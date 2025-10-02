संस्कृती

Daily Rashi Bhavishya: 2 ऑक्टोबर रोजी चंद्राधी संयोग! वृषभसह 'या' 5 राशींना मिळणार आहेत अपार लाभ, जाणून घ्या तुमचं राशिभविष्य

Daily Astrology Predictions: आज २ ऑक्टोबर, गुरुवार आहे. आणि अश्विन शुद्ध दशमी, म्हणजेच दसरा साजरा होणार आहे. याच दिवशी चंद्राचे गोचर मकर राशीत होणार असून मंगळाची शुभ दृष्टी त्याच्यावर पडत आहे. त्यामुळे बुध- मंगळ योग तयार होत आहेत. याच्या प्रभावामुळे वृषभसह आणखी पाच राशींवर धनयोगाचा प्रभाव जाणवणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया कोणत्या राशींवर भगवान विष्णूच्या कृपेने लाभ मिळणार आहेत
2 October Astrology: आज दि. २ ऑक्टोबर, गुरुवार, आणि त्याचसोबत अश्विन शुद्ध दशमी म्हणजे दसरा (विजयादशमी) साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी चंद्राचे गोचर मकर राशिर्त होणार असून मंगळाची शुभ दृष्टी त्याच्यावर पडत आहे. परिमाणी ,लक्ष्मी योग आणि चंद्राधी योग तयार होत आहे.

