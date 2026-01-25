संस्कृती

February Horoscope 2026: फेब्रुवारीत सूर्याचा 3 वेळा भ्रमणयोग! ‘या’ 5 राशींना मिळणार मोठं यश

february 2026 sun transit astrology prediction: फेब्रुवारीमध्ये सूर्य तीन वेळा राशी बदलणार असून काही राशींना विशेष लाभ होतील. महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात, सूर्य श्रावणातून धनिष्ठा नक्षत्रात, नंतर कुंभ राशीत संक्रमण करेल आणि 19 फेब्रुवारी रोजी शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश करेल.
astrological success

astrological success

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

which zodiac signs will get success in february 2026: फेब्रुवारी 2026 मध्ये सूर्याचे भ्रमण महत्त्वपूर्ण असेल कारण तो महिन्यातून तीन वेळा त्याचे राशी चिन्ह बदलेल. महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात, सूर्य श्रावण नक्षत्रपासून धनिष्ठा नक्षत्रमध्ये संक्रमण करेल. त्यानंतर, सूर्य शनीच्या राशी, कुंभ राशीत संक्रमण करेल आणि 19 फेब्रुवारी रोजी सूर्य शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश करेल. या वेळेचे ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व विशेष आहे, कारण सूर्याच्या भ्रमणाचे राशी चिन्हांवर वेगवेगळे सकारात्मक आणि फायदेशीर परिणाम होऊ शकतात. सूर्याच्या बदलत्या हालचालींमुळे, फेब्रुवारी महिना काही राशींच्या स्वप्नांना आणि महत्त्वाकांक्षांना पूर्णत्वास नेण्याची शक्यता आहे. आर्थिक लाभाचीही दाट शक्यता आहे. या काळाचा परिणाम राशींच्या व्यावसायिक यशावर, वैयक्तिक संबंधांवर आणि आर्थिक परिस्थितीत दिसून येतो. फेब्रुवारी 2026 मध्ये सूर्याच्या संक्रमणाचा पुढील ५ राशींना फायदा होऊ शकतो.

Loading content, please wait...
horoscope
Daily Horoscope
Astrology
sun
culture
Zodiac
Zodiac Signs
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.