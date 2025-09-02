3rd September Horoscope Prediction : उद्या बनतोय उभयचरी योग; भगवान विष्णूच्या कृपेमुळे ५ राशींचा होणार जबरदस्त फायदा

Marathi Rashi Bhavishya : उद्या ३ सप्टेंबरला बुधवारी भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथी आहे. उद्या उभयचरी योग बनतोय. उद्याचे दिवसाचे देवता भगवान विष्णू आहेत. उद्या चंद्र धनु राशीत भ्रमण करणार आहे. तर चंद्रावर मंगळाची चतुर्थ दृष्टी असेल त्यामुळे धन योग निर्माण होईल. याशिवाय चंद्र आणि बुध यांच्या युतीमुळे नाव पंचम योग तयार होतोय. तर सूर्य सिंह राशीत असल्यामुळे आदित्य योग तयार होणार आहे. त्यामुळे पाच राशींवर भगवान विष्णूंची कृपा होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .मिथुन रास :मिथुन राशीसाठी उद्याचा दिवस भागीदार आणि कमाईसाठी उत्तम असेल. उद्या व्यवसायात ताळमेळ असेल. भागीदारांच्या मदतीमुळे फायदा होईल. नवीन गुंतवणुकीतून फायदा होईल. नवीन काम सुरु करण्यासाठी उद्याचा दिवस चांगला आहे. विवाहितांसाठी उद्याचा दिवस चांगला असेल. लग्नासाठी स्थळे शोधणाऱ्यांसाठी नवीन स्थळे येतील. उद्याचा दिवस नोकरदारांसाठीही उत्तम असेलउपाय - दुर्गा चालीसेचे पठण करा. .सिंह राससिंह राशीचे लोक उद्या आर्थिक दृष्ट्या भाग्यवान असतील. कुटूंबात आनंदाचे वातावरण असेल. तुम्हाला एक नवीन संधी मिळेल. परदेशासंबंधी एखाद नवीन काम करण्याची संधी मिळेल. प्रेम संबंधांसाठी उद्याचा दिवस अनुकूल असेल. संततीकडून आनंदाची बातमी मिळेल. उत्पन्नाचा एखादा नवीन स्रोत निर्माण होईल. उपाय- उद्या गणेश चालीसेचे पठण करा. गणपतीला शेंदूर वाहा. .तूळ रास तुळ राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस भाग्यशाली असेल. तुम्हाला विशेष लाभ मिळेल. उद्या भावंडांकडून पाठींबा मिळेल आणि लाभ मिळेल. अडकलेले पैसे मिळतील. तुमच्या कलेचा तुम्हाला फायदा होईल. नवीन नोकरी शोधणार्यांना चांगली बातमी मिळेल. आजारी लोकांचे आरोग्य सुधारेल. उपाय- गायत्री मंत्राचा जप करा. .मकर रास मकर राशीच्या लोकांना अनपेक्षित लाभ मिळेल. उद्या विशेष नफा होईल. व्यवसाय करणाऱ्यांना एखादी मोठी डील मिळेल. संपत्तीत वाढ होईल. सासरच्या लोकांकडून पाठींबा मिळेल. तांत्रिक क्षेत्रातून लाभ होईल. कौटूंबिक जीवनात प्रेम आणि आनंद असेल. जवळच्या नातेवाईकाला भेटाल. उपाय - श्रीकृष्ण चालीसेचे पठण करा. .कुंभ रास कुंभ राशीच्या लोकांना उद्या आर्थिक लाभ होईल. उद्या तुम्हाला पैसे कमावण्याची चांगली संधी मिळेल. उद्या तुम्हाला परदेशातून फायदा होईल. तुम्हाला वडिलोपार्जित संपत्तीचा लाभ मिळेल. सरकारी कामात यश मिळेल. नोकरीत बढतीची संधी मिळेल. स्पर्धा परीक्षेत यश मिळेल. उपाय - सुपारीच्या पानावर मध लावून ते पान दुर्गा देवीला अर्पण करा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.