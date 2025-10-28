November Horoscope Prediction : येत्या महिन्यात तयार होतोय दुर्मिळ योग, तीन राजयोग एकत्रित असल्याने 5 राशींची लागणार लॉटरी

Marathi Rashi Fal News : येत्या काहीच दिवसात नोव्हेंबर महिना सुरु होतोय. या महिन्यात काही शुभयोग तयार होत आहेत. यावेळी एक नाही तर एकत्र तीन राजयोगांचा प्रभाव पाहायला मिळेल. महिन्याच्या सुरुवातीला माळव्य राजयोग, हंस राजयोग आणि रुचक राजयोग यांचा संयोग होणार आहे. याचा शुभ प्रभाव पाच राशींवर पडणार आहे. .महिन्याच्या सुरुवातीला शुक्र स्वराशी तूळमध्ये गोचर करणार आहे. तर महिन्याच्या मध्यात शुक्र आणि मंगळाची युती झाल्यामुळे आदित्य मंगल योग तयार होईल. महिन्याच्या अनंताला शुक्र आणि बुधाची युती झाल्यामुळे लक्ष्मी नारायण योग होणार आहे. त्यामुळे पाच राशींना आर्थिक लाभ, नवीन संधी प्राप्त होणार आहे. विवाह इच्छुकांचे विवाह जुळून येतील. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .वृषभ रास : नोव्हेंबर महिन्यात वृषभ राशीच्या जातकांच्या कुंडलीच्या सातव्या भावात रुचक राजयोग तयार होतोय. त्यामुळे तुम्ही एका वेगळ्याच उत्साहाने आणि ऊर्जेने भरलेले असाल. विविध क्षेत्रात तुम्हाला यश मिळेल. तुम्ही मेहनतीने उत्पन्नाचे नवीन स्रोत सुरु कराल. व्यापाऱ्यांसाठी येणारं वर्षं लाभदायी असेल. .कर्क रास : कर्क राशीच्या जातकांना येत्या महिन्यात उत्तम यश मिळणार आहे. लग्न भावात गुरु असल्यामुळे हंस राजयोग तयार होतोय. त्यामुळे तुम्हाला लाभासोबत प्रगतीच्याही संधी मिळतील. हंस राजयोगामुळे सामाजिक क्षेत्रात तुमचं वेगळं स्थान निर्माण होईल. याशिवाय धार्मिक कार्यात तुमची आवड वाढेल आणि तुम्ही त्यासाठी पैसेही खर्च कराल. त्यामुळे तुम्हाला मनःशांती लाभेल..तूळ रास : तूळ राशीच्या लोकांना या महिन्यात लक्ष्मी नारायण राजयोगाचा फायदा होईल. जुन्या गुंतवणुकीतून लाभ होतील. तसंच नवीन वाहन खरेदी करण्याचा योग संभवतो स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लोकांना उत्तम यश मिळेल. व्यापारी वर्गासाठी हा महिना शुभ आहे. .वृश्चिक रास : वृश्चिक राशीच्या लोकांना नोव्हेंबर महिन्यात रुचक राजयोगाचा फायदा मिळेल. मंगळाच्या ऊर्जेमुळे तुम्हीही उत्साहाने काम कराल. याशिवाय तुम्हाला पद, प्रतिष्ठा आणि सन्मान मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमची वेगळी ओळख बनेल. वैवाहिक जीवनात आनंद असेल. जुन्या आजारातून मुक्तता होईल. .मकर रास :मकर राशीच्या सातव्या स्थानात हंस राजयोग निर्माण होतोय. त्यामुळे करिअरमध्ये तुम्हाला नवीन संधी मिळतील. याशिवाय प्रेमजीवनही रोमँटिक असेल. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराची साथ मिळेल. तुम्ही तुमची कामं सहजतेने पूर्ण कराल. धन आणि सन्मानात वाढ होईल. समाजात वेगळी ओळख बनेल. .New Year Horoscope Prediction : कोण होणार मालामाल आणि कुणाचं होणार नुकसान ? जाणून घ्या राशीनुसार नव्या वर्षाचं राशीभविष्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.