Anant Chaturdashi 2026: बाप्पाला निरोप देण्यापूर्वी 'हे' नियम अन् विधी नक्की जाणून घ्या; पाहा उत्तरपूजा आणि विसर्जनाचा शुभ मुहूर्त!

Ganesh Visarjan 2026: भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीला (१४ सप्टेंबर २०२६) घरोघरी आणि सार्वजनिक मंडळांमध्ये वाजतगाजत विराजमान झालेल्या लाडक्या गणरायाची १० दिवस अत्यंत भक्तिभावाने आणि आनंदाने सेवा केल्यानंतर, आता विघ्नहर्त्याला निरोप देण्याची वेळ आली आहे. दीड, तीन, पाच आणि सात दिवसांच्या गणेशोत्सवानंतर यंदा २५ सप्टेंबर २०२६ ला अनंत चतुर्दशीच्या पावन मुहूर्तावर मुख्य विसर्जन सोहळा पार पडणार आहे.बाप्पाला निरोप देताना प्रत्येक भक्ताचे अंतःकरण जड होते. पण, निरोप देताना कोणत्याही धार्मिक चुका होऊ नयेत आणि विसर्जन शास्त्रोक्त पद्धतीने पार पडावे, यासाठी काही महत्त्वाचे नियम आणि विधी पाळणे अत्यंत गरजेचे आहे..विसर्जनासाठी नेताना बाप्पाचे मुख कोणत्या दिशेला असावे?घरातून किंवा मंडपातून विसर्जनासाठी बाप्पाला बाहेर काढताना मूर्तीची दिशा कोणती असावी, याबद्दल अनेक भाविकांच्या मनात शंका असते. धर्मशास्त्र आणि लोकमान्यतेनुसार खालील पद्धती शुभ मानल्या जातात-भक्तांच्या व घराच्या दिशेला मुख: घरातून मूर्ती बाहेर आणताना बाप्पाची पाठ घराकडे असू नये. बाप्पाचे मुख घराच्या आतल्या बाजूला (भक्तांकडे) ठेवून हळूहळू मागे सरकत बाहेर पडावे. यामुळे बाप्पाची कृपादृष्टी घराभर राहते आणि घरात समृद्धी कायम राहते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.उत्तर दिशा (उत्तम पर्याय): विसर्जन स्थळाकडे प्रवास करताना किंवा मूर्ती नेताना बाप्पाचे मुख उत्तर दिशेला असणे अत्यंत फलदायी मानले जाते. वास्तुशास्त्रानुसार उत्तर दिशा ही धनाधिपती कुबेर आणि देवगुरू बृहस्पती यांची दिशा मानली जाते. या दिशेकडून सकारात्मक आणि अध्यात्मिक लहरींचा संचार होतो..Ganesh Chaturthi 2026: बाप्पाच्या चरणांशी उंदीर का असतो? उंदीर मामा कसा बनला गणपती बाप्पाचे वाहन? जाणून घ्या रंजक कथा! .बाप्पाला निरोप देण्यापूर्वी 'हे' विधी नक्की करा-विधिवत उत्तरपूजा आणि आरती: मूर्ती मूळ स्थानावरून हलवण्याआधी उत्तरपूजा करणे अनिवार्य आहे. बाप्पाला गंध, अक्षता, ताजी फुले वाहून मनोभावे आरती करावी. त्यानंतर मोदक, लाडू किंवा घरातील प्रसादाचा गोड नैवेद्य दाखवून मूर्ती हलकेच पुढे सरकवावी.क्षमायाचना आणि सुख-समृद्धीची प्रार्थना: पूजा संपन्न झाल्यावर घरातील सर्वांनी हात जोडून, "१० दिवसांच्या सेवेत कळत-नकळत काही चुका किंवा उणिवा राहिल्या असल्यास क्षमा कर आणि कुटुंबात सुख, शांती व आरोग्य लाभू दे," अशी बाप्पाचरणी प्रार्थना करावी..पर्यावरणपूरक विसर्जनाचे भान: विसर्जन स्थळावर नेण्यापूर्वी मूर्तीवरील प्लास्टिक, थर्माकोल, कृत्रिम हार किंवा न विरघळणारे साहित्य आदराने काढून बाजूला ठेवावे. हे साहित्य पाण्यात सोडणे टाळावे.घरगुती विसर्जन पद्धत: शाडूच्या मातीची मूर्ती असल्यास घरातच स्वच्छ पाण्याच्या बादलीत किंवा टबमध्ये विसर्जन करावे. मूर्ती पूर्णपणे विरघळल्यानंतर ते पवित्र पाणी तुळशीचे रोप सोडून इतर झाडांना किंवा कुंड्यांमध्ये अर्पण करावे..Vastu Tips: लेकीला माहेरहून कधीही देऊ नका 'या' ५ वस्तू; नात्यात निर्माण होईल दुरावा! पाहा काय सांगते वास्तुशास्त्र... .विसर्जनाचा शुभ मुहूर्त (Anant Chaturdashi 2026 Muhurat):पंचांगानुसार २५ सप्टेंबर २०२६ ला अनंत चतुर्दशी असून, या दिवशी चतुर्दशी तिथी रात्री ११ वाजून ०६ मिनिटांपर्यंत राहील. या संपूर्ण वेळेत भाविक आपल्या सोयीनुसार उत्तरपूजा करून बाप्पाचे शास्त्रोक्त पद्धतीने विसर्जन करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.