Crime News: गँगस्टर हिमांशू भाऊ आणि नीरज फरीदपुरिया अमेरिकेत FBI कडून अटक; भारतात आणण्याची प्रक्रिया सुरू

FBI arrests Himanshu Bhau: भारतामध्ये अनेक हत्या आणि संघटित गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये वॉन्टेड असलेले गँगस्टर हिमांशू भाऊ आणि नीरज फरीदपुरिया यांना अमेरिकेत अटक करण्यात आली आहे. हरियाणा पोलिसांच्या विशेष कृती दलाने (STF) दिलेल्या माहितीच्या आधारे अमेरिकेतील FBI आणि इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) यांनी 22 ऑक्टोबर रोजी लास वेगास येथे ही कारवाई केली..अमेरिकेच्या ऑनलाइन डिटेनी लोकेटरमध्ये हिमांशू सिग्रोहा आणि नीरज कौशिक या नावांनी दोन भारतीय वंशाच्या व्यक्तींची नोंद ICEच्या ताब्यात असल्याचे दिसून आले. दोघांना नेवाडा येथील हेंडरसन डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले असून, त्यांच्या प्रकरणांची हाताळणी ICEच्या लास वेगासमधील इमिग्रेशन विभागाकडून केली जात आहे..Sindhudurg ACB Action : वकिलाच्या तक्रारीनंतर ACB ची मोठी कारवाई; 7/12 उताऱ्याच्या नोंदीसाठी 5 हजारांची लाच मागणारा तलाठी अटकेत, रेल्वे ब्रिजजवळ घेतलं ताब्यात.हिमांशू भाऊ दोन वर्षांपासून होता फरारवयाच्या 26व्या वर्षी हिमांशू भाऊ हरियाणा आणि दिल्ली पोलिसांच्या मोस्ट वॉन्टेड यादीत होता. तो दोन वर्षांहून अधिक काळ कॅनडामध्ये लपून राहत असल्याची माहिती आहे. त्याच्यावर दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात हत्या, अपहरण, खंडणी आणि टोळीयुद्धाशी संबंधित अनेक गुन्हे दाखल आहेत..हिमांशू भाऊ हा तुरुंगात असलेल्या लॉरेन्स बिश्नोईचा प्रतिस्पर्धी मानला जातो. त्याचे नाव नीरज बावाना आणि नवीन बाली यांच्या टोळ्यांशीही जोडले गेले आहे. त्याच्याविरोधात इंटरपोलची नोटीस जारी करण्यात आली होती. पोर्तुगालमधूनही तो गुन्हेगारी नेटवर्क चालवत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता..Ambad Crime : अंबड -घनसावंगी मार्गावरील पांगरखेडा फाट्यालगत धारदार शस्त्राने युवकाचा खून.नीरज फरीदपुरियावर 25 हून अधिक गुन्हेहरियाणातील पलवल जिल्ह्याचा रहिवासी असलेल्या नीरज फरीदपुरियावर 25 हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. 2012 मध्ये हरियाणा पोलिसांनी चकमकीनंतर त्याला अटक केली होती. 2015 मध्ये एका हत्या प्रकरणात न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. मात्र, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये त्याला जामीन दिला..यानंतर फरिदाबादमध्ये काँग्रेस प्रवक्ते विकास चौधरी यांच्या जून 2019 मधील हत्येप्रकरणी त्याचे नाव समोर आले. त्यानंतर तो दुबईमार्गे कॅनडाला पळून गेल्याचा आरोप आहे. कॅनडामध्ये त्याच्याकडे बंबीहा टोळीची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. ही टोळी लॉरेन्स बिश्नोई गँगची प्रतिस्पर्धी मानली जाते. पुढे तो अमेरिकेत गेला आणि हिमांशू भाऊच्या टोळीशी संबंधित असल्याचा आरोप आहे. यूट्यूबर एल्विश यादव यांच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबाराची जबाबदारीही त्याने स्वीकारल्याचे वृत्त आहे..भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरूदोघांच्या अटकेनंतर हरियाणा एसटीएफ अमेरिकेतील संबंधित यंत्रणा आणि केंद्रीय तपास संस्थांच्या संपर्कात आहे. दोघांना भारतात आणण्यासाठी प्रत्यार्पण किंवा संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, त्यांच्या भारतातील हस्तांतरणाबाबत अद्याप अधिकृत अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.