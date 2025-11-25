संस्कृती

Horoscope Prediction : 7 डिसेंबरपासून मंगळ बदलणार त्याची चाल; 5 राशींचा गोल्डन टाईम सुरु, प्रोमोशन नक्की !

Mars Transit Lucky 5 Zodiac Signs Horoscope Prediction : 7 डिसेंबरला मंगळ धनु राशीत गोचर करतोय. यामुळे 5 राशींचा गोल्डन टाईम सुरु होणार आहे. काय फायदा होणार या राशींना जाणून घेऊया.
Marathi Rashi Fal : 7 डिसेंबरला मंगळ धनु राशीत गोचर करणार आहे. यामुळे मंगळ आणि गुरु यांच्यामध्ये समसप्तक योग बनेल. मंगळ ग्रह हा साहस, शक्ती, नेतृत्व क्षमता आणि ऊर्जेचा कारक आहे. मंगळ 16 जानेवारीपर्यंत धनु राशीत राहणार आहे.

