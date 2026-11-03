Crime | गुन्हा

Crime News: यूपीतील भाजप नेत्याच्या मुलाने उचलले टोकाचे पाऊल! व्हिडिओमध्ये कोणावर केले आरोप? 'माझ्या मृत्युला पत्नी...'

BJP leader’s 26-year-old son in Meerut died after allegedly consuming a poisonous substance: लग्नाच्या पहिल्या वाढदिवसाच्या अवघ्या एक दिवस आधी घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
BJP leader’s 26-year-old son in Meerut died after allegedly consuming a poisonous substance

BJP leader’s 26-year-old son in Meerut died after allegedly consuming a poisonous substance - AI Image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Meerut : उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथे भाजप नेत्याच्या २६ वर्षीय मुलाचा विषारी पदार्थ सेवन केल्यानंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. प्रवल गुप्ता असे त्याचे नाव असून, मृत्यूपूर्वी त्याने एक व्हिडिओ रेकॉर्ड केला होता. त्यात पत्नी आणि सासरच्या मंडळींना आपल्या मृत्यूला जबाबदार धरत त्याने गंभीर आरोप केले. लग्नाच्या पहिल्या वाढदिवसाच्या अवघ्या एक दिवस आधी घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
crime
Crime Against Youth
BJP Leader
crime and justice news