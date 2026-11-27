Mumbai: मुंबईतील माहीम परिसरात एका प्रसिद्ध ज्वेलर्सच्या दुकानावर गोळीबार करून १० कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पी. सी. जैन ज्वेलर्सचे मालक भरत जैन यांना यापूर्वी तीन वेळा धमक्या देण्यात आल्या होत्या. ‘झेड प्लस सुरक्षा घेतली तरी वाचणार नाहीस,’ असा इशाराही त्यांना देण्यात आला होता..तीन वेळा धमकीपोलिसांच्या माहितीनुसार, १८ ऑक्टोबरला भरत जैन यांना अनोळखी क्रमांकावरून फोन आला. त्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने त्यांना गोळी घालण्याची धमकी देणारा संदेश पाठवण्यात आला. २४ ऑक्टोबरला ‘पैसे तयार ठेवा, चमत्कार होईल,’ असा संदेश आला. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबरला पाठवलेल्या संदेशात थेट १० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली. पैसे न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकीही देण्यात आली..Delimitation Bill: 'मतदारसंघ पुनर्रचनेला काँग्रेसचा विरोध नाही, पण...' पृथ्वीराज चव्हाणांनी सांगितला नेमका कळीचा मुद्दा?.दुकानावर तीन गोळ्या झाडल्याया धमक्यांकडे सुरुवातीला भरत जैन यांनी स्पॅम संदेश म्हणून दुर्लक्ष केले होते. मात्र, २५ नोव्हेंबरला संध्याकाळी दोन हेल्मेटधारी व्यक्ती दुचाकीवरून दुकानाजवळ आल्या. त्यातील एकाने पिस्तुलातून तीन गोळ्या झाडल्या आणि दोघेही वांद्रेच्या दिशेने पसार झाले. दुकानाच्या काचेचे नुकसान झाले; मात्र सुदैवाने कोणालाही दुखापत झाली नाही..US Air Force Cyber Attack: अमेरिकेत मोठा सायबर हल्ला; हवाई दलाच्या क्लाउड यंत्रणेत हॅकर्सच्या घुसखोरीने खळबळ.बिश्नोई टोळी कनेक्शन?पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली आहे. हल्लेखोरांनी वापरलेली दुचाकी नाशिकमधून चोरीला गेली होती आणि ती वांद्रे परिसरात सोडून दिल्याचे तपासात समोर आले आहे. धमकीचे संदेश, फोन क्रमांक आणि हल्लेखोरांचा माग काढण्यासाठी तांत्रिक तपास सुरू आहे. या घटनेमागे लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा हात आहे का, याचाही पोलिस शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.