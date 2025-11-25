Horoscope Prediction : 7 डिसेंबरपासून मंगळ बदलणार त्याची चाल; 5 राशींचा गोल्डन टाईम सुरु, प्रोमोशन नक्की !

Marathi Rashi Fal : 7 डिसेंबरला मंगळ धनु राशीत गोचर करणार आहे. यामुळे मंगळ आणि गुरु यांच्यामध्ये समसप्तक योग बनेल. मंगळ ग्रह हा साहस, शक्ती, नेतृत्व क्षमता आणि ऊर्जेचा कारक आहे. मंगळ 16 जानेवारीपर्यंत धनु राशीत राहणार आहे. .हे गोचर 5 राशींना लाभदायक ठरणार आहे. नवीन वर्षांतील हे गोचर तुम्हाला कसं प्रभावी ठरणार आहे ? कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .मिथुन रास : मंगळ ग्रहाचा धनु राशीतील प्रवेश मिथुन राशीत सकारात्मक बदल घेऊन येणार आहे. मंगळाचं गोचर सप्तम भावात होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन योजना बनवता येतात. नवीन एखादा प्रोजेक्ट सुरु करू शकता. भविष्यात यातून लाभ मिळेल. आर्थिक बाबतीत लाभ कमावण्यासाठी नवीन संधी मिळतील. आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. .कर्क रास : कर्क राशीच्या सहाव्या भावात मंगळाचं गोचर होणार आहे. त्यामुळे हे गोचर अतिशय लाभदायक आहे. 7 डिसेंबरनंतर तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळतील. एखाद्या जुन्या कर्जातून मुक्तता मिळेल. जीवनात सुख-समृद्धी नांदेल. तुम्ही सुख-सुविधांसाठी थोडे पैसे खर्च कराल. कामाच्या ठिकाणी विरोधकांचा प्रभाव होईल. व्यवसायात प्रगतीच्या नवीन संधी खुल्या होतील आणि बँक बॅलेन्समध्ये वाढ होईल. शिक्षणक्षेत्रात परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लोकांना चांगली बातमी मिळेल. .तूळ रास : मंगळ राशीचं गोचर तूळ राशीच्या तिसऱ्या भावात होणार आहे. या काळात तुमचा गोल्डन टाइम सुरु होईल. तूळ राशीच्या पराक्रमात वृद्धी होईल. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. कोणत्याही कठीण परिस्थितीतुन तुम्ही सहज बाहेर पडाल. तुमचं मन प्रसन्न असेल आणि जीवनात आनंद असेल. मानसन्मान वाढेल. प्रवास करण्याची संधी मिळेल. .कुंभ रास : धनु राशीच्या लोकांना हे गोचर लाभदायक राहील. अकराव्या भावात हे गोचर झाल्यामुळे महत्त्वाचा गोष्टीत यश मिळेल. व्यवसायात प्रगती होईल. समाजात मान-सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढेल. राजनैतिक क्षेत्रातील लोकांना सरकारमध्ये काम करण्याची संधी मिळेल. आर्थिक लाभ होईल, बँक बॅलेन्स वाढेल. कामाच्या ठिकाणी प्रशंसा होईल. .मीन रास :मंगळ राशीच्या दहाव्या भावात हे गोचर होईल. व्यवसायात उत्तम लाभ होईल. त्यामुळे तुमचं मन प्रसन्न असेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांची बदली होऊ शकते. नव्या ठिकाणाचा सकारात्मक प्रभाव पडेल. या जीवनात नवीन अनुभव मिळेल आणि यशाचा नवीन मार्ग खुला होईल. प्रोमोशन मिळेल. कमाई वाढेल आणि ज्यामुळे मन खुश असेल. कामाच्या ठिकाणी स्थिती चांगली असेल. आत्मविश्वास वाढेल. .Numerology Prediction : 'या' मूलांकाच्या लोकांना होईल धन लाभ; आयुष्यात येतील चढउतार, अंकशास्त्रानुसार तुमचा आठवडा कसा असेल? पाहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.