंडं आहेत. त्यापैकी पाच बहिणींचं लग्न झालं नाही. एका मोठ्या बहिणीचं लग्न झालंय पण ती माहेरी राहते. तर सुमन सासरी राहत होती. यातूनच माहेरी तिच्याबद्दल इतर बहिणींमध्ये इर्षा होती. सुमनच्या सासऱ्यांनी आरोप केला की, सुमनच्या घरच्यांनी इर्षेतून माझ्या नातवाची हत्या केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.