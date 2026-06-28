Bride Theft Case : लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी नववधू भावोजीसोबत फरार, पोलीस तपासात खळबळजनक सत्य उघड; पतीसह कुटुंबाला मोठा धक्का !

मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नानंतर अवघ्या २४ तासांतच एक नववधू दागिने आणि रोख रक्कम घेऊन पळून गेली; तिच्यासोबत ती व्यक्ती होती जिची ओळख तिने आपला 'भावोजी' अशी करून दिली होती. संपूर्ण कुटुंब गाढ झोपेत असताना ती पळून गेली. सकाळी जेव्हा पती आणि कुटुंबीय जागे झाले, तेव्हा नववधू गायब होती आणि कपाट रिकामे आढळले. त्यानंतर नवरदेवाच्या कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यात जाऊन नववधूविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आता या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. . मध्यस्थाद्वारे जुळवलेले लग्न मिळालेल्या माहितीनुसार, जैसिनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका तरुणाने पहिल्या पत्नीच्या निधनानंतर दुसरे लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. याच काळात त्याची भेट कंडेला येथील रामनारायण या मध्यस्थाशी झाली. रामनारायणने त्याला छत्तीसगडमधील मुंगेली येथील रहिवासी असलेल्या रुक्मिणीशी लग्न करण्याचा प्रस्ताव दिला. त्या तरुणाचा विश्वास संपादन करण्यासाठी, रुक्मिणीचा पतीही एका रस्ते अपघातात मरण पावला होता, अशी खोटी कहाणी रचण्यात आली. मध्यस्थाने त्या तरुणाला जाळ्यात ओढले आणि लग्न जुळवण्यासाठी १.२० लाख रुपये उकळले. व्यवहार निश्चित झाल्यानंतर, १९ जून रोजी दोन्ही बाजूंचे लोक सागर येथे पोहोचले आणि तिथे कोर्ट मॅरेज पार पडला. २० जून रोजी, रंगीर माता मंदिरात हिंदू रितीरिवाजांनुसार या जोडप्याने विवाह केला..Yeola News : सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहितेची शेततळ्यात उडी; पती, सासू-सासऱ्यांविरुद्ध हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल, दोघे ताब्यात.२१ जूनच्या रात्री, जेव्हा कुटुंब गाढ झोपेत होते, तेव्हा नववधूने घरातील कपाट उघडून ३० हजार रुपये रोख, चांदीचा कंबरपट्टा, पैंजण आणि मंगळसूत्र चोरले. सकाळी जेव्हा कुटुंबीय जागे झाले, तेव्हा नववधू गायब होती आणि कपाट रिकामे होते. विशेष म्हणजे, लग्नाच्या वेळी अरविंद नावाचा ओडिशात राहणारा एक व्यक्ती उपस्थित होता; नववधूने त्याची ओळख आपला मेहुणा अशी करून दिली होती. नंतर असे समजले की, चोरांच्या या टोळीचा तोच मुख्य सूत्रधार होता..Crime: लग्नाआधीच वधू पळाली, नंतर बहिणीसोबत लग्न ठरवलं; पण तिचं भलतंच सत्य समोर येताच वर संतापला अन्... थरारक घटनेनं मंडपात खळबळ.त्या रात्री उशिरा गावात एक संशयास्पद कार दिसल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले. भावोजी(अरविंद) कारमधून आला आणि नवरीला घेऊन पळून गेला असा संशय आहे.. पीडित कुटुंबाने जयसीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.