राज्य मंत्रिमंडळात अनपेक्षित बदल ते मोठा नेता भ्रष्टाचारात अडकणार? काय सांगतं राजकीय भविष्य?

२५ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या काळात रवी-हर्षल षडाष्टक योगामुळे या काळात राजकीय क्षेत्रात अनपेक्षित बदल होतील. निवडणुका झाल्यास सत्ताधारी पक्षाचे पारडे जड राहील. काही राज्यांतील नेतृत्वात बदल होण्याची शक्यता असून, केंद्र व राज्यातील मंत्रिमंडळामध्ये अनपेक्षितपणे मोठे बदल होण्याची शक्यता राहील,असं भाकित ज्योतिष्याचार्य सिद्धेश्वर मारटकर यांनी वर्तवलं आहे. .या काळात सत्ताधारी पक्षात मोठ्या प्रमाणावर इनकमिंग होणार असून मोठ्या नेत्यांचे पक्षांतर होईल. नवीन नेतृत्वाला मोठ्या पदांवर काम करण्याची संधी मिळेल. सरकारी अधिकारी-पोलिस अधिकारी यांच्या बदल्या या काळात होतील. पक्षाध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष बदलले जातील. जिल्हा परिषद, नगरपालिका निवडणुकींची घोषणा होईल, असंही त्यांनी सांगितलं..Political Astrology : एकनाथ शिंदेंना २०३०पर्यंत राहूची महादशा, कसा राहणार त्यांच्या पक्षाचा प्रभाव? जाणून घ्या राजकीय भविष्य....चंद्र-प्लुटो योगामुळे या काळात मोठ्या पदांवरील व्यक्ती, राजकीय नेते, उद्योगपती यांच्या मृत्यूच्या घटना संभवतात. काही देशांत राष्ट्रप्रमुखांविरुद्ध मोठे बंड, निदर्शने होतील. या जोडीला दशमात शनी-नेपच्यून योग होत असल्यामुळे मोठ्या व्यक्तींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतील. या काळात मोठ्या व्यक्तीच्या आत्महत्या किंवा गूढ मृत्यूच्या घटना संभवतात, असंही ते म्हणाले..राजकीय क्षेत्रात या काळात मोठ्या अनपेक्षित किंवा नाट्यमय घटना संभवतात. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठे आरोप-प्रत्यारोप होतील. नेत्यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे तणाव निर्माण होईल. सरकारी अधिकारी किंवा मोठे नेते भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांत अडकतील. मोठ्या व्यक्तीच्या घरावर छापे पडतील, असंही त्यांनी नमूद केलं..Political Astrology : अजित पवारांच्या मागची साडेसाती कधी संपणार? या महिन्यात होणार मोठा राजकीय बदल, जाणून घ्या भविष्य.....निवडणूक आयोगाविरोधात विरोधी पक्ष आणखी आक्रमक होऊन आयोग व सत्ताधारी पक्षांवर मोठे आरोप करतील. मात्र, कायदेशीर प्रक्रियेत सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने निर्णय होतील. याविरोधात विरोधी पक्षांकडून मोठी निदर्शने होतील. या काळात मोठ्या पदावरील व्यक्तींचे राजीनामे होऊन नवीन व्यक्तींची मोठ्या पदावर नियुक्ती होईल, असंही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.