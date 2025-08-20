Ganesh Chaturthi 2025: यंदा गणेश चतुर्थीला करा 'या' 10 खास गोष्टी, घरात पसरेल आनंदाची लाट

गणेश चतुर्थी २०२५ साजरी करण्यासाठी घरात स्वच्छता, सजावट, आणि बाप्पाच्या आवडत्या प्रसादाची तयारी करा.कुटुंबासह आरती, भजन, आणि दानधर्मात सहभागी व्हा. पर्यावरणपूरक मूर्ती वापरून सण अधिक पवित्र बनवा. या सणाच्या निमित्ताने घरात आनंद, प्रेम, आणि एकतेचे वातावरण निर्माण करा..How to celebrate Ganesh Chaturthi 2025 at home: दरवर्षी गणेश चतुर्थीचा सण प्रत्येक घरात आनंद आणि उत्साह घेऊन येतो. हा दिवस केवळ बाप्पाची पूजा करण्याची संधी नाही तर घरात सकारात्मक ऊर्जा आणि आनंद आणि समृद्धी आणण्याची संधी आहे. यंदा गणरायाचे आगमन २७ ऑक्टोबरला होणार आहे. यंदा गणेश चतुर्थी आणखी खास बनवायची असेल तर तुम्ही पुढील १० गोष्टी करून घरात आनंदाची लाट पसरवू शकता. .स्वच्छता आणि सजावटगणेश चतुर्थीच्या आधी तुमचे घर पूर्णपणे स्वच्छ करा. घर स्वच्छ केल्याने नकारात्मक ऊर्जा निघून जाते आणि बाप्पाचे आशीर्वाद अबाधित राहतात. पूजास्थळ रंगीबेरंगी फुले आणि दिव्यांनी सजवा. यामुळे केवळ सुंदरच दिसणार नाही तर घरात सकारात्मक ऊर्जा देखील पसरेल.प्रसादया दिवशी बाप्पाला त्याचा आवडता प्रसाद द्यावा. तुम्ही प्रसादात मोदक, लाडू आणि ताजी फळे घेऊ शकता. विशेष प्रसादाने बाप्पा प्रसन्न होतात आणि घरात सुख-समृद्धी राहते. तुम्ही संपूर्ण कुटुंबासह मिळून ते बनवू शकता, त्यामुळे एकता आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण होते..गणपतीची पूजा आणि आरतीपूजेदरम्यान नियमितपणे आरती करा आणि मनापासून बाप्पाची प्रार्थना करा. भजन आणि आरती घरातील वातावरण शुद्ध आणि आल्हाददायक बनवतात. आरतीदरम्यान संपूर्ण कुटुंबाचा सहभाग नातेसंबंध मजबूत करतो आणि घरात प्रेम वाढवतो.दानधर्म आणि परोपकारगणेश चतुर्थीला गरजूंना मदत करणे देखील खूप शुभ मानलं जातं. तुम्ही एखाद्या गरीब किंवा गरजू व्यक्तीला अन्न, कपडे किंवा पुस्तके दान करू शकता. यामुळे घरात बाप्पाचे विशेष आशीर्वाद राहतात आणि तुम्हाला आध्यात्मिक समाधान देखील मिळते.कुटुंब आणि मित्रांसोबत वेळ घालवाया सणाचा खरा आनंद कुटुंब आणि मित्रांसोबत मिळून मिळतो. या दिवशी तुम्ही पूजा, भोग आणि खेळांमध्ये एकत्र सहभागी व्हावे. यामुळे केवळ आनंदच वाढत नाही तर घरात प्रेम आणि एकतेचे वातावरण देखील निर्माण होते..Ganesh Chaturthi 2025: गणपती बाप्पा मोरय्या! यंदा 26 की 27 ऑगस्ट कधी आहे गणेश चतुर्थी? जाणून घ्या शुभ मुहुर्त.पर्यावरणपूरक गणपतीची मूर्तीयावेळी पर्यावरणपूरक आणि मातीची गणपती मूर्ती वापरा. यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण तर होतेच पण बाप्पाची पूजा अधिक पवित्र होते. विसर्जनानंतर मूर्ती नदी किंवा तलावाला प्रदूषित करत नाही.नवीन शिक्षणाची किंवा प्रयत्नाची सुरुवातगणेशाला बुद्धी आणि ज्ञानाची देवता मानले जाते. या दिवशी नवीन काम किंवा प्रकल्प सुरू करणे शुभ मानले जाते. यामुळे तुमच्या मेहनतीत यश मिळेल आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होईल.भजनांचे आयोजनघरी भजन किंवा गणेशगीते गाण्याने आनंदी वातावरण निर्माण होते. तुम्ही संपूर्ण कुटुंबासह भजनांचा आनंद घेऊ शकता. यामुळे केवळ बाप्पाचे आशीर्वाद मिळत नाहीत तर मुलांमध्ये धार्मिक आवड देखील वाढते..गणपतीची सजावट आणि फुलेपूजास्थळ रंगीबेरंगी फुले आणि दिव्यांनी सजवा. यामुळे पूजास्थळ आकर्षक दिसते आणि घरात सकारात्मक वातावरण पसरते. दिवे आणि फुलांचा सुगंध घरात आनंदाची भावना वाढवतो.ध्यान करापूजा केल्यानंतर, थोडा वेळ ध्यान किंवा प्रार्थना करा. यामुळे मन शांत होते आणि घरात शांती आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण होते. यामुळे तुमच्या जीवनात मानसिक संतुलन आणि सकारात्मकता देखील येते..गणेश चतुर्थीला इको-फ्रेंडली मूर्ती का वापरावी?उत्तर: इको-फ्रेंडली मूर्ती पर्यावरणाचे रक्षण करतात आणि विसर्जनादरम्यान जलप्रदूषण टाळतात, ज्यामुळे बाप्पाची पूजा अधिक पवित्र होते..गणेश चतुर्थीच्या पूजेसाठी कोणती सजावट उत्तम आहे?उत्तर: रंगबिरंगे फुले, दिवे, वेलवेट किंवा नेटचे पडदे आणि नैसर्गिक सजावटीचे साहित्य वापरून पूजास्थळ आकर्षक बनवावे. .घरात गणेश चतुर्थीचा उत्सव कसा खास बनवावा?उत्तर: कुटुंबासह भजन गायन, मोदक-लाडू बनवणे, खेळ-क्रीडा आयोजित करणे आणि शुभेच्छा संदेश पाठवून उत्सवाचा आनंद वाढवावा..गणेश चतुर्थीला कोणते पदार्थ नैवेद्यासाठी बनवावेत?उत्तर: मोदक, पुरणपोळी, लाडू आणि ड्रायफ्रूट्सचे मोदक यांसारखे पदार्थ बाप्पाला प्रिय असतात आणि घरी बनवता येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.