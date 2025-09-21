संस्कृती

Political Astrology : एकनाथ शिंदेंना २०३०पर्यंत राहूची महादशा, कसा राहणार त्यांच्या पक्षाचा प्रभाव? जाणून घ्या राजकीय भविष्य...

Eknath Shinde Political Future : रवी-मंगळासारखा अधिकार योग निर्माण झाला आहे. या योगामुळे पक्षप्रमुख म्हणून सहकारी आमदार-खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांचं नेतृत्व स्वीकारले असून या योगामुळे केंद्रातील भाजपच्या वरिष्ठांशी चांगले संबंध व समर्थन मिळाले आहे.
Eknath Shinde Political Future

Eknath Shinde Political Future

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

मकर राशीत रवी असल्यामुळे खडतर सुनावणीनंतर एकनाथ शिंदेना सामान्य स्थितीमधून अधिकार प्राप्त झाला आहे. या रवीमुळे तळागाळातील लोकांपर्यंत दांडगा जनसंपर्क लाभला आहे. रवी-मंगळासारखा अधिकार योग निर्माण झाला आहे. या योगामुळे पक्षप्रमुख म्हणून सहकारी आमदार-खासदारांनी त्यांचे नेतृत्व स्वीकारले असून या योगामुळे केंद्रातील भाजपच्या वरिष्ठांशी चांगले संबंध व समर्थन मिळाले आहे. २०१२ ते २०३० हा काळ त्यांच्या राजकीय यशासाठी महत्त्वपूर्ण असून, या काळात त्यांचा राजकारणातील प्रभाव कायम राहू शकतो, असं भाकीत ज्योतिष्याश्चार्य सिद्धेश्वर मारटकर यांनी वर्तवलं आहे.

Loading content, please wait...
political
Eknath Shinde
Astrology
Astrologist

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com