Crime | गुन्हा

Bride Theft Case : लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी नववधू भावोजीसोबत फरार, पोलीस तपासात खळबळजनक सत्य उघड; पतीसह कुटुंबाला मोठा धक्का !

Fake Marriage Scam : नववधूने स्वतःला विधवा असल्याचे खोटे सांगून विश्वास संपादन केला. रात्री कुटुंब झोपेत असताना ३० हजार रुपये व दागिने घेऊन ती पळून गेली. पीडित कुटुंबाने पोलिसांत तक्रार केली असून, या टोळीचा शोध सुरू आहे.
Bride Theft Case : लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी नववधू भावोजीसोबत फरार, पोलीस तपासात खळबळजनक सत्य उघड; पतीसह कुटुंबाला मोठा धक्का !
Yashwant Kshirsagar
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मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नानंतर अवघ्या २४ तासांतच एक नववधू दागिने आणि रोख रक्कम घेऊन पळून गेली; तिच्यासोबत ती व्यक्ती होती जिची ओळख तिने आपला 'भावोजी' अशी करून दिली होती. संपूर्ण कुटुंब गाढ झोपेत असताना ती पळून गेली. सकाळी जेव्हा पती आणि कुटुंबीय जागे झाले, तेव्हा नववधू गायब होती आणि कपाट रिकामे आढळले. त्यानंतर नवरदेवाच्या कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यात जाऊन नववधूविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आता या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

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