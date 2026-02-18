Holi Horoscope Predictions: होळीनंतर मेषसह 'या' दोन राशींच्या आयुष्यात घडणार मोठे बदल; गुरु मार्गी होताच सुख-समृद्धीचे नवे योग

Jupiter’s Direct Motion Brings Happiness and Wealth After Holi: मार्च महिना जवळ आला की सगळ्यांना आतुरता असते ती होळी सणाची. यंदा हा सण ३ मार्चला साजरा केला जाणार आहे. आणि यंदा मात्र हा सण काही जणांसाठी खास आणि आयुष्यात यश, प्रगती आणि आनंदाचे नवे रंग भरू शकणारा असणार आहे. कारण होळीनंतर अवघ्या काही दिवसांत गुरु बृहस्पती आपली चाल बदलणार आहेत. ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरु ग्रहाचा मार्गी होणं म्हणजे नशिबाचा दरवाजा उघडण्यासारखं मानलं जातं. नोकरीत बढती, व्यवसायात लाभ, मान-प्रतिष्ठेत वाढ आणि रखडलेली कामं पूर्ण होण्याचे संकेत मिळत आहेत. पण हा शुभ योग सगळ्यांसाठी नाही, तर फक्त या ३ राशींसाठी खास आहे. तुमची रास यात आहे का? जाणून घ्या पुढे….मेष रासमेष राशीच्या व्यक्तींसाठी गुरु ग्रहाचा मार्गी होणं लाभदायक ठरू शकतं. गुरु ग्रह तुमच्या राशीपासून तिसऱ्या घरात मार्गी होणार असल्यामुळे धाडस, आत्मविश्वास आणि मोठं काही काम करण्याची क्षमता वाढेल. या काळात जीवनात सुख-समृद्धी येऊ शकते. भावंडांकडून सहकार्य मिळेल. नशीब साथ देईल आणि देश-विदेशी प्रवास करण्याचे योग जुळू शकतात. धार्मिक किंवा शुभ कार्यात सहभागी होण्याची संधीही मिळू शकते..Holi 2026 Prediction: होळीच्या दिवशी शुक्र अन् शनीची युती, 'या' 6 राशींना होईल प्रचंड फायदा, चमकेल नशीब .मिथुन रासमिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी गुरु ग्रहाचा मार्गी होणं अत्यंत लाभदायक ठरू शकतं. गुरु ग्रह लग्न भावात मार्गी होणार असल्यामुळे प्रतिष्ठा, मान-सन्मान आणि आत्मविश्वास वाढेल. नोकरीच्या शोधात असलेल्या व्यक्तींना उत्तम संधी मिळू शकते. वैवाहिक जीवन आनंददायी राहील. अविवाहितांना लग्नाचे प्रस्ताव येऊ शकतात. नियोजित कामं यशस्वी होतील..Horoscope Prediction : यंदाचा शिमगा 5 राशींना जाणार अत्यंत सुखात ! होळीपूर्वीच येणार सोन्याचे दिवस, पैशांची भरभराट.मकर रासमकर राशीच्या व्यक्तींना गुरुची सरळ चाल लाभदायक ठरू शकते. गुरु ग्रह तुमच्या राशीपासून सहाव्या भावात मार्गी होणार असल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांत यश मिळण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचं वर्चस्व वाढेल. धैर्य आणि मेहनतीचं फळ मिळेल. पैशांची बचत करण्यात यश येईल आणि मनोकामना पूर्ण होण्याचे योग आहेत. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.