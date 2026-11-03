Crime News: यूपीतील भाजप नेत्याच्या मुलाने उचलले टोकाचे पाऊल! व्हिडिओमध्ये कोणावर केले आरोप? 'माझ्या मृत्युला पत्नी...'

Meerut : उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथे भाजप नेत्याच्या २६ वर्षीय मुलाचा विषारी पदार्थ सेवन केल्यानंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. प्रवल गुप्ता असे त्याचे नाव असून, मृत्यूपूर्वी त्याने एक व्हिडिओ रेकॉर्ड केला होता. त्यात पत्नी आणि सासरच्या मंडळींना आपल्या मृत्यूला जबाबदार धरत त्याने गंभीर आरोप केले. लग्नाच्या पहिल्या वाढदिवसाच्या अवघ्या एक दिवस आधी घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..Rahul Gandhi: '२४ तास झाले, आता तरी चर्चेला या!' राहुल गांधींचे मोदींना पुन्हा आव्हान; एपस्टीन प्रकरणही उकरून काढले.प्रवलचे वडील राजीव गुप्ता हे भाजपच्या कंकरखेडा मंडळाचे उपाध्यक्ष आहेत. प्रवल एका खासगी कंपनीत नोकरी करत होता. त्याचे लग्न स्नेहा गुप्ताशी २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाले होते. लग्नानंतर काही काळातच दोघांमध्ये वाद सुरू झाल्याचे वृत्त आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Narendra Modi: जागतिक ऊर्जा संकटाचा भारतावर प्रभाव का पडला नाही? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलं स्पष्टीकरण.मृत्यूपूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये प्रवलने पत्नी आणि तिच्या कुटुंबीयांकडून मानसिक छळ, मारहाण आणि वडिलोपार्जित मालमत्ता पत्नीच्या नावावर करण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप केला. आई-वडिलांपासून वेगळे राहण्यासाठीही दबाव आणला जात असल्याचे त्याने म्हटले. .३१ ऑक्टोबर रोजी प्रवल आणि त्याच्या कुटुंबीयांना पोलीस लाईन्समधील कौटुंबिक समुपदेशन केंद्रात बोलावण्यात आले होते. पती-पत्नीमधील वाद मिटवण्यासाठी समुपदेशन सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. १ नोव्हेंबर रोजी प्रवल विषारी पदार्थ सेवन केल्यानंतर बेशुद्धावस्थेत आढळला. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान रात्री त्याचा मृत्यू झाला..प्रवलच्या आई-वडिलांनी पत्नी आणि तिच्या कुटुंबीयांविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.