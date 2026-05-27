Sangli Crime : सांगलीत धक्कादायक प्रकार! ६४ वर्षीय वृद्धाकडून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार,पीडिता २७ आठवड्यांची गर्भवती; 'असा' उघडकीस आला प्रकार

सांगली शहरातील एका उपनगरात राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर ६४ वर्षीय वृद्धाने लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे.पीडित मुलीच्या पोटात दुखू लागल्यानंतर तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. याची गंभीर दखल घेत विश्रामबाग पोलिसांनी संशयित वृद्ध सुधीर शामराव नाईक (वय ६४, सांगली) याला अटक केली आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित वृद्ध नाईक हा आपल्या मुलासह राहत असून तो फिरून वाहने दुरुस्तीचे काम करतो. त्याच्या पत्नीचे पाच वर्षांपूर्वी निधन झाले आहे.काही कारणाने पीडित मुलीशी त्याची ओळख झालेली होती. .पत्नीची साडी प्रेस करून दे म्हणत वसतीगृहातील मुलीला घरी बोलवलं अन् रुमध्ये नेऊन...; सेवानिवृत्त प्राचार्याच गैरकृत्य .त्या ओळखीचा गैरफायदा घेत संशयित नाईक हा अधूनमधून घरी एकटे असताना पीडित मुलीला खाऊ देण्याचे आमिष दाखवून घरी बोलावून घेत होता. नोव्हेंबर, डिसेंबर २०२५ च्या सुमारास संशयित सुधीर नाईक याने पीडित मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. या प्रकाराची वाच्यता करू नकोस, असे तिला धमकावले. त्यानंतरही त्याने अनेक वेळा त्या पीडित मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवल्याचे समोर आले आहे. .Sangli Minor Girl Assault Case : पुणे, नाशिकनंतर आता सांगली जिल्हा हादरला!, अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून लैंगिक अत्याचार, मुलीस लॉजवर नेलं अन्....काल पीडित मुलीच्या पोटात दुखू लागल्याने तिला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यावेळी ती २७आठवड्यांची गर्भवती असल्याचे स्पष्ट झाले. आपली मुलगी गर्भवती असल्याचे समोर येताच तिच्या पालकांना धक्का बसला. पालकांनी तिला विश्वासात घेऊन तिची चौकशी केल्यानंतर तिने एकूण घडलेला प्रकार सांगितला. त्यानंतर या घटनेची नोंद विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात झाली..निरीक्षक सुधीर भालेराव यांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संशयित नाईक याचा शोध घेण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. पोलिस ठाण्याकडील गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने अटक केली. सहाय्यक निरीक्षक कविता नाईक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.