सिंह राशीत गजकेसरी योग; ३ नोव्हेंबरपासून चमकणार 'या' राशींचे नशीब! मिळेल मान-सन्मान, मोठे पद अन् पैसा...

Astrology Gajkesari Rajyog: ज्योतिषीय दृष्टिकोनातून नोव्हेंबर २०२६ चा महिना अत्यंत महत्त्वाचा आणि शुभ योग घेऊन येत आहे. महिन्याच्या अगदी सुरुवातीलाच म्हणजेच ३ नोव्हेंबर २०२६ ला आकाशात एका अत्यंत प्रभावी आणि शुभ अशा 'गजकेसरी राजयोगा'ची निर्मिती होणार आहे. ज्योतिष शास्त्रामध्ये गुरु आणि चंद्राच्या युतीतून तयार होणाऱ्या या योगाला अत्यंत फलदायी मानले जाते. या राजयोगाच्या प्रभावामुळे मान-सम्मान, सुख-समृद्धि, आर्थिक स्थैर्य आणि करिअरमध्ये यश मिळण्याचे मार्ग मोकळे होतात.द्रिक पंचांगानुसार, ३ नोव्हेंबरला पहाटे ३ वाजून ४५ मिनिटांनी चंद्र देव सिंह राशीत प्रवेश करणार असून ५ नोव्हेंबरला सकाळी ९ वाजून ३४ मिनिटांपर्यंत याच राशीत विराजमान राहतील. विशेष म्हणजे, सिंह राशीत आधीपासूनच देवगुरु बृहस्पती उपस्थित असल्यामुळे चंद्र-गुरुच्या संयोगाने हा महासंयोग घडत आहे. या शुभ योगाचा प्रभाव काही विशिष्ट राशींच्या जातकांच्या आयुष्यावर अत्यंत सकारात्मक पडणार असून, त्यांच्यासाठी हा काळ सुवर्णकाळ ठरणार आहे..कर्क राशी (Kark Rashi)कर्क राशीच्या लोकांसाठी गजकेसरी राजयोग आर्थिक क्षेत्रात अत्यंत लाभदायक सिद्ध होईल-या काळात तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. अडकलेले किंवा रखडलेले पैसे परत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. कायदेशीर किंवा कोर्टाशी संबंधित जुन्या वादातून सुटका होऊ शकते. कार्यक्षेत्रात परिस्थिती पूर्णपणे तुमच्या अनुकूल राहील आणि बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या कामात यश मिळेल. या काळात तुमची प्रकृती उत्तम राहील. तसेच तुमच्या आयुष्यात प्रेमाचे आगमन होऊ शकते, ज्यामुळे मन प्रसन्न राहील..Numerology: निर्णय घेताना नेहमी असतात गोंधळलेले; 'या' मूलांकाचे लोक गमावतात हातात आलेली मोठी संधी! .सिंह राशी (Singh Rashi)गजकेसरी योगाची निर्मिती थेट सिंह राशीतच होत असल्यामुळे या राशीच्या जातकांसाठी हा काळ अत्यंत सोन्याचा आणि भाग्यवान असणार आहे-व्यवसायात मोठी भरभराट पाहायला मिळेल. योगायोग पाहता एखादी मोठी आणि फायदेशीर डील तुमच्या हाती लागू शकते. नोकरी शोधत असलेल्या किंवा बदल करू इच्छिणाऱ्यांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील. समाजात मान-प्रतिष्ठा वाढेल आणि तुमची वेगळी ओळख निर्माण होईल. कुटुंबात सुख-शांती नांदेल, एखादी मोठी इच्छा पूर्ण होईल आणि नशिबाची साथ मिळाल्यामुळे मनासारखे यश हाती लागेल..तुला राशी (Tula Rashi)तुला राशीच्या जातकांसाठी हा राजयोग धनलाभाचे आणि प्रगतीचे नवे मार्ग उघडून देणारा ठरेल-नोकरदार वर्गाला कार्यालयात आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची उत्तम संधी मिळेल. तसेच उत्पन्नाचे नवीन मार्ग निर्माण झाल्यामुळे आर्थिक बाजू भक्कम होईल. विवाहासाठी उत्सुक असलेल्यांना मनासारखे स्थळ किंवा योग जुळून येऊ शकतात. व्यवसायात नवीन संधी चालून येतील आणि एखाद्या प्रभावशाली किंवा महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या सहकार्यामुळे रखडलेली कामे वेगाने पुढे जातील.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..दिवाळीआधीच 'या' ४ राशींच्या नशिबात मोठा धनलाभ; मिळणार बक्कळ यश अन् प्रगतीच्या सुवर्ण संधी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.