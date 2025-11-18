Crime | गुन्हा

लग्न होईना, चौघींनी बहिणीच्याच १६ दिवसांच्या लेकराला संपवलं; पाय मोडले, गळा दाबून पायाखाली चिरडलं, धक्कादायक व्हिडीओ समोर

लग्न होत नसल्यानं अंधश्रद्धेतून चार मावश्यांनी भाच्याचीच हत्या केल्याची धक्कादायक घटना राजस्थानमधील जोधपूरमध्ये घडलीय. या प्रकरणी चार महिलांना अटक करण्यात आली असून त्यांची पोलीस कोठडीत रवानगी केली आहे.
Superstition Turns Deadly: Newborn Killed by Own Relatives

Superstition Turns Deadly: Newborn Killed by Own Relatives

Esakal

सूरज यादव
Updated on

लग्न होत नसल्यानं अंधश्रद्धेतून चार बहि‍णींनी मिळून त्यांच्या भाच्याची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना राजस्थानमध्ये घडलीय. राजस्थानच्या जोधपूरमध्ये घडलेल्या या घटनेमुळं खळबळ उडालीय. फक्त १६ दिवसाच्या भाच्याची पायानं चिरडून क्रूरपणे हत्या करण्यात आलीय. या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल झाला असून चौघींना अटक करण्यात आलीय.

Loading content, please wait...
India
Rajasthan
crime
wedding
Jodhpur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com