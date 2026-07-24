Ekadashi Horoscope : उद्या देवशयनी एकादशीला बनतोय दुर्मिळ योग! 'या' 5 राशीच्या लोकांची मोठी इच्छा होणार पूर्ण; धनलाभ ठरेल गेमचेंजर

उद्या २५ जुलैला येणारी देवशयनी एकादशी अत्यंत अलौकिक आहे. यंदा या दिवशी ब्रह्मांडात 'महालक्ष्मी योग' आणि 'गुरू-चंद्र नवपंचम योग' एकाच वेळी सक्रिय होत आहेत. भगवान विष्णू योगनिद्रेत जाण्यापूर्वी हा दुर्मिळ संयोग घडत असल्यामुळे काही राशींचे नशीब अचानक पालटणार आहे. या दैवी ऊर्जेमुळे ५ राशींच्या लोकांच्या मोठ्या इच्छा पूर्ण होऊन अभूतपूर्व धनलाभ होणार आहे..मेष रासइच्छापूर्ती: गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेले तुमचे आर्थिक स्रोत अचानक मोकळे होतील.गेमचेंजर धनलाभ: भूतकाळातील लहान गुंतवणुकीतून प्रचंड मोठा नफा मिळण्याचे योग आहेत.बदल: उत्पन्नाचे नवे मार्ग मिळाल्याने मानसिक चिंता मिटेल आणि स्वप्ने वेग घेतील..Career Numerology : 'या' 3 मुलांकाचे लोक वारंवार नोकरी बदलतात; पण याच निर्णयामुळे बनतं लाखोंचं करिअर.सिंह रासइच्छापूर्ती: नोकरी बदलणे, व्यवसाय वाढवणे किंवा परदेश प्रवासाची जुनी इच्छा पूर्ण होईल.गेमचेंजर धनलाभ: अचानक मोठे पद किंवा मोठा पैसा हातात आल्याने जीवनशैली बदलेल.बदल: समाजात मान-सन्मान वाढेल आणि प्रगतीचे नवे दरवाजे उघडतील..तूळ रासइच्छापूर्ती: बऱ्याच दिवसांपासून थांबलेली व्यावसायिक डील किंवा कंत्राट फायनल होईल.गेमचेंजर धनलाभ: भागीदारीच्या कामातून आणि मालमत्तेच्या व्यवहारातून मोठा नफा मिळेल.बदल: पैशांची चणचण कायमची दूर होऊन कुटुंबात आर्थिक स्थैर्य येईल..Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक कुटुंबासाठी स्वतःची स्वप्नं ठेवतात बाजूला; पण नशीब त्यांना उशिरा का होईना देतं मोठं फळ.कुंभ रासइच्छापूर्ती: नशिबाची १००% साथ मिळाल्याने अडकलेली कामे मार्गी लागतील.गेमचेंजर धनलाभ: वडिलोपार्जित संपत्ती किंवा कोर्ट कचेरीच्या वादातून मोठा आर्थिक फायदा होईल.बदल: डोक्यावर असलेले जुने कर्ज फिटल्याने तुम्ही तणावमुक्त व्हाल..मीन रासइच्छापूर्ती: मनातील एखादी गुप्त इच्छा उद्याच्या दैवी योगामुळे आपोआप पूर्ण होईल.गेमचेंजर धनलाभ: ज्या कामात हात घालणार, तिथे अनपेक्षित आणि सोन्यासारखे यश मिळेल.बदल: मनातील घालमेल थांबून आयुष्याला एक अत्यंत सकारात्मक दिशा मिळेल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.