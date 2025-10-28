Horoscope Prediction : दिग्गज कलाकाराचा मृत्यू ते ट्रम्पची सत्ता धोक्यात ! 2026 साठी ज्योतिषाची महत्त्वाची भविष्यवाणी

New Year Prediction In Marathi : नवीन वर्ष सुरु व्हायला काहीच महिने शिल्लक आहेत. नव्या वर्षात काय घडणार याची उत्सुकता सगळ्यांनाच आहे. 2025 हे वर्षं सगळ्यांनाच संमिश्र स्वरूपाचं गेलं. काही चांगल्या घटना घडल्या तर नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध, आजारपण, अनेक घोटाळे या काळात समोर आले. आता 2026 मधील महत्त्वाच्या घटनांबद्दल प्रसिद्ध महिला ज्योतिषाने भविष्यवाणी केली आहे. .डॉ. वाय राखी यांनी रामी टॉक्स चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी 2026 बद्दल काही भविष्यवाण्या केल्या. काय आहेत या जाणून घ्या. .अमेरिकेचं आणि ट्रम्प यांचं भविष्य धोक्यात !पुढील वर्षं अमेरिकेसाठी चांगलं नसेल. अमेरिकेबरोबरच राष्ट्रपती ट्रम्प यांचंही राजकीय भविष्य धोक्यात असणार आहे. अमेरिकेत मोठे बदल पाहायला मिळतील. ट्रम्प यांच्या तब्येतीत बिघाड होईल. ते पुन्हा एकदा भारताच्या बाजूने बोलून लोकांची मनं वळवण्याचा प्रयत्न करतील. .सोन्याचा भाव घसरणार सध्या सोन्याचा भाव वाढत आहे. पुढील वर्षात सोन्याचा भाव नवा उच्चांक गाठेल पण वर्षा अखेरीस सोन्याचा भाव तितकाच घसरेल. त्यामुळे सोन्यात गुंतवणूक सावधरीतीने करावी. .राजकारणात मोठे बदल येत्या वर्षात राजकरणात मोठे बदल पाहायला मिळेल. पंजाबमध्ये निवडणूक नाहीये पण तरीही तिथे राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळेल. तर बिहार निवडणुकीदरम्यान राजकारणाचा स्तर कधीही न बघितला इतका खाली जाईल. कोणत्यातरी मोठ्या नेत्याचा मृत्यू होऊ शकतो. बंगाल निवडणुकीतही खूप वाद पाहायला मिळतील..नैसर्गिक आपत्तीची संभावना संपूर्ण जगभरात नैसर्गिक आपत्ती येतील. पूर,आजारपण यांसारख्या आपत्ती येऊ शकतात. पण वर्षा अखेरीस सगळ्या गोष्टी नीट होतील..दिग्गज कलाकाराचा मृत्यू या वर्षीही अनेक बॉलिवूड कलाकारांनी जगाचा निरोप घेतला. पुढील वर्षीही काही दिग्गज कलाकार आपल्याला सोडून जातील. पण अनेक नवीन बदलही पाहायला मिळतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.