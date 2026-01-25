February Horoscope 2026: फेब्रुवारीत सूर्याचा 3 वेळा भ्रमणयोग! ‘या’ 5 राशींना मिळणार मोठं यश

which zodiac signs will get success in february 2026: फेब्रुवारी 2026 मध्ये सूर्याचे भ्रमण महत्त्वपूर्ण असेल कारण तो महिन्यातून तीन वेळा त्याचे राशी चिन्ह बदलेल. महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात, सूर्य श्रावण नक्षत्रपासून धनिष्ठा नक्षत्रमध्ये संक्रमण करेल. त्यानंतर, सूर्य शनीच्या राशी, कुंभ राशीत संक्रमण करेल आणि 19 फेब्रुवारी रोजी सूर्य शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश करेल. या वेळेचे ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व विशेष आहे, कारण सूर्याच्या भ्रमणाचे राशी चिन्हांवर वेगवेगळे सकारात्मक आणि फायदेशीर परिणाम होऊ शकतात. सूर्याच्या बदलत्या हालचालींमुळे, फेब्रुवारी महिना काही राशींच्या स्वप्नांना आणि महत्त्वाकांक्षांना पूर्णत्वास नेण्याची शक्यता आहे. आर्थिक लाभाचीही दाट शक्यता आहे. या काळाचा परिणाम राशींच्या व्यावसायिक यशावर, वैयक्तिक संबंधांवर आणि आर्थिक परिस्थितीत दिसून येतो. फेब्रुवारी 2026 मध्ये सूर्याच्या संक्रमणाचा पुढील ५ राशींना फायदा होऊ शकतो. .मेषफेब्रुवारी 2026 मध्ये सूर्याच्या चालीतील बदल मेष राशीसाठी अनेक सकारात्मक बदल घडवून आणेल. सूर्य कारकिर्दीला नवीन उंचीवर नेऊ शकतो आणि व्यावसायिक जीवनात सुधारणा करण्याच्या संधी प्रदान करू शकतो. काही लोकांना इच्छित नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे, तर कामाच्या ठिकाणी प्रगतीच्या संधी देखील शक्य आहेत. सूर्य कर्मभावात भ्रमण करेल, ज्यामुळे तुमच्या भूतकाळातील प्रयत्नांना सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात. .वृषभया महिन्यात सूर्य वृषभ राशीच्या लोकांचा आत्मविश्वास वाढवेल. याचा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या करिअर आणि व्यावसायिक जीवनात जाणवेल. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांसाठी हा काळ अत्यंत अनुकूल असेल आणि ते चांगले प्रदर्शन करू शकतात. जर गेल्या वेळी तुमच्या काही योजना रखडल्या असतील, तर फेब्रुवारीमध्ये त्या पुन्हा सुरू करण्याची संधी मिळेल. तुमच्या पालकांचे सहकार्य आणि आशीर्वाद तुम्हाला जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात यश मिळवून देऊ शकतात..February Monthly Numerology 2026: फेब्रुवारीत प्रेमाची बरसात! ‘हा’ मूलांक असलेल्या लोकांचं लव्ह लाईफ होणार सुपर रोमँटिक.सिंहफेब्रुवारी 2026 मध्ये सिंह राशीचे अधिपत्य असलेल्या सूर्याचे भ्रमण सिंह राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत फलदायी ठरेल. या काळात आत्मविश्वास लक्षणीयरीत्या वाढेल आणि निर्णय घेण्याची क्षमता देखील बळकट होईल. राजकारण, प्रशासकीय सेवा किंवा सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना या काळात लक्षणीय यश मिळण्याची शक्यता आहे. आदर आणि प्रतिष्ठा वाढेल आणि कुटुंब किंवा वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित जुने वाद मिटू शकतील. आरोग्य देखील निरोगी राहील. .तूळफेब्रुवारी हा महिना तूळ राशीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या दृष्टीने अनुकूल राहील. तुमची एकाग्रता वाढेल आणि काही जण या महिन्यात नवीन भाषा शिकण्याचा किंवा नवीन कौशल्ये आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. प्रेमसंबंधांमधील मागील समस्या दूर होण्याची शक्यता आहे. जर तुम्ही राजकारणात किंवा सोशल मीडियामध्ये सहभागी असाल तर तुमच्या चाहत्यांची आणि समर्थकांची संख्या वाढू शकते..धनूपुढच्या महिन्यात सूर्याचे भ्रमण धनु राशीच्या लोकांसाठी धैर्य, शौर्य आणि आत्मविश्वास वाढवेल. या काळात लहान प्रवास आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरतील. या काळात घेतलेले कोणतेही धाडसी निर्णय यशस्वी होतील आणि तुमच्या प्रयत्नांना निश्चितच फळ मिळेल. नशीब तुमच्या बाजूने असेल, ज्यामुळे कठीण कामे देखील पूर्ण करणे तुलनेने सोपे होईल. भावंडांसोबतचे संबंध सुधारतील आणि कौटुंबिक वातावरण आनंददायी असेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.