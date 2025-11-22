Horoscope Prediction : धक्कादायक ! हजारो वर्षं जुन्या भविष्यपुराणातील 'या' 10 भविष्यवाण्या आता तंतोतंत होत आहेत खऱ्या

Marathi Rashi Fal : हिंदू धर्माच्या प्रमुख अठरा पुराणांमधील एक पुराण म्हणजे भविष्य पुराण आहे. भविष्यातील महत्त्वाचे संकेत, युद्ध आणि धार्मिक परिवर्तनाविषयी या पुराणात सखोल माहिती दिली आहे. यातून त्यावेळेचे भारतीय ज्योतिषी किती दूरदृष्टीचे होते हे दिसून येत..भविष्यपुराणात त्यावेळी वर्णन केलेल्या काही गोष्टी आता सत्य होताना दिसत आहेत. जगात वाढत चाललेलं प्रदूषण, देशातील तणावाची स्थिती, नैसर्गिक आपत्ती अशा अनेक गोष्टींविषयी आधीच भविष्यपुराणात लिहून ठेवलं आहे.एबीपी न्यूजने यावर खास रिपोर्ट सादर केला आहे. भविष्यपुराणातील कोणत्या गोष्टी आतापर्यंत खऱ्या ठरल्या आहेत जाणून घेऊया. .आच्छिन्नदारद्रविणा, यास्यन्ति गिरिकाननम।शाकमूलामिषक्षौद्र: फल पुष्पाष्टिभोजना:॥आर्थिक संकटाविषयी भविष्यपुराणात म्हटलं आहे की वित्तीय व्यवस्था बिघडेल. राजनैतिक लाभासाठी एका विशिष्ट वर्गावर सरकार सगळं काम थोपवेल.एका काळानंतर लोक शहर सोडून जंगलाच्या दिशेने पळून जातील. दुष्काळ आणि पुरामुळे पान, मांस, जंगली पदार्थ खाऊन लोक स्वतःचं पोट भरतील..क्षुत्तृड्भ्यां व्याधिभिश्चैव, संतप्स्यन्ते च चिन्तया।त्रिंशद्विंशति वर्षाणि, परमायु: कलौ नृणाम।।कलियुगात लोक त्यांच्याच कामामुळे आणि कामाच्या चिंतेमुळे काळजीत असतील. लहानपण भटकण्यात आणि तरुणपण इतकं व्यस्त आणि थकवणार असेल की लोकांची आयुर्मर्यादा कमी होईल. एका काळानंतर फक्त मनुष्य 20-30 वर्षं जगेल. .दाक्ष्यं कुटुंबभरणं यशोऽर्थे धर्मसेवनम् ।एवं प्रजाभिर्दुष्टाभि: आकीर्णे क्षितिमण्डले ॥भविष्यपुराणात असं लिहिलं आहे की कलयुगात लोक फक्त बडेजाव आणि खोटेपणा करण्यात मग्न असतील. यासाठी ते धार्मिक कामं देखील मोठ्या प्रमाणात करतील. भ्रष्ट लोकांची सख्न्या खूप वाढेल आणि त्यासाठी ते कुणाचाही जीव घेतील. भौतिक सुख मिळाल्यामुळे लोक आळशी होतील. .अनावृष्ट्या विनङ्क्ष्यन्ति दुर्भिक्षकरपीडिता:।शीतवातातपप्रावृड्यं हिमैरन्योन्यत: प्रजा:॥कलियुगात स्वार्थासाठी लोक पर्यावार्नाच नुकसान करतील. त्यामुळे वेळेत पाऊस पडणार नाही किंवा इतर ऋतूंमध्येही बदल होतील. उन्हाळ्यातील असह्य उष्णता, थंडीतील वातावरण माणसाच्या सहनशक्तीच्या पलीकडे असेल. .अनाढ्यतैव असाधुत्वे, साधुत्वे दंभ एव तु।स्वीकार एव चोद्वाहे स्नानमेव प्रसाधनम्॥कलियुगात फक्त श्रीमंतालाच महत्त्व असेल. बुद्धी आणि ज्ञानाची कुणीही किंमत करणार नाही. जिच्याकडे धन नसेल त्याला अपवित्र, अधर्मी मानलं जाईल. लग्न फक्त पैशांसाठी केलं जाईल. .यातील आतापर्यंत खऱ्या झालेल्या भविष्यवाण्या :आज सोशल मीडियावर खोट्या बातम्या, अफवा आणि भ्रम पसरवणाऱ्या गोष्टींचे प्रमाण अतिशय वाढलं आहे. भूकंप, त्सुनामी सारख्या नैसर्गिक आपत्ती सतत घडत आहेत. लोकसंख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे मूलभूत गरजांसाठीही माणसांना लढावं लागत आहे. अनेक अज्ञात रोगांमध्ये वाढ झाली आहे. कोरोनासारखे आजार आणि महामारी या काळात येऊन गेल्या आहेत. आज भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहार यांसारखे प्रकार भविष्यपुराणातील कथनाच्या खरेपणाची खात्री पटवून देत आहेत. आता अनेकजण सोशल मीडियावर किंवा उघडपणे त्यांचे आस्थेचं, श्रीमंतीचं करत असलेलं उघड प्रदर्शन भविष्यपुराणातील भविष्यवाणी सत्य करून दाखवतं. भविष्यपुराणातील भविष्य कथनानुसार ऋतुचक्र खरच बिघडलं आहे. गेल्या काही वर्षात अचानक पाऊस, अतिशय उष्णता, दुष्काळ अशा अनेक घटना नागरिक अनुभवत आहेत. गेल्या काही काळात नदी, पाणी, जमीन, हवा यांचं वाढलेलं प्रदूषण भविष्यपुराणातील गोष्टींची सत्यता पटवून देत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.