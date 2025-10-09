9 October Horoscope | Lucky Zodiac Signs

9 October Horoscope | Lucky Zodiac Signs

Sakal

संस्कृती

9 October Lucky Zodiac Signs: शुक्र अन् सूर्याच्या युतीमुळे शुक्रादित्य योग! वृषभसह या चार राशींना होणार धनलाभ

9 October Lucky Zodiac Signs: ९ ऑक्टोबरला म्हणजेच आज शुक्र-सूर्य युतीमुळे तयार झाला आहे शुक्रादित्य योग. ज्यामुळे पाच राशींना आज धनलाभ होणार आहे.
Published on

Shukraditya Yoga Lucky Zodiac Signs: आज 9 ऑक्टोबर रोजी गुरुवारी शुक्र आणि सूर्याची युती होणार आहे, ज्यामुळे शुक्रादित्य योग तयार होत आहे. हा योग धन, समृद्धी आणि करिअरच्या संधींसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो.

यासोबतच, भरणी नक्षत्राचा संयोग आणि अनफा-धन योग देखील निर्माण होत आहे. या शुभ संयोगामुळे वृषभ, कन्या, वृश्चिक, धनु आणि मकर राशींच्या लोकांसाठी हा दिवस विशेष लाभदायक राहणार आहे.

