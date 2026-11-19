According to Vedic Astrology: वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार मंगळ, केतू आणि गुरु या तीन ग्रहांची युती महत्त्वाची मानली जाते. ज्योतिषीय गणनेनुसार, जवळपास ४०० वर्षांनंतर हे तीनही ग्रह मघा नक्षत्रात एकत्र आले आहेत. या ग्रहांचा मेष ते मीन अशा सर्व १२ राशींवर वेगवेगळा परिणाम होणार असल्याचं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं. यामध्ये काही राशींना अचानक धनलाभ आणि प्रगतीच्या संधी मिळू शकतात, अशी मान्यता आहे..मंगळाने १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मघा नक्षत्रात प्रवेश केला असून तो १९ डिसेंबर २०२६ पर्यंत याच नक्षत्रात राहणार आहे. तर गुरुने ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मघा नक्षत्रात प्रवेश केला असून तो २४ जानेवारी २०२७ पर्यंत येथेच असणार आहे. दुसरीकडे, केतूही सध्या मघा नक्षत्रात आहे. तो ५ डिसेंबर २०२६ रोजी अश्लेषा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. त्यानंतर मघा नक्षत्रातील या तीन ग्रहांची युती संपणार आहे..Shani Sade Sati Meaning: शनिची साडेसाती म्हणजे नेमकं काय? या काळात खरंच आयुष्यात अडचणी येतात की हा केवळ एक समज आहे?.ज्योतिषी नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, मघा नक्षत्राचा स्वामी केतू आहे. ज्योतिषशास्त्रात केतूला अचानक घडणाऱ्या घटनांचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे या काळात मंगळ आणि गुरु या ग्रहांवरही केतूचा प्रभाव राहणार आहे. मंगळाकडून साहस आणि ऊर्जा, तर गुरुच्या प्रभावामुळे धन आणि ऐश्वर्य मिळण्याची शक्यता असल्याचं मानलं जातं. या युतीमुळे कोणत्या राशींना फायदा होऊ शकतो, ते जाणून घेऊया..मेष राशीमेष राशीच्या लोकांना या तीन ग्रहांच्या युतीमुळे नशिबाची साथ मिळू शकते. नोकरीत प्रगती होण्यासोबतच नवीन जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यश मिळू शकतं. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते. व्यवसायातही चांगले बदल पाहायला मिळू शकतात. धार्मिक प्रवासाचे योग आहेत. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. मात्र, मंगळाच्या प्रभावामुळे राग वाढू शकतो. त्यामुळे रागावर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे. हनुमान चालीसा पठण आणि शिवलिंगावर जल अर्पण करणं शुभ मानलं जातं..वृषभ राशीवृषभ राशीच्या लोकांना आर्थिक बाबतीत चांगले बदल पाहायला मिळू शकतात. अचानक सुख-सुविधांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा मिळू शकतो. जमीन, घर किंवा वाहन खरेदीचे योग आहेत. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदारी मिळू शकते. एखादी चांगली बातमी मिळाल्याने मन प्रसन्न होईल. मानसिक ताणही कमी होऊ शकतो. मात्र, कौटुंबिक प्रश्न शांतपणे सोडवण्याचा प्रयत्न करा. आईच्या तब्येतीकडे लक्ष द्या. शुभ फळ मिळण्यासाठी दररोज भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची आरती करण्याचा सल्ला दिला जातो..तूळ राशीतूळ राशीच्या लोकांसाठी उत्पन्नाचे नवीन मार्ग तयार होऊ शकतात. व्यावसायिकांना नवीन भागीदार किंवा ओळखींचा फायदा मिळू शकतो. बऱ्याच दिवसांपासून रखडलेली कामं पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. एखादं स्वप्न किंवा इच्छा पूर्ण होऊ शकते. आवडत्या ठिकाणी प्रवास करण्याची संधी मिळेल. कुटुंबाला वेळ दिल्याने नात्यांमधील गैरसमज दूर होऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी अपेक्षेप्रमाणे यश मिळू शकतं. अडकलेले पैसे परत मिळण्याचे संकेत आहेत. नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल, तर हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. दररोज दुर्गा चालीसाचं पठण करणं शुभ मानलं जातं..वृश्चिक राशीवृश्चिक राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये नवीन संधी मिळू शकतात. व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता आहे. तुमचा आत्मविश्वास आणि धाडस वाढू शकतं. कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळतील. त्यांचा योग्य वापर केल्यास फायदा होऊ शकतो. आजूबाजूला सकारात्मक वातावरण राहील. व्यवसायातही चांगले बदल दिसू शकतात. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, गुरु आणि मंगळाच्या प्रभावामुळे अहंकार वाढू शकतो, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. त्यामुळे राग आणि अहंकार टाळा. कोणताही निर्णय घेताना कुटुंबाचा सल्ला घ्या. दररोज हनुमान चालीसाचं पठण करणं शुभ मानलं जातं..४ राशींचे नशीब चमकणार, वक्री शनी देणार मेहनतीचं फळ; अडकलेली कामंही पूर्ण होणार .कुंभ राशीकुंभ राशीच्या लोकांसाठी ही युती चांगली ठरू शकते. स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरीच्या बाबतीत नवीन संधी मिळू शकतात. बऱ्याच दिवसांपासून अडकलेले पैसे परत मिळण्याचे संकेत आहेत. तुमचा उत्साह आणि ऊर्जा वाढेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचं महत्त्व वाढू शकतं. नशिबाची साथ मिळाल्याने करिअरमध्ये प्रगती होण्याची शक्यता आहे. रखडलेली कामं पूर्ण करण्यासाठी हा काळ चांगला ठरू शकतो. भगवान शंकराची पूजा करणं शुभ मानलं जातं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.