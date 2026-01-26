संस्कृती

Chandra Shani Yog 2026: धक्का देणारा ग्रहयोग! 27 जानेवारीला चंद्र–शनी दृष्टीमुळे वृषभसह ‘या’ 2 राशींची परीक्षा

Saturn third aspect on Moon effects: 27 जानेवारी रोजी चंद्र वृषभ राशीत प्रवेश करेल, ज्यामुळे शनीच्या तृतीय दृष्टिकोनाचा प्रभाव पडेल. या काळात काही राशींना जीवनात आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. या काळात महत्वाचे निर्णय घेताना पुढील तीन राशींनी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.
Chandra Shani Yog 2026:

Chandra Shani Yog 2026:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Zodiac signs affected by Saturn Moon aspect: ज्योतिषशास्त्रानुसार शनि आणि चंद्राची राशी स्वभावाने प्रतिकूल असतात. जेव्हा शनि चंद्रावर दृष्टी टाकतो तेव्हा चंद्राची सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होऊ शकते. यामुळे भावना, मानसिक स्थिती आणि निर्णयांवर परिणाम होऊ शकतो. 27 जानेवारी रोजी दुपारी 4:45 वाजता, चंद्र मेष राशी सोडून वृषभ राशीत प्रवेश करेल तर शनि मीन राशीत असेल. यामुळे शनीची तिसरी दृष्टी चंद्रावर पडेल, जी ज्योतिषशास्त्रात नकारात्मक प्रभाव मानली जाते. या कारणास्तव १२ राशींपैकी काही राशीच्या लोकांना या काळात विशेष काळजी घ्यावी लागेल. करिअर, आरोग्य आणि आर्थिक बाबी यासारख्या जीवनाच्या विविध क्षेत्रात विचारपूर्वक पावले उचलणे फायदेशीर ठरेल. या काळात भावनिक संतुलन राखणे आणि घाईघाईने घेतलेले निर्णय टाळणे अत्यंत महत्त्वाचे असेल. या तीन राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
horoscope
Daily Horoscope
Astrology
culture
Zodiac
Zodiac Signs
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.