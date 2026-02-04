4 February Falgun Panchang 2026: फाल्गुन मासातील पंचांग, राहुकाल व मुहूर्त; एका क्लिकवर जाणून घ्या काय करावे आणि काय टाळावे

Daily Falgun Panchang 2026: आज बुधवार, ४ फेब्रुवारी फाल्गुन महिन्याच्या कृष्ण पक्षाची तृतीया तिथी आहे. तसेच आज तिगण्ड योग रात्री १ वाजून ५ मिनिटांपर्यंत राहील. तसेच आज सूर्योदय सकाळी ७ वाजून १० मिनिटांनी झालं आहे. जाणून घ्या आजचे शुभ मुहूर्त आणि राहुकाल कोणत्या वेळेत आहे .बुधवारचा हा दिवस भगवान गणेशाची पूजा करण्यासाठी आणि बुद्धीचा योग्य वापर करण्यासाठी अतिशय उत्तम मानला जातो. बुधदेवांच्या कृपेने शिक्षण, व्यापार आणि संवादकौशल्यात प्रगती होते. आज तुम्ही तुमच्या समजुतीने कामे अत्यंत चांगल्या प्रकारे पूर्ण करू शकाल..Numerology News: मूलांक 2 चे लोक या 4 क्षेत्रांमध्ये चमकवतात आपले भाग्य; लवकर मिळवतात नाव आणि प्रतिष्ठा!.महत्वाची माहितीतारीख: कृष्ण तृतीया – दुपारी १२:०९ (०५ फेब्रुवारी)योग: अतिगंड - दुपारी 01:05 (05 फेब्रुवारी)करण: वणीज – दुपारी १२:१९करण: व्यष्टी – दुपारी १२:०९ (०५ फेब्रुवारी)सूर्य आणि चंद्राची स्थितीसूर्योदय: सकाळी ०७: १०सूर्यास्त: संध्याकाळी ०६:२६सूर्य आणि चंद्र राशीसूर्य देव: मकर राशीत स्थितचंद्र देव: सिंह राशीत, पहाटे ०४:२० पर्यंतआजचा शुभ वेळअभिजीत मुहूर्त: नाहीअमृत काळ: दुपारी ०३:४८ ते सायंकाळी ०५:२४आजचे अशुभ वेळराहुकाल: दुपारी १२:३५ ते ०१:५७सकाळी वेळ: सकाळी ११:१३ ते दुपारी १२:३५यमगंड: सकाळी ०८:३० ते ०९:५१.आजचा नक्षत्रआज चंद्रदेव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रात उपस्थित राहणार आहेत.पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र : रात्री १०:१२ पर्यंतसामान्य वैशिष्ट्ये: नम्रता, वेदनादायक स्वभाव, बुद्धिमत्ता, उपयुक्त स्वभाव, औदार्य, सत्यता, सराव आणि कठोर परिश्रम.नक्षत्र स्वामी: सूर्य देवराशी स्वामी: सूर्य देव, बुध देवदेवता: आर्यमान (मैत्रिचे देवता)गुण: राजसप्रतीक: शयनकक्ष.Marathi Weekly Tarot Horoscope: फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा ठरणार खास! वेशी योगामुळे मेष, वृश्चिकसह 5 राशींचे चमकणार नशीब; वाचा साप्ताहिक टॅरो भविष्य.काय करावेबुधवार असल्याने, भगवान गणेशाला दुर्वा अर्पण करा.तुमचे काम सुरळीत पार पाडण्यासाठी, तुमच्या बोलण्यात गोडवा ठेवा.कला, संगीत आणि सौंदर्यप्रसाधनांशी संबंधित कामांसाठी दिवस शुभ आहे.गुंतवणूक किंवा वडिलांच्या मालमत्तेशी संबंधित बाबींचा विचार करण्यासाठी वेळ अनुकूल आहे.जर तुम्हाला नवीन व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर अमृत कला वापरणे फायदेशीर ठरेलकाय करू नयेघाईघाईत मोठी आर्थिक गुंतवणूक किंवा नवीन करार टाळा.विषेश करण (भाद्र) दरम्यान शुभ कार्ये सुरू करू नका.आज आळशी होऊ नका, अन्यथा तुम्हाला मिळालेल्या संधी गमावू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.