Daily Rashi Bhavishya: 2 ऑक्टोबर रोजी चंद्राधी संयोग! वृषभसह 'या' 5 राशींना मिळणार आहेत अपार लाभ, जाणून घ्या तुमचं राशिभविष्य

2 October Astrology: आज दि. २ ऑक्टोबर, गुरुवार, आणि त्याचसोबत अश्विन शुद्ध दशमी म्हणजे दसरा (विजयादशमी) साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी चंद्राचे गोचर मकर राशिर्त होणार असून मंगळाची शुभ दृष्टी त्याच्यावर पडत आहे. परिमाणी ,लक्ष्मी योग आणि चंद्राधी योग तयार होत आहे..शिवाय, बुद्धाचे गोचर तुळ राशीत होत असल्यामुळे बुध - मंगळ योग देखील तयार होत आहेत. या सर्व योगांचा प्रभाव काही खास राशींवर विशेषतः सकारात्मक राहणार आहे . संयोगांमुळे वृषभ, कर्क, धनु आणि कुंभ या राशीच्या लोकांना यश, समृद्धी आणि अपेक्षित फळांचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे..1. वृषभआजचा दिवस तुमच्यासाठी आर्थिक प्रगती करणारा आहे. नशिबाची साथ तुमच्याबरोबर असेल. व्यवसायात वाढ, गुंतवणुकीत फायदा, किंवा वाहनसुख मिळण्याची शक्यता आहे.लाभ: नवा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी उत्तम दिवस.उपाय: नीलकंठ पक्ष्याचे दर्शन घ्या आणि श्री विष्णूची पूजा करा.2. कर्कदशऱ्याच्या दिवशी तुमचे मनोबल वाढेल. घरात एखादी शुभ बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. शत्रू किंवा विरोधक निष्प्रभ ठरतील.लाभ: जमिनीसंबंधी कामात यश.उपाय: वडील किंवा गुरूंचे आशीर्वाद घ्या..3. कन्याआजचा दिवस सामाजिक, कौटुंबिक व आर्थिक क्षेत्रात संतुलन साधणारा आहे. जुने तणाव मिटतील आणि नवे सौहार्द निर्माण होईल.लाभ: अपेक्षेपेक्षा जास्त नफा.उपाय: श्रीराम रक्षा स्तोत्राचे पठण करा..4. धनुआज विजयादशमीच्या दिवशी तुमच्या अडथळ्यांवर विजय होईल. घरात आनंददायी वातावरण राहील. संपत्तीवाढीसाठी चांगला दिवस.लाभ: स्थावर मालमत्तेतून लाभ.उपाय: लहान मुलांना शालेय साहित्य भेट द्या..5. कुंभकुंभ राशीच्या व्यक्तींना आज अनपेक्षित ठिकाणाहून लाभ होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः आर्थिक नियोजन यशस्वी होईल. प्रवासाचे संकेत आहेत.लाभ: मित्रांद्वारे नवे संधी मिळतील.उपाय: शमीचे झाड घरात लावा व पूजा करा..