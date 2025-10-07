LAL KITAB PREDICTION 2025 : राहूमुळे तुमची शांतता होणार भंग ! 'या' राशींवर होणार वाईट परिणाम, जाणून घ्या मासिक राशिभविष्य

Marathi Rashi Bhavishya : ज्योतिष शास्त्रातील लाल किताब ही एक महत्त्वाची शाखा आहे. ही शाखा राशीनुसार भविष्य तर वर्तवतेच पण त्यासोबतच तुम्हाला काही चांगले उपायही सुचवते जे तुम्हाला करणं अतिशय सोप्प असतं. यावेळी लाल 'किताब नुसार ऑक्टोबर 2025 हा महिना तुम्हाला कसा जाईल आणि तुम्ही काय खास उपाय करायला हवेत जाणून घ्या तुमच्या राशीनुसार. .मेष रास :चंद्राचं भवन तुम्हाला भावनिकरित्या प्रबळ बनवेल तर मंगळामुळे तुमची एकाग्रता सुधारेल. शनीच्या प्रभावामुळे या महिन्यात तुम्ही ठरवलेल्या कामांमध्ये विलंब होईल पण त्यामुळे तुम्ही काही चांगल्या शिकवणी शिकाल. हा महिना आर्थिक निर्णयांची चांगला आहे. एखादं अडकलेले काम तुम्ही या महिन्यात पूर्ण करू शकता. राहूच्या प्रभावामुळे तुम्ही एखादा सोपा रस्ता निवडण्याकडे आकर्षित व्हाल पण तसं करू नका ते तुमचं अधिक नुकसान करेल. तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या. शांतपणे बोला. वेगाने प्रगती करण्यापेक्षा हळू पण सतत प्रगती करण्याकडे लक्ष द्या. उपाय - सकाळी उठल्यावर सूर्याला पाण्याने अर्घ्य द्या. .वृषभ रास : शनीच्या प्रभावामुळे तुम्ही अधिक जबाबदार होण्याकडे लक्ष द्याल पण राहू तुम्हाला गोंधळात टाकेल. एखाद्या नव्या संधीला होकार देण्यापूर्वी नीट विचार करा. मंगळाच्या प्रभावामुळे तुमच्यात उत्साही असाल पण तुम्हाला तुमच्यावर दबाव जाणवेल. कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी शांतपणे विचार करा. नात्यांमध्ये फक्त योग्य ते देण्याचा प्रयत्न करा. तुमचा वेळ आणि ताकद योग्य व्यक्तीवर खर्च करा. उधळपट्टी करणं आणि लोकांची खुशामत करणे थांबवा. उपाय- एखाद्या महत्त्वाच्या मिटिंगवेळी जवळ लाल रुमाल बाळगा. .मिथुन रास : चंद्राच्या प्रभावामुळे भावनिक दृष्टिकोन प्राप्त कराल तर शनीच्या प्रभावामुळे दैनंदिन जीवनात स्थिरता येईल. तुम्हाला कामाचा दबाव असेल पण राहूचा प्रभाव तुम्हाला फक्त चांगली प्रतिमा बाळगण्यासाठी काम करण्यापासून थांबवेल. मंगळाच्या प्रभावामुळे तुमची अधिक काम करण्याची क्षमता वाढेल पण या गोष्टीला तुमची प्रगती समजू नका. तुम्ही किती जास्त काम करता यापेक्षा किती चांगलं काम करता यावर लक्ष द्या. यावेळी तुम्हाला तुम्ही तुमच्या ठरवलेल्या ध्येयाविषयी परीक्षण करता येईल. उपाय- दर बुधवारी गाईला हिरवे गवत खाऊ घाला..कर्क रास :चंद्राच्या प्रभावामुळे तुम्ही या महिन्यात अधिक भावनिक असाल. तुम्ही भूतकाळात रमाल. याशिवाय भूतकाळात केलेल्या निवडीवर तुम्ही विचार कराल. शनीच्या प्रभावामुळे तुम्ही अधिक प्रगल्भ व्हाल. राहूच्या प्रभावामुळे काही नवीन लोक आणि योजना तुमच्या आयुष्यात येतील पण ते काही काळापुरतेच असतील. मंगळाच्या प्रभावामुळे तुमच्यात स्वतःच म्हणणं सिद्ध करण्यासाठी वाद घालण्याची क्षमता वाढेल. त्यामुळे वाद घालणे टाळा. जुनी स्वप्नं काळानुसार बदलण्याची गरज आहे. स्वतःशी प्रामाणिक राहा. प्रगती म्हणजे कधीकधी तुमचं विचार बदलणेही असू शकतं हे ध्यानात ठेवा. उपाय- तुमच्या पाकिटात लहानसा चांदीचा शिक्का ठेवा. .