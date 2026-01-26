Chandra Shani Yog 2026: धक्का देणारा ग्रहयोग! 27 जानेवारीला चंद्र–शनी दृष्टीमुळे वृषभसह ‘या’ 2 राशींची परीक्षा

Zodiac signs affected by Saturn Moon aspect: ज्योतिषशास्त्रानुसार शनि आणि चंद्राची राशी स्वभावाने प्रतिकूल असतात. जेव्हा शनि चंद्रावर दृष्टी टाकतो तेव्हा चंद्राची सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होऊ शकते. यामुळे भावना, मानसिक स्थिती आणि निर्णयांवर परिणाम होऊ शकतो. 27 जानेवारी रोजी दुपारी 4:45 वाजता, चंद्र मेष राशी सोडून वृषभ राशीत प्रवेश करेल तर शनि मीन राशीत असेल. यामुळे शनीची तिसरी दृष्टी चंद्रावर पडेल, जी ज्योतिषशास्त्रात नकारात्मक प्रभाव मानली जाते. या कारणास्तव १२ राशींपैकी काही राशीच्या लोकांना या काळात विशेष काळजी घ्यावी लागेल. करिअर, आरोग्य आणि आर्थिक बाबी यासारख्या जीवनाच्या विविध क्षेत्रात विचारपूर्वक पावले उचलणे फायदेशीर ठरेल. या काळात भावनिक संतुलन राखणे आणि घाईघाईने घेतलेले निर्णय टाळणे अत्यंत महत्त्वाचे असेल. या तीन राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया..वृश्चिकवृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा काळ विशेष सावधगिरीचा आहे. चंद्रावर शनीचा प्रभाव कामात अडथळा आणू शकतो. मेहनतीचे अपेक्षित परिणाम न दिसल्याने मानसिक असंतोष आणि त्रास होऊ शकतो. या राशीच्या लोकांची निर्णय घेण्याची क्षमता कमकुवत होऊ शकते, म्हणून कोणतेही मोठे किंवा महत्त्वाचे निर्णय लगेच घेणे टाळा. उपाय म्हणून काळे तीळ दान करणे फायदेशीर ठरू शकते..वृषभवृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ मानसिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असू शकतो. चंद्रावर शनीची तृतीय दृष्टी नकारात्मक भावना वाढवू शकते. यामुळे ताण आणि अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. कामात विलंब, किरकोळ मतभेद किंवा कौटुंबिक जीवनात गैरसमज संभवतात. या राशीच्या लोकांनी 30 जानेवारीपूर्वी खास निर्णय घेणे टाळावे. गाडी चालवताना सावधगिरी बाळगा आणि घाईघाई टाळा. मानसिक शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा राखण्यासाठी शिवमंत्रांचा जप करणे फायदेशीर ठरू शकते..February Monthly Numerology 2026: फेब्रुवारीत प्रेमाची बरसात! ‘हा’ मूलांक असलेल्या लोकांचं लव्ह लाईफ होणार सुपर रोमँटिक.कर्ककर्क राशीच्या लोकांसाठी हा भावनिकदृष्ट्या संवेदनशील आणि आव्हानात्मक काळ आहे. चंद्र या राशीवर राज्य करतो, त्यामुळे शनीचा प्रभाव थेट भावनांवर पडेल. छोट्या छोट्या गोष्टी त्रास देऊ शकतात किंवा ताण देऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती प्रतिकूल असू शकते आणि तुम्हाला आत्मविश्वासाचा अभाव जाणवू शकतो. प्रत्येक कामात सावधगिरी आणि काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक असेल. उपाय म्हणून, शिवलिंगाला पाणी अर्पण करणे शुभ मानले जाते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.