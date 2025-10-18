संस्कृती

New Year Horoscope Prediction : बाबा वेंगाची भविष्यवाणी ! 2026 मध्ये 'या' 5 राशी होणार मालामाल

These 5 Zodiac Sign Will Get Billionere In 2026 Horoscope Prediction : 2026 हे नवीन वर्षं सुरु होण्यासाठी फक्त काहीच महिने शिल्लक आहेत. बाबा वेंगा यांच्या भविष्यवाणीनुसार पाच राशींना हे वर्षं लाभकारक ठरणार आहे.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Fal : 2026 हे नवीन वर्षं सुरु होण्यास दोन वर्षांचा काळ शिल्लक आहे. बल्गेरियाचे प्रसिद्ध भविष्यवेत्ता बाबा वेंगा यांची आणखी भविष्यवाणी समोर आली आहेत. या वर्षासाठी केलेल्या भाकितांमधील काही भाकिते खरी ठरलीक तर काही काही खोटी ठरली. त्यातच त्यांचं पुढील वर्षीचं भाकीत चर्चेत आलं आहे.

