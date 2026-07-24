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Ekadashi Horoscope : उद्या देवशयनी एकादशीला बनतोय दुर्मिळ योग! 'या' 5 राशीच्या लोकांची मोठी इच्छा होणार पूर्ण; धनलाभ ठरेल गेमचेंजर

Rare Planetary Alignment on Ekadashi 25 July 2026: Mahalakshmi Yoga & Guru-Chandra Yoga : उद्या आषाढी एकादशीला अगदी दुर्मिळ 'महालक्ष्मी योग' आणि 'गुरू-चंद्र नवपंचम योग' बनत आहे. या सारम्यान कोणत्या राशींचे नशीब चमकेल जाणून घ्या
Lucky Zodiac Signs for Ashadhi Devshayani Ekadashi 2026

Lucky Zodiac Signs for Ashadhi Devshayani Ekadashi 2026

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

उद्या २५ जुलैला येणारी देवशयनी एकादशी अत्यंत अलौकिक आहे. यंदा या दिवशी ब्रह्मांडात 'महालक्ष्मी योग' आणि 'गुरू-चंद्र नवपंचम योग' एकाच वेळी सक्रिय होत आहेत.

भगवान विष्णू योगनिद्रेत जाण्यापूर्वी हा दुर्मिळ संयोग घडत असल्यामुळे काही राशींचे नशीब अचानक पालटणार आहे. या दैवी ऊर्जेमुळे ५ राशींच्या लोकांच्या मोठ्या इच्छा पूर्ण होऊन अभूतपूर्व धनलाभ होणार आहे.

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