4 February Falgun Panchang 2026: फाल्गुन मासातील पंचांग, राहुकाल व मुहूर्त; एका क्लिकवर जाणून घ्या काय करावे आणि काय टाळावे

Today Falgun Panchang 2026: फाल्गुन मासातील तृतीया तिथी, आजचा दिवसाचे शुभ- मुहूर्त, राहुकाल, अमृतकाल आणि नक्षत्रांची माहिती या बदल आजच्या खास लेखात जाणून घेऊयात.
Monika Shinde
Updated on

Daily Falgun Panchang 2026: आज बुधवार, ४ फेब्रुवारी फाल्गुन महिन्याच्या कृष्ण पक्षाची तृतीया तिथी आहे. तसेच आज तिगण्ड योग रात्री १ वाजून ५ मिनिटांपर्यंत राहील. तसेच आज सूर्योदय सकाळी ७ वाजून १० मिनिटांनी झालं आहे. जाणून घ्या आजचे शुभ मुहूर्त आणि राहुकाल कोणत्या वेळेत आहे

