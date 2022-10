Dasara 2022 : शत्रूवर विजय मिळवण्यासाठी आज 'या' दोन झाडांची करा पूजा

By

To Win Enemy Worship these Two Trees : दसरा हा हिंदू धर्मातला एक महत्वाचा सण समजला जातो. महत्वाच्या साडेतीन मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त दसऱ्याचा असतो. अत्यंत महत्वपूर्ण या मुहूर्ताला केल्या जाणाऱ्या पुण्यकर्माचे, पुजा अर्चेचे दुप्पट फळ मिळते असे मानले जाते. तसंच आज सोनं खरेदी, महत्वाच्या वस्तूंची खरेदी करणं शुभ मानलं जातं.

तसंच आज या दोन झाडांची पुजा करणंही खूप चांगलं समजलं जातं. त्यामुळे शत्रूवर विजय प्राप्त होतो, असं मानलं जातं. कोणती आहेती ती दोन झाडं आणि त्यांचं महत्व जाणून घेऊया.

शमीचे झाड

शमीच्या झाडाची पूजा केल्याने शत्रूंवर विजय प्राप्त होतो आणि घरात सुख-संपत्ती येते अशी मान्यता आहे. घराच्या ईशान्य कोपर्‍यात शमीचे झाड लावणे फायदेशीर मानले जाते.

कशी करावी पुजा?

घरामध्ये शमीच्या झाडाची पूजा करण्यासाठी प्रथम पूजेचे ताट तयार करून शमीच्या झाडाच्या मुळास पाणी अर्पण करावे. यानंतर झाडावर मोली बांधून रोळी-तांदूळ-हळद लावावी. यानंतर दिवा आणि अगरबत्ती लावून झाडाची आरती करावी. प्रसाद आणि नारळ अर्पण केल्यानंतर झाडासमोर डोके टेकवून प्रदक्षिणा करावी.

गोकर्ण वनस्पती

गोकर्ण वनस्पती दसऱ्याच्या दिवशी गोकर्णच्या झाडाची किंवा त्याच्या फुलांची पूजा करणे देखील शुभ मानले जाते. गोकर्णचे झाड किंवा फूल हे देवी गोकर्णचे (अपराजिता) रूप मानले जाते. गोकर्णची उपासना करण्याचा सर्वोत्तम काळ म्हणजे हिंदूंच्या काळाच्या विभाजनानुसार गोकर्णचा काळ. विजयासाठी गोकर्ण देवीची पूजा केली जाते.

असे मानले जाते की, रावण राक्षसाचा पराभव करण्यासाठी लंकेला रवाना होण्याच्या एक दिवस आधी, विजयादशमीला भगवान रामाने देवी गोकर्णची पूजा केली होती. कोणतीही यात्रा काढण्यापूर्वी देवी गोकर्णची पूजा केली जाते कारण तिचे आशीर्वाद यात्रेचा उद्देश पूर्ण करण्यात आणि यात्रा सुरक्षित करण्यात मदत करतात.

विजयादशमीच्या दिवशी गोकर्णच्या रोपाची पूजा केल्यास विजय प्राप्त होतो. घरामध्ये किंवा घराच्या आजूबाजूला झाड नसल्यास घरातील पूजेच्या स्थळाजवळ चंदनाचे आठ कोन एकत्रित करून मध्यभागी गोकर्णची फुले किंवा रोपे ठेवावीत. यानंतर त्याची विधिवत पूजा करून प्रार्थना करावी.