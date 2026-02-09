Budh Transit 2026: बुध उदय कुंभ राशीत; वृषभ, मिथुन व सिंहसह 'या' राशींचे भाग्य चमकणार, व्यवसायात मिळेल पैसाच पैसा

Horoscope 2026: बुध उदय कुंभ राशीत झाला आहे. बुधाचा कुंभ राशीत उदय होणे अत्यंत शुभ आणि महत्वाचे मानले जाते. कारण येथे उदय होऊन बुध शुक्रासोबत युती करून संचार करणार आहेत. त्यामुळे वृषभ आणि मिथुनसह पाच राशींना लाभ मिळण्याची संधी तयार होणार आहे..या गोचरदरम्यान बुध कुंभ राशीत लक्ष्मी नारायण योग निर्माण करणार आहेत. त्यामुळे बुध उदय हे राशीधारकांसाठी नोकरी आणि व्यवसायात अप्रत्याशित लाभ देणारे असेल. चला पाहूया, बुधाच्या कुंभ राशीतील उदयामुळे कोणत्या राशींचे भाग्य चमकणार आहे..Today Horoscope: आज ८ फेब्रुवारीला धोकादायक राहुकाल! सायंकाळी 4:43 नंतर चुकूनही करू नका 'ही' 5 कामे, नाहीतर होईल मोठे नुकसान...वृषभबुधाचा उदय वृषभ राशीसाठी अत्यंत शुभ राहणार आहे. तुमच्या दुसऱ्या भावात बुध उदित होऊन करियरसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करेल. या काळात नोकरी आणि व्यवसायात अपार यश मिळेल, तसेच उत्पन्नाच्या नवीन संधी प्राप्त होतील. बुधाच्या प्रभावामुळे कौटूंबिक व्यवसायातही यश मिळण्याची शक्यता आहे. मान-सन्मान आणि पुढे जाण्याची संधी मिळेल. कौटूंबिक वादविवाद सोडवण्यात यशस्वी राहाल. तसेच पैशाची बचत करण्यासही हे प्रभावी ठरेल.मिथुनतुमच्या राशीच्या नवव्या भावात बुध उदित होत आहे. या काळात नोकरी किंवा व्यवसायाशी संबंधित लांब पल्ल्याच्या प्रवासाची गरज भासू शकते. हे प्रवास तुमच्यासाठी लाभदायक ठरतील. भाग्य तुमच्या बाजूने राहील आणि राजकरणाशी संबंधित लोकांसाठी विवादमुक्ती मिळेल. धार्मिक व कर्मकांडी कामांतही रस वाढेल. कौटूंबिक जीवन सुखद राहील आणि आरोग्यात सुधारणा होईल. घरातील तणावही हळूहळू कमी होतील..सिंहसिंह राशीसाठी बुध ग्रहाचा उदय महत्त्वाचा असेल. तुमच्या सातव्या भावात बुध ग्रहाचा उदय विवाह, प्रेमसंबंध आणि भागीदारीशी संबंधित बाबींमध्ये मदत करेल. बुध ग्रहाच्या प्रभावामुळे आर्थिक ताण कमी होईल. लहान गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. इच्छित नफा मिळण्याची शक्यता आहे. फक्त आर्थिक निर्णयांमध्ये सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. फक्त कायदेशीर बाबींमध्ये निर्णय तुमच्या बाजूने येतील. कौटुंबिक खटले.कन्याकन्या राशीच्या सहाव्या भावात बुध उदित होतो आहे. यामुळे तुमचे शारीरिक आरोग्य सुधारेल आणि तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. या काळात नोकरीशी संबंधित समस्या दूर होतील. बुधाचा उदय विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल. स्पर्धा परीक्षा किंवा सरकारी नोकरीत प्रसिद्धी मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित कायदेशीर प्रकरणे तुमच्या बाजूने सुटतील. कर्ज घेताना काळजी घ्या. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या..TET Exam Update: शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी! ‘टीईटी’साठी मिळणार अधिक संधी; शासन बदलणार जीआर.कुंभकुंभ राशीच्या पहिल्या भावात बुध उदित होत आहे. यामुळे प्रेमसंबंध मजबूत होतील आणि कौटुंबिक जीवन आनंदाने भरलेले राहील. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ खूप शुभ राहील. व्यवहाराशी संबंधित समस्या दूर होतील. तुम्हाला पालकांकडून सहकार्य मिळेल. व्यवसायात यशस्वी झालात तरच तुम्हाला यश मिळेल. बँकिंग किंवा आर्थिक व्यवहार सोपे होतील. बुद्धाच्या प्रभावामुळे सर्व नकारात्मक परिणाम कमी होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.