Horoscope Prediction : उद्या तयार होतोय गजकेसरी राजयोग; मिथुन राशीबरोबर पाच राशींना लागणार जॅकपॉट !

Marathi Rashi Fal : उद्या 18 नोव्हेंबरला मंगळवार असून उद्याच्या दिवसाची देवता हनुमान असतील. उद्या चंद्राचं गोचर शुभ असेल. चंद्र उद्या तूळ राशीत शुक्र ग्रहाबरोबर भ्रमण करणार आहे ज्यामुळे कलानिधी योग बनेल. तर चंद्र भावात असल्याने गजकेसरी योग बनेल. याचा फायदा पाच राशींना होणार आहे, .उद्याच्या दिवशी पाच राशींना बढती, मानसन्मान मिळणार आहे. कसा असेल या पाच राशीच्या लोकांसाठी दिवस आणि त्यांना काय फायदे मिळणार जाणून घेऊया. .मिथुन रास :मिथुन राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस राजकीय संपर्कासाठी लाभदायी असेल. कामाच्या ठिकाणी दिवस चांगला जाईल. कामाच्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांची मदत मिळेल. आर्थिक बाबतीत तुमचा दिवस चांगला जाईल. शुभ कामासाठी धन खर्च कराल. सरकारी कामात यश मिळेल. नोकरी बदलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना उद्या यश मिलेल. कामासाठी तुम्हाला यश मिळेल. शेजाऱ्यांचं सहकार्य लाभेल. उपाय- हनुमानाला तुळशीची माळ अर्पण करा. .कर्क रास :कर्क राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस चांगला आले. कलात्मक क्षेत्रात तुमची आवड निर्माण होईल. अधिकारी लोक तुमच्यावर विश्वास ठेवतील. एखादी अधुरी इच्छा पूर्ण होईल. कुणाला उधारी दिली असेल ती परत मिळेल. कर्क राशीचे लोक उद्या शिक्षण क्षेत्रात चांगली कामगिरी करतील. उद्या एखादा मानसन्मान प्राप्त होईल. व्यवसायात वृद्धी होईल. उपाय - उद्या भगवान शंकराची पूजा करा आणि ओम नमः शिवायचा जप करा. .कन्या रास : कन्या राशीच्या लोकांना मंगळवारी भाग्याची साथ मिळेल. जुन्या गुंतवणुकीतुन लाभ होईल. एखादी योजना फलीभूत होईल. कामाच्या ठिकाणी दिवस चांगला जाईल. बिझनेस डील यशस्वी होतील. भौतिक सुखांचा आनंद मिळेल. वाहन सुख मिळेल. घरात शुभकार्य होईल. एखादी शुभ सूचना मिळेल. उपाय - उद्या बजरंगबाणचा पाठ घरी करा. गुळाचं सेवन करा. .तूळ रास :तूळ राशीच्या लोकांना उद्या सहकाऱ्यांचा सपोर्ट मिळेल. एखादी नवीन जबाबदारी मिलेल. मॅनेजमेंटची कामं उत्तमरीत्या पार पाडला. नोकरीत बदलाचे प्रस्ताव येतील. घरासाठीही उद्याचा दिवस चांगला असेल. कुटूंबाचं सहकार्य प्राप्त होईल. कोणतीतरी अपुरी इच्छा पूर्ण होईल/. मुलांकडून चांगली बातमी मिळेल. मित्रांबरोबर वेळ घालवाल.उपाय - श्रीगणेश चालीसा किंवा स्तोत्र वाचा. .वृश्चिक रास :वृश्चिक राशीच्या लोकांना उद्याचा दिवस शुभ जाईल. नवीन कपडे किंवा वाहन खरेदी कराल. समस्येवर समाधान प्राप्त होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमचं महत्त्व वाढेल. स्पर्धापरीक्षेच्या चांगले गुण मिळतील. पार्टनरसोबत चांगला वेळ घालवाल. घरच्यांशी संबंध सुधारतील. उपाय - वृश्चिक राशीच्या लोकांनी गायीला गोड चपाती खायला घाला, हनुमान चालीसा वाचा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.