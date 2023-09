हिंदू धर्मामध्ये कुंडली आणि कुंडलीतील ग्रहांना महत्वाचं स्थान आहे. शास्त्रानुसार ग्रहांचा तसंच ग्रह दिशेचा व्यक्तीच्या आयुष्यावर परिणाम होत असतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार Astrology प्रत्येक ग्रह ठराविक कालावधीनंतर आपली रास बदलत असतो. Astrology Marathi Tips Know the signs on your body to know about Rajyoga

ग्रहांच्या Planets या राशी बदलाला किंवा संक्रमणाला देखील ज्योतिषशास्त्रामध्ये आणि हिंदू धर्मामध्ये Astrology and Hindu Religion महत्व आहे. राशीतील ग्रहांच्या बदलांमुळे व्यक्तीच्या आयुष्यात चढ-उतार, सुख-दु:ख येत असतात. ज्याप्रमाणे ग्रहांच्या बदलांचे वाईट परिणाम होवू शकतात त्याचप्रमाणे चांगले आणि शुभ योगदेखील येत असतात.

यापैकीच एक अत्यंत शुभ मानला जाणारा योग म्हणजेच राजयोग. खूप कमी लोकांच्या कुंडलीमध्ये राजयोग पाहायला मिळतो.

खरं तर राजयोग हा शब्द तुम्ही अनेकदा ऐकला असाल. मात्र नेमकं राजयोग म्हणजे काय तसंच आपल्या कुंडलीत राजयोग आहे की नाही हे अनेकांना ठाऊक नसतं. कुंडली पाहून राजयोग आहे की नाही हे ज्योतिष शास्त्रातील तज्ज्ञ सांगू शकतात. त्याचसोबत तुमच्या शरीरावर असलेल्या काही खुणा किंवा काही जन्मखुण यामुळे तुमच्या कुंडलीत राजयोग आहे का हे ओळखणं शक्य आहे.

कसा तयार होतो राजयोग?

ज्योतिष शास्त्रानुसार एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीतील नवव्या आणि दहाव्या घरात बसलेले ग्रह शुभ असतात तेव्हा कुंडलीत राजयोग तयार होतो. कुंडलीत राजयोग असल्यास व्यक्तीचं जीवन अत्यंत सुखावह होतं. एखाद्या राजाप्रमाणे त्याच्याकडे संपत्ती, आदर आणि सत्ता उपभोगण्याची संधी येते. राजयोग असलेल्या व्यक्तींना राजकारणात चांगलं यश मिळतं.

राजयोगाच्या खुणा

पायावरील खूण- समुद्र शास्त्रानुसार जर एखाद्या व्यक्तीच्या पायावर किंवा तळव्यांवर चक्र किंवा कुंडलची खूण असेल तर अशी व्यक्ती नेता किंवा राजकारणी बनते. शिवाय अशा व्यक्तींना राजकारणात यश मिळून देशातील सत्तेच्या शिखर स्थानावर पोहचण्यास त्यांना यश मिळत.

हातावरील निशाण- ज्या व्यक्तीच्या हातावर मासा, वीणा, हस्ती, छत्र अशा प्रकारची कोणतीही खूण असेल तर हे राजयोगाचे संकेत आहेत. अशा व्यक्तींना सुख-समृद्धीमध्ये आयुष्य घालवता येते. शिवाय समाजातही मान-सन्मान आणि प्रतिष्ठा मिळते.

हाता पायांवरील तीळ- शरीरावरील तीळ देखील राजयोगाचे संकेत देतात. जर एखाद्या व्यक्तीच्या हातावर आणि तळव्यांवर तीळ असेल तर हा राजयोगाचं संकेत मानावा. ज्या व्यक्तीच्या हातावर मधोमध तीळ असतो अशी व्यक्ती धनवान आणि भाग्यशाली असतात. तर पायांवर तीळ असलेल्या व्यक्तीला एखाद्या राजाप्रमाणे मान-सन्मान मिळणार असं समजावं.

अशा प्रकारे शरीरावरील या खुणा किंवा तीळांमुळे तुम्हाला तुमच्या जीवनात राजयोग आहे की नाही हे लक्षात येऊ शकतं.

टीप - वरील लेख ज्योतिषशास्त्रात सांगितलेल्या गृहितकांवर आधारित आहे. यात अंधश्रद्धेला पाठिंबा देण्याचा कुठलाही हेतू नाही