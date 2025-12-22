Budh Gochar 2025: वर्षातील शेवटचे गोचर 'या' 3 राशींचे भाग्य बदलू शकते, जीवनात दिसून येतील अद्भूत बदल

Budh Gochar 2025 zodiac sign prediction: बुद्धीमत्ता,वाणी आणि व्यवसायासाठी जबाबदार असलेला बुध ग्रह लवकरच भ्रमण करणार आहे. २९ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी ७.२७ वाजता राजकुमार बुध गुरुच्या राशीत , धनु राशीत प्रवेश करेल. महत्वाचे म्हणजे २०२५ मधील हे शेवटचे बुध ग्रहाचे भ्रमण असेल ज्यामुळे अनेक राशींवर याचा परिणाम होणार आहे. हा बदल काही राशींसाठी शुभ तर काहींसाठी अशुभ ठरु शकतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार धनु राशीत बुधाचे भ्रमण काही राशींसाठी शिक्षण करिअर आणि व्यवसायाशी संबंधित सकारात्मक परिणाम देईल. शिवाय यामुळे चांगल्या संवादाची शक्यता देखील निर्माण होईल. बुध गोचराचा कोणत्या राशींना फायदा होणार हे जाणून घेऊया. .मेषया राशीच्या लोकांचे अडलेले काम पूर्ण होतील. व्यवसायत प्रगती होईल. दीर्घकाळापासून अडलेले कामे पूर्ण होतील. आर्थिक लाभ, परदेशी प्रवास. भागीदाकी किंवा नवीन वरिष्ठांशी यशस्वी संबंध निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासात पूर्णपणे समर्पित होतील, ज्यामुळे चांगले परिणाम मिळू शकतात..सिंहबुध गोचरामुळे या राशीच्या लोकांना नवीन व्यवसायात यश मिळेल. बुध ग्रहाच्या प्रभावामुळे तुमचे बोलण्याचे कौशल्य वाढेल, संवाद सुधारेल आणि नवीन व्यवसाय सुरु करु शकता. प्रेम संबंध सुधारतील. तसेच तुमच्या जोडीदारासोबत परस्पर समजूतदारपणा आणि वैवाहिक जीवनात सकारात्मक बल घडवू आणेल. या राशीच्या लोकांना कठोर परिश्रमाणाचे योग्य फळ मिळतील. समाजात प्रतिष्ठा आणि आदर वाढेल. तसेच तुमचा बँक बँलेंन्स वाढेल आणि सामाजिक संबंध मजबूत होतील. .Year End 2025: शनीने 2025 मध्ये काय काय केले? जाणून घ्या भ्रमणापासून नक्षत्र बदलापर्यंत, एका क्लिकवर.धनुया राशीच्या लोकांना प्रमोशन मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना फायदे मिळतील. खास भेटी होऊ शकतात. कला क्षेत्रात प्रगती करु शकता. नवीन गुंतवणूक योजनांचा भाग व्हाल. जर तुम्हाला नवीन व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर हा काळ शुभ ठरणार आहे. जीवनात संतुलन राहील. मार्केटमध्ये अडकलेले पैसे परत मिळतील. नोकरी असो किंवा व्यवसाय दोन्हीमध्ये प्रगतीहोईल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.