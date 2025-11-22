संस्कृती

Horoscope Prediction : धक्कादायक ! हजारो वर्षं जुन्या भविष्यपुराणातील 'या' 10 भविष्यवाण्या आता तंतोतंत होत आहेत खऱ्या

Bhavishya Purana Predictions Which Are True Now : प्रदूषण, युद्ध, नद्यांची वाईट अवस्था अशा अनेक सध्या सुरु असलेल्या समस्यांविषयीची भाकितं आधीच भविष्यपुराणात करण्यात आली आहे. कोणत्या आहेत या भविष्यवाण्या जाणून घेऊया.
Bhavishya Purana Predictions Which Are True Now

Bhavishya Purana Predictions Which Are True Now

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Fal : हिंदू धर्माच्या प्रमुख अठरा पुराणांमधील एक पुराण म्हणजे भविष्य पुराण आहे. भविष्यातील महत्त्वाचे संकेत, युद्ध आणि धार्मिक परिवर्तनाविषयी या पुराणात सखोल माहिती दिली आहे. यातून त्यावेळेचे भारतीय ज्योतिषी किती दूरदृष्टीचे होते हे दिसून येत.

Loading content, please wait...
horoscope
Daily Rashi Bhavishya
Weekly Rashi Bhavishya
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com