November Tarot Horoscope: आदित्य-मंगळाचा दुर्मिळ योग! सिंहसह 'या' राशींवर होणार धनवर्षाव, वाचा नोव्हेंबर महिन्याचं टॅरो कार्ड राशिभविष्य

Tarot Horoscope for November 2025: नोव्हेंबर महिन्यात ग्राहांची अनोखी जुळवाजुळव होत आहे. मंगळ आणि सूर्य एकत्र वृश्चिक राशीत येत असल्याने सर्वात मोठा एक शक्तिशाली "आदित्य-मंगळ योग" तयार होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार हा योग अतिशय उर्जावान आणि शुभ मानला जातो..सूर्य आणि मंगळ हे दोन्ही अग्नी तत्वाचे ग्रह असल्याने हा योग व्यक्तीच्या जीवनात उत्साह, आत्मविश्वास आणि धैर्य वाढवतो.या दुर्मिळ योगामुळे सिंह, तुळ, धनु, मकर आणि कुंभ या राशींवर विशेष कृपा होणार आहे. या राशींना धनलाभ, करिअरमध्ये प्रगती आणि आत्मविश्वासाची नवी झेप मिळेल. चला तर जाणून घेऊया टॅरो कार्डनुसार नोव्हेंबर महिन्यात सर्व १२ राशींच भविष्य.Wedding Muhurat: लग्नाची तारीख ठरवायची आहे? मग जाणून घ्या तुळशी विवाहानंतरचे शुभ लग्नमुहूर्त एका क्लिकमध्ये!.मेषनोव्हेंबरमध्ये जुन्या गोष्टी मागे सोडण्याची वेळ आहे. नवीन काम किंवा संशोधन क्षेत्रात यश मिळण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांना गुप्त प्रकल्पांवर काम करण्याची संधी मिळेल. गुंतावानुकीला घाई करू नका. प्रेमसंबंध संपल्यानंतर घडलेल्या गोष्टी पुन्हा येऊ शकतात. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून, महिलांनी हार्मोनल असंतुलनाची काळजी घेतली पाहिजे.वृषभया महिन्यात सहकार्य आणि सहकार्यामुळे कामात प्रगती होईल. वैवाहिक जीवनात आनंद वाधेल. जुनी ओळख नवीन नोकरीची संधी देऊ शकते. संयुक्त गुंतवणुकीतून तुम्हाला चांगला नफा मिळेल. घर किंवा वाहन खरेदी करण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंध स्थिर आहेत.मिथुनया महिन्यात जबाबदारी आणि शिस्त महत्त्वाची असेल. वासनेच्या जागी वेदना होतील, परंतु तुमचा आत्मविश्वास कमी होईल. दीर्घकालीन गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. खाण्यापिण्यात अनियमितता टाळा. नेहमी पाणी प्या आणि तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.कर्कनोव्हेंबरमध्ये तुमची सर्जनशीलता सर्वोच्च शिखरावर असेल. कर्मचाऱ्यांच्या कल्पनाशक्तीचे कौतुक होईल. गुंतवणूक फळ देईल. मालमत्ता किंवा वाहन खरेदी पुढे ढकलणे. प्रेमसंबंधानंतर भावनिक संतुलन राखले. जर तुम्ही अविवाहित असाल तर तुम्हाला एक नवीन प्रेमसंबंध मिळू शकेल..सिंहसिंह राशीसाठी हा महिना खूप शुभ आहे. कुटुंबाला प्राधान्य द्या. घर सजवण्यासाठी खर्च येईल. नवीन मालमत्ता किंवा घर खरेदी करण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंध दृढ होतील आणि तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून मान्यता मिळू शकेल. तुमचा कामावरील आत्मविश्वास इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरेल.कन्यातुम्हाला अल्पकालीन वास्तव्य आणि सोशल मीडियाशी संबंधित प्रसिद्धी मिळेल. तुमचे जुने वाहन विकण्याची किंवा बदलण्याची संधी तुम्हाला मिळू शकते. तुमच्या जोडीदाराशी स्पष्ट संवाद ठेवा. आर्थिक बाबतीत छोटे नफा होतील, परंतु मोठ्या बाबतीत धीर धरा. तुमच्या मानेवरील आणि खांद्यावरील ताण कमी करण्यासाठी विश्रांती घ्या.तुळआर्थिक परिस्थिती सुधारेल. जर तुमच्याकडे कर्जाचा थर असेल तर तुम्ही तो मिळवू शकता. नोकरी शोधणाऱ्यांना वित्त किंवा विक्री क्षेत्रातून चांगल्या ऑफर मिळू शकतात. प्रेम संबंधांमध्ये स्थिरता. सामाजिक वर्तुळात तुमचा दर्जा उंचावतो. आरोग्याच्या बाबतीत, तुमच्या घशाची आणि दातांची काळजी घ्या.वृश्चिकआत्मविश्वास वाढेल आणि कामात संतुलन येईल. उत्पादन वाढण्याची चिन्हे आहेत. प्रेमसंबंधात स्वतःला जास्त सिद्ध करण्याची गरज नाही. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नेतृत्वाची जबाबदारी मिळू शकते. डोळ्यांच्या आणि त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकतात..Railway Ticket Booking: १-२ नोव्हेंबरला रेल्वे तिकीट बुकिंग राहणार बंद; जाणून घ्या कारण आणि वेळ .धनुजुन्याला ओळखींमुळे आर्थिक फायदा होईल. महिन्याची सुरुवात थोडी मंद असेल, पण शेवट फायदेशीर राहील. गुंतवानुकीसाठी हा योग्य काळ नाही. प्रेमसंबंधांमध्ये भावनिक गोंधळ निर्माण होईल. झोप आणि मानसिक शांतीसाठी ध्यान उपयुक्त ठरेल.मकरमित्रांच्या मदतीने तुम्हाला तुमच्या कारकिर्दीत एक नवीन दिशा मिळेल. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. जुन्या प्रयत्नांना फळ मिळेल. प्रेमसंबंधांमध्ये काही तणाव असेल, परंतु काहीही मैत्रीच्या रूपात प्रेमात रूपांतरित होणार नाही. आरोग्याच्या बाबतीत, तुमचा रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करा.कुंभतुमच्या कारकिर्दीत तुम्हाला प्रसिद्धी आणि आदर मिळेल. आर्थिक परिस्थिती स्थिर राहील. बोनस किंवा सरकारी लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. रिअल इस्टेट खरेदी करताना कागदपत्रे तपासा. कामुकतेच्या एकाग्रतेमुळे प्रेमसंबंधांमध्ये काही तणाव निर्माण होऊ शकतो. ध्यान आणि ध्यान मन शांत ठेवते.मीननोव्हेंबर महिना हा प्रवास आणि शिक्षणाचा काळ असेल. नोकरी शोधणाऱ्यांना परदेश, शिक्षण किंवा पर्यटन क्षेत्रात संधी मिळतील. प्रत्यक्ष प्रशिक्षणामुळे करिअरमध्ये प्रगती होईल. दीर्घकालीन आर्थिक लाभ होतील. एकट्या व्यक्तीचे स्थलांतर एखाद्या खास व्यक्तीला भेट देऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.