Budh Gochar 2025: वर्षातील शेवटचे गोचर 'या' 3 राशींचे भाग्य बदलू शकते, जीवनात दिसून येतील अद्भूत बदल

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Budh Gochar 2025 zodiac sign prediction: बुद्धीमत्ता,वाणी आणि व्यवसायासाठी जबाबदार असलेला बुध ग्रह लवकरच भ्रमण करणार आहे. २९ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी ७.२७ वाजता राजकुमार बुध गुरुच्या राशीत , धनु राशीत प्रवेश करेल. महत्वाचे म्हणजे २०२५ मधील हे शेवटचे बुध ग्रहाचे भ्रमण असेल ज्यामुळे अनेक राशींवर याचा परिणाम होणार आहे. हा बदल काही राशींसाठी शुभ तर काहींसाठी अशुभ ठरु शकतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार धनु राशीत बुधाचे भ्रमण काही राशींसाठी शिक्षण करिअर आणि व्यवसायाशी संबंधित सकारात्मक परिणाम देईल. शिवाय यामुळे चांगल्या संवादाची शक्यता देखील निर्माण होईल. बुध गोचराचा कोणत्या राशींना फायदा होणार हे जाणून घेऊया.

