राज्य मंत्रिमंडळात अनपेक्षित बदल ते मोठा नेता भ्रष्टाचारात अडकणार? काय सांगतं राजकीय भविष्य?

Political Prediction Between Oct 25–31 : केंद्र व राज्यातील मंत्रिमंडळामध्ये अनपेक्षितपणे मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे, असं भाकित ज्योतिष्याचार्य सिद्धेश्वर मारटकर यांनी वर्तवलं आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नगरपालिका निवडणुकींची घोषणा होईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
Shubham Banubakode
Updated on

२५ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या काळात रवी-हर्षल षडाष्टक योगामुळे या काळात राजकीय क्षेत्रात अनपेक्षित बदल होतील. निवडणुका झाल्यास सत्ताधारी पक्षाचे पारडे जड राहील. काही राज्यांतील नेतृत्वात बदल होण्याची शक्यता असून, केंद्र व राज्यातील मंत्रिमंडळामध्ये अनपेक्षितपणे मोठे बदल होण्याची शक्यता राहील,असं भाकित ज्योतिष्याचार्य सिद्धेश्वर मारटकर यांनी वर्तवलं आहे.

