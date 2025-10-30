New Year Prediction 2026 : येणाऱ्या नव्या वर्षात 'या' राशींचा गोल्डन टाईम होणार सुरु ! बक्कळ पैसा आणि सगळी स्वप्न होणार पूर्ण

Marathi Rashi Fal 2026 : 2026 या येणाऱ्या नव्या वर्षांकडून प्रत्येकाला खूप अपेक्षा आहेत. पण हे नवीन वर्षं काही राशींना अतिशय फलदायी ठरणार आहे कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .येत्या नव्या वर्षात अनेक ग्रह विविध राशींमध्ये भ्रमण करणार आहे. शनी मीन राशीत असतील. तर राहू, केतू आणि गुरु देखील राशी बदलणार आहेत. राहू मकर राशी तर केतू आणि गुरु कर्क राशीत असतील. कोणत्या राशींना हे बदल लाभदायी ठरतील आणि त्यांच्या सगळ्या अडचणी दूर होतील जाणून घेऊया. .वृषभ रास :नवीन नोकरी शोधत असणाऱ्यांना येणारा काळ अनुकूल राहणार आहे. नव्या वर्षात अनेक नवीन संधी तुमच्यापर्यंत चालून येतील. नोकरदारांना कामाच्या ठिकाणी सहकार्यलाभेल . जून ते ऑक्टोबरपर्यंत स्थिती सामान्य असेल पण राहूच्या प्रभावामुळे काही मतभेद होऊ शकतात. म्हणून कामावर लक्ष केंद्रित करणं चांगलं राहील. मेहनत, प्रामाणिकपणा याचे चांगले फळ तुम्हाला नव्या वर्षात मिळेल. व्यवसाय क्षेत्रात संमिश्र स्थिती असेल पण काळजीपूर्वक काम केल्यास चांगला नफा होईल. गुरुच्या प्रभावामुळे मेहनतीचे रूपांतर चांगल्या यशात होईल. धोकादायक निर्णय घेणे टाळा. कठोर परिश्रम आणि एकाग्रतेचे जोरावर तुम्ही चांगले यश मिळवू शकता. आरोग्य चांगले राहील. .मिथुन रास : नवीन वर्षं तुमच्यासाठी चांगलं राहील. गुरु कर्मभावत असल्याने कामाच्या ठिकाणी नशिबाची चांगली साथ मिळेल. वेळेवर काम पूर्ण कराल. वरिष्ठ तुमचे कौतुक करतील. चांगले प्रवास होतील. वर्षाच्या अखेरीस सावधगिरी बाळगा. व्यावसायिकांसाठी हे वर्ष चांगले असेल. शनी दहाव्या घरात असल्याने तुम्हाला अधिक मेहनत करावी लागेल. पण ऑक्टोबरपर्यंत तुम्हाला चांगले यश मिळेल. विद्यार्थ्यांना अपेक्षित यश मिळेल. एकूणच मेहनत करणे हीच या वर्षाची गुरुकिल्ली आहे..सिंह रास : सिंह राशीच्या लोकांना हे वर्ष अतिशय उत्तम जाईल. वर्षाच्या सुरुवातीला 2025 मध्ये केलेल्या मेहनतीमुळे समाधानकारक यश नव्या वर्षात मिळेल. पण सुरुवातीचा काळ म्हणजे जानेवारी ते मे काहीसा आव्हानात्मक असेल. त्यामुळे वाद न घालता संयम ठेवा. मे पासून स्थिती सुधारेल आणि तुमच्या प्रयत्नांची दखल घेतली जाईल. व्यावसायिकांसाठी हे वर्ष चांगले जाईल. निर्णय नीट विचार करून घ्या. नव्या योजना आणि पार्टनरशिप करताना सावधगिरी बाळगा. विद्यार्थ्यांना स्पर्धापरीक्षांमधे यश मिळेल. आर्थिक स्थिती सुधारेल. पण खर्चातही वाढ होईल. आरोग्य संमिश्र स्वरूपाचे असेल त्यामुळे काळजी घ्या. .तूळ रास : हे वर्षं तूळ राशीला अनुकूल असेल. शनीच्या प्रभावामुळे तुम्ही अधिक मेहनत कराल. गुरूच्या पाठींब्यामुळे नोकरीत बदल करता येईल. भाग्याची स्थिती मजबूत असेल. आर्थिक दृष्टीने लाभ होईल. उत्त्पन्न आणि बचतीमध्ये वाढ होईल. आर्थिक स्थिरता लाभेल. पण आर्थिक निर्णय घेताना सावधगिरी बाळगा. वर्षाअखेरीस नफ्यात वाढ होईल. विद्यार्थी कठोर परिश्रम करतील. स्पर्धा परीक्षा आणि उच्च शिक्षणात यश मिळेल. लहान समस्यांना तोंड द्यावे लागेल..मकर रास : नवीन वर्ष तुम्हाला अनेक क्षेत्रात भरपूर फायदे मिळवून देईल. नोकरदारांना हे वर्ष चांगले जाईल. पदोन्नती होईल. पण कोटीही जोखीम घेणे टाळा. कष्टाळू लोकांसाठी हे वर्षं प्रगतीच्या नव्या संधी उपलब्ध करेल. उत्पन्नाचे नवे स्रोत उपलब्ध होतील पण बचत करणे कठीण जाईल. पण नवीन आर्थिक गुंतवणूक करू नका. सावधगिरीने नफा मिळवा. विद्यार्थ्यांसाठी हे वर्ष साधारण असेल. आरोग्याच्या समस्या जाणवतील. अनावश्यक पैसे खर्च होतील पण वर्षाच्या अखेरीस आर्थिक स्थिती सुधारेल. .काही असतात सल्लागार तर काहींकडे भविष्य जाणण्याची ताकद ! जन्मनक्षत्रानुसार जाणून घ्या तुमचं Hidden Talent (भाग 1).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.