Deep Amavasya 2026: दीप अमावस्येला कणकेचा दिवा दक्षिण दिशेलाच का ठेवतात? जाणून घ्या या परंपरेमागचं कारण आणि महत्त्व

Why Keep Wheat Flour Diya on Deep Amavasya: श्रावण सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशी घरात एक लगबग सुरु असते, ती म्हणजे दीप अमावस्येची. या दिवशी महाराष्ट्रातल्या अनेक घरांमध्ये घरातले दिवे स्वच्छ करून, त्यांच्याभोवती रांगोळी काढून पूजा करण्याचं चित्र पाहायला मिळतं. या दिव्यांसोबतच घरात कणकेचा दिव बनवून तो खास दक्षिण दिशेला ठेवण्याची प्रथा आहे. पण विशेष याच दिशेला दिवा का ठेवला जातो, त्यांचा आपल्या पितरांशी काही संबंध आहे का, असे प्रश्न बऱ्याचजणांना पडतात. तुम्हालाही हे प्रश्न पडत असतील, तर या परंपरेमागची श्रद्धा, त्याचे महत्त्व आणि चवीला खास लागणाऱ्या कणकेच्या दिव्यांची सोपी कृती जाणून घ्या. .कणकेचा दिवा दक्षिण दिशेलाच का ठेवतात?अमावस्या ही तिथी पितरांच्या स्मरणासाठी महत्त्वाची मानली जाते. या दिवशी पूर्वजांचे स्मरण करून त्यांच्या नावाने नैवेद्य, दानधर्म आणि इतर धार्मिक विधी करण्याची प्रथा आहे. आषाढ अमावस्येला मात्र दीपपूजेला विशेष महत्त्व असल्याने दीपपूजा आणि पितरांचे स्मरण, या दोन्ही परंपरा एकत्र येतात.यासोबतच कणकेचा किंवा ज्वारीच्या पिठाचा दिवा तयार करून तो दक्षिण दिशेला प्रज्वलित करण्याची प्रथा आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार दक्षिण दिशा ही पितरांशी संबंधित मानली जाते. त्यामुळे दक्षिण दिशेला ठेवलेला हा दिवा पितरांना प्रकाशाचा मार्ग दाखवतो, अशी श्रद्धा आहे..कणकेचा दिवा फक्त पूजा करण्यासाठी ठेवला जात नाही, त्यामागे अन्नदानाची भावनाही आहे. या दिव्याजवळ किडे, मुंग्या आणि इतर छोटे जीव येऊन कणकेचे तुकडे खातात. त्यामुळे या छोट्या जीवांनाही अन्न मिळते आणि अन्नदान होते, अशी या परंपरेमागची मान्यता आहे..कणकेचे दिवे खाण्याचीही आहे परंपरादीप अमावस्येला तयार केलेले कणकेचे दिवे केवळ सजावटीसाठी नसतात. पूजा झाल्यानंतर त्यांचा नैवेद्य म्हणूनही उपयोग केला जातो. काही घरांमध्ये हे दिवे जेवताना पानात वाढले जातात.कणिक, गूळ आणि तूप यामुळे हा पदार्थ चवीला गोड आणि स्वादिष्ट लागतो. त्यामुळे धार्मिक परंपरेसोबतच या पदार्थाची खाद्यसंस्कृतीशीही नाळ जोडली गेली आहे. दरवर्षी कणकेचे दिवे बनवल्यामुळे पुढच्या पिढीलाही या सणाची आणि त्यामागील परंपरेची ओळख होते..कणकेचे दिवे बनवण्यासाठी साहित्य१ वाटी गव्हाची कणिकपाव वाटी गूळगरजेनुसार पाणीचिमूटभर मीठ२ चमचे तूपशिजल्यानंतर घालण्यासाठी साजूक तूप.कणकेचे दिवे कसे बनवायचे?सर्वात आधी गूळ एका भांड्यात घेऊन त्यात तो बुडेल एवढे पाणी घाला. गूळ पूर्णपणे विरघळेपर्यंत हे पाणी गरम करून घ्या आणि थोडे थंड होऊ द्या.आता एका भांड्यात गव्हाची कणिक घ्या. त्यात चिमूटभर मीठ आणि दोन चमचे तूप घाला. त्यानंतर गुळाचे पाणी थोडेथोडे करत कणकेत मिसळा आणि नेहमीच्या पोळ्यांच्या कणकेप्रमाणे पीठ मळून घ्या.मळलेल्या कणकेचे समान आकाराचे गोळे करा. प्रत्येक गोळ्याला हाताने पणती किंवा दिव्यासारखा आकार द्या..आता एका चाळणीला थोडे तूप किंवा तेल लावून त्यावर तयार केलेले दिवे ठेवा. मोठ्या पातेल्यात पाणी घेऊन त्यावर चाळणी अशा प्रकारे ठेवा की ती पाण्याला न लागता वाफेवर राहील. त्यावर झाकण ठेवून दिवे साधारण २० मिनिटे वाफवून घ्या.दिवे व्यवस्थित शिजल्यानंतर गॅस बंद करा. ते थोडे कोमट झाल्यावर त्यावर साजूक तूप घाला आणि नैवेद्य म्हणून अर्पण करा. त्यानंतर प्रसाद म्हणूनही हे दिवे खाता येतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.