Anant Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशीला कसा कराल बाप्पांचा विसर्जन विधी? येथे वाचा संपूर्ण माहिती

Anant Chaturdashi 2025: सध्या भारतभर गणेशोत्सवाचा जल्लोष, आनंद आणि उत्साह आहे. सर्वजण गणरायाचे मनोभावे पूजन करत आहेत. सर्वत्र प्रसन्न वातावरण असून या सणाची समाप्ती अनंत चतुर्थीला होणार आहे. गणेश चतुर्थीला सुरू झालेला हा उत्सव अकरा दिवसांनी म्हणजेच अनंत चतुर्थीला संपतो. या दिवशी सर्व गणेशभक्त मोठ्या श्रद्धेने आणि भावनेने गणरायाला निरोप देऊन विसर्जन करतात. चला तर मग जाणून घेऊया यंदा अनंत चतुर्थी कधी आहे आणि विसर्जनाचा शुभ मुहूर्त काय आहे..यंदा कधी आहे अनंत चतुर्दशी?यावर्षी अनंत चतुर्दशी तिथी ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी शनिवारी आहे. ६ सप्टेंबर रोजी पहाटे ३ वाजून १४ मिनिटांनी या तिथीला प्रारंभ होत असून ७ सप्टेंबर रोजी रात्री १ वाजून ४१ मिनिटांनी ही तिथी संपेल..गणेश विसर्जनासाठी शुभ मुहूर्तवैदिक पंचांगानुसार पुढे दिलेल्या शुभ मुहूर्तांवर तुम्ही श्रीगणेशाचे विसर्जन करू शकता:सकाळचा शुभ चोघडिया - ७. ३६ ते ९.१०दुपारचा लाभ चोघडिया - १.५४ ते ३.२८दुपारी अमृत चोघडिया - ३.२९ ते ५.०३संध्याकाळी लाभ चोघडिया - ६.३७ ते ८.०३.गणपती विसर्जनाचा विधी- विसर्जनाच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून अंघोळ करून स्वछ कपडे घालावेत.- देवाजवळील समईची ज्योत तेवत ठेवत अत्यंत गरजेनुसार तूप/ तेल घालावे आणि तुपाचा दिवा लावावा.- त्यांनतर देवासमोर बसून ॐ गं गणपतये नमः या मंत्राचा जप करावा.- श्रीगणेशाची पूजा करून फुले, अक्षता, दुर्वा वाहून नैवेद्य अर्पण करावा.- त्यांनतर गणपतीची आरती करावी, गणपती अथर्वशीर्ष आणि स्तोत्राचे पठण करावे.- शेवटी झालेल्या चुकांची माफी मागून गणरायाला पवित्र कुंडात विधिपूर्वक विसर्जित करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.