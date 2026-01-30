संस्कृती

Angarak Yog 2026: अंगारक योग तयार! फेब्रुवारीत ‘या’ राशींच्या अडचणी वाढू शकतात

Angarak Yog 2026: फेब्रुवारीमध्ये अंगारक योग तयार होणार आहे, ज्याचा 12 राशींपैकी 3 राशींवर प्रभाव पडणार आहे. यामुळे कोणतेही आर्थिक निर्णय घेताना काळजी घेणे गरजेचे आहे.
Angarak Yog 2026: सर्व ग्रह वेळोवेळी भ्रमण करतात, यामुळे शुभ आणि अशुभ योग निर्माण होतात. जे सर्व राशींवर परिणाम करतात. त्यापैकी अंगारक योग आहे, जो ज्योतिषशास्त्रात तणाव आणि नकारात्मतेचे प्रतीक मानला जातो. फेब्रुवारीमध्ये तो तयार होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे काही राशीच्या लोकांच्या जीवनात अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजून ३३ वाजता मंगळ कुंभ राशीत भ्रमण करेल. राहू आधीच या राशीत स्थित असेल. यामुळे मंगळ आणि राहूची युती होईल, यामुळे अंगारक योग निर्माण होईल. या योगामुळे मानसिक अशांतता वाढू शकते. याचा १२ राशींपैकी कोणत्या राशींवर परिणाम होऊ शकतो हे जाणून घेऊया.

