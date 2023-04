Hanuman Jayanti : हनुमान जयंतीला करा 'या' गोष्टी, वर्षभर राहाल संकटमुक्त

Hanuman Jayanti : आज चैत्र महिन्यातील शुक्ल पक्षाची पौर्णिमा. या तिथिला हनुमान जयंती देशभरात उत्साहात साजरी केली जाते. पौराणिक कथेनुसार, हनुमानजी हे रुद्रावतार आहे. त्यांचा जन्म चैत्र पौर्णिमेच्या दिवशी मंगळवारी झाला होता.

संकटमोचन या नावानेही हनुमान ओळखले जातात कारण हनुमान संकट मुक्त करतात. संकटातून मार्ग काढण्यासाठी हनुमान भक्त हनुमानाचा उपवास करतात. मंत्र पठन करतात. पुजा आराधना करतात पण तुम्हाला माहिती आहे का हनुमान जयंतीच्या दिवशी तुम्ही काही गोष्टी केल्या तर तुम्ही वर्षभर संकटमुक्त राहाल.

आज आपण त्या गोष्टी कोणत्या, या विषयी जाणून घेणार आहोत. (do these things on Hanuman Jayanti you will be problem free for a year )

जर हनुमान जयंतीच्या दिवशी तुम्ही मानसिक दृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या व्यक्तीची सेवा केली तर तुमचा कायमचा मानसिक तणाव दूर होतो. मानसिक तणावापासून मुक्तता मिळवायची असेल तर हा उपाय करावा.

हनुमान जयंतीच्या दिवशी जर तुम्ही ११ वेळा हनुमान चालीसाचे पठन केले तर तुमच्या आयुष्यातील सर्व संकट आणि दु:ख दुर होतात.

हनुमान जयंतीच्या दिवशी हनुमानाला सिंदूर अर्पण करा. त्यामुळे आयुष्यात सुख समृद्धी येते.

हनुमान जयंतीच्या दिवशी रक्तदान करा यामुळे अपघात किंवा आजारांपासून तुम्ही दूर राहता. हेल्दी लाईफसाठी हा उपाय नक्की करावा.

अनेकदा मेहनत करुनही मनासारखं फळ मिळत नाही. अशावेळी जर हनुमान जयंतीला तुम्ही एका खास मंत्राचा जाप केल्यास तुम्हाला शुभ फळ मिळू शकतात. हनुमान जयंतीला ओम क्र क्रा क्रा सह भौमाय नमः मंत्राचा जप करावा.

अनेकदा व्यवसायात सातत्याने अपयश येतं अशावेळी जर तुम्ही हनुमानजयंतीला शेंदूर रंगाचं लंगोट हनुमानजीला अर्पण केले तर तुम्हाला व्यवसायात कधीच अपयश येणार नाही.