सिंह रास : या महिन्यात चंद्राच्या प्रभावामुळे तुम्ही भावनिक दृष्ट्या अस्थिर असाल. शनीच्या प्रभावमुळे तुम्ही अजूनही न शिकलेले धडे तुम्हाला परत शिकायला आतील. तुम्ही निर्णय घेण्यात विलंब कराल. मंगळ तुमच्यात उत्साह आणेल पण तुम्ही खासे चिंताग्रस्त असाल. राहूच्या प्रभावामुळे तुम्ही तुमच्या सध्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित कराल. पण तुमच्या भावनांना तुमची कृती नियंत्रित करू देऊ नका. बदल त्रासदायक असतो पण गरजेचा असतो. त्यामुळे संयम बाळगा. छोटी पावलं तुमच्यात मोठे बदल घडवू शकतात. उपाय- तुमच्या पाकिटात तांब्याचं नाणं ठेवा..कन्या रास :या महिन्यात शनीची गती आणखी मंद होईल त्याचा चांगला प्रभाव तुमच्यावर होईल. चंद्राच्या प्रभावामुळे तुम्ही शांत असाल. राहूच्या प्रभावामुळे तुमचं लक्ष विचलित होईल आणि तुम्ही उगाच तुलना कराल. मंगळाच्या प्रभावामुळे तुम्ही सगळ्या गोष्टी लवकर संपवण्याच्या दबावाखाली असाल पण घाई करू नका. तुमच्या शरीराला आणि मनाला आरामाची गरज आहे. तुमच्या तब्येतीची काळजी घ्या आणि साधं जेवा. हळू काम केल्यामुळे तुम्हाला गोष्टी अधिक स्पष्ट होतील. उपाय - उशीखाली पांढरं स्वच्छ कापड ठेवून झोपा..तूळ रास :तुमच्या सवयींकडे तुम्ही लक्ष देणं गरजेचं आहे. शनी तुमच्या दैनंदिन जीवनाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. राहूच्या प्रभावामुळे तुम्ही तुमची शिस्त मोडाल. चंद्राच्या प्रभावामुळे तुम्हाला शारीरिक थकवा लवकर जाणवेल. मंगळाच्या प्रभावामुळे तुम्ही तुमची ध्येय निश्चित कराल. छोटे छोटे बदल करा. एखादी चांगली सवय लावा. दैनंदिन आयुष्य सुधारा. उपाय- दूध किंवा दह्याचे दर शुक्रवारी दान करा. .वृश्चिक रास :चंद्र आणि केतूच्या प्रभावामुळे भावनिक दृष्ट्या दुरबा असाल. तुम्हाला जे काही सांगायचं असेल तर भीतीमुळे व्यक्त करता येणार नाही. मंगळ सत्य बोलण्याची ताकद देईल तर शनी तुम्हाला वेळेचं महत्त्व शिकवेल. या महिन्यात तुम्ही तुमच्या भावना व्यक्त कराल. राहू गोंधळात टाकणारी परिस्थिती निर्माण करेल पण तुम्ही शांतपणे बोला पण भावनिक होऊ नका. प्रामाणिकपणे व्यक्त होणं तुमच्या अनेक अडचणी दूर करेल . उपाय - चांदीची छोटीशी वस्तू दररोज स्वतःजवळ बाळगा. .धनु रास :मंगळाच्या प्रभावामुळे उत्साही असाल तर चंद्र तुमची उत्सुकता जागृत करेल. एखादी रोमांचक वाटणाऱ्या गोष्टीचा तुम्ही शोध घ्याल. राहू तुमच्या निर्णयक्षमतेला प्रभावित करेल. खऱ्याची साथ द्या. शनीच्या प्रभावामुळे शिस्तबद्धतेकडे वाटचाल कराल. उत्साह दाबून ठेवू नका. उपाय - गुरुवारी गायींना गूळ खाऊ घाला. .मकर रास :शनीच्या प्रभावामुळे मन स्थिर तरीही मंगळामुळे संयम लवकर संपू शकतो. धावपळ करू नका. मन शांत ठेवा. निर्णय घेण्यात विलांव होईल. प्रयत्नांवर विश्वास ठेवा. बदल हळूहळू दिसतील. वेळेवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करू नका. नातेसंबंधात संयम ठेवा, दबाव टाकू नका. उपाय -पलंगाच्या कोपऱ्याशी तांब्याचा चौकोन ठेवा. .कुंभ रास :काम लवकर आटपण्याकडे प्राधान्य असेल पण शनीचा प्रभाव तुम्हाला थांबवेल. राहूच्या प्रभावमुळे मन विचलित होईल. शॉर्टकट घेणं टाळा. घाई करू नका. खऱ्या आणि खोट्या संधीतील फरक ओळखा. मानसिक ताकद मंगळाच्या प्रभावमुळे वाढेल. संयम ठेवा. बोलण्यापेक्षा ऐकण्याला प्राधान्य द्या. उपाय - शनियावर गरिबांना काळी डाळ दान करा..मीन रास : चंद्रामुळे जुन्या आठवणी पुन्हा जागृत होतील. केतुमुळे तुम्ही आध्यात्मिक व्हाल. दैनंदिन जीवनशैलीत सुधारणा करा. आनंदी राहा. सतत काहीही चांगलं काम करण्याकडे लक्ष द्या. संगीत, कलेत वेळ घालवा. उपाय - तुमच्या पलंगावर दररोज एक पांढरे फूल ठेवा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. 