संस्कृती

सिंह राशीत गजकेसरी योग; ३ नोव्हेंबरपासून चमकणार 'या' राशींचे नशीब! मिळेल मान-सन्मान, मोठे पद अन् पैसा...

Rashi Bhavishya: नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच सिंह राशीत जुळून येणार देवगुरु बृहस्पती आणि चंद्राचा शुभ संयोग; जाणून घ्या कोणत्या लकी राशींचे उजळणार नशीब...
Gajkesari Rajyog 2026 Golden Time for 3 Zodiac Signs

Gajkesari Rajyog 2026: Golden Time for 3 Zodiac Signs

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Astrology Gajkesari Rajyog: ज्योतिषीय दृष्टिकोनातून नोव्हेंबर २०२६ चा महिना अत्यंत महत्त्वाचा आणि शुभ योग घेऊन येत आहे. महिन्याच्या अगदी सुरुवातीलाच म्हणजेच ३ नोव्हेंबर २०२६ ला आकाशात एका अत्यंत प्रभावी आणि शुभ अशा 'गजकेसरी राजयोगा'ची निर्मिती होणार आहे. ज्योतिष शास्त्रामध्ये गुरु आणि चंद्राच्या युतीतून तयार होणाऱ्या या योगाला अत्यंत फलदायी मानले जाते. या राजयोगाच्या प्रभावामुळे मान-सम्मान, सुख-समृद्धि, आर्थिक स्थैर्य आणि करिअरमध्ये यश मिळण्याचे मार्ग मोकळे होतात.

द्रिक पंचांगानुसार, ३ नोव्हेंबरला पहाटे ३ वाजून ४५ मिनिटांनी चंद्र देव सिंह राशीत प्रवेश करणार असून ५ नोव्हेंबरला सकाळी ९ वाजून ३४ मिनिटांपर्यंत याच राशीत विराजमान राहतील. विशेष म्हणजे, सिंह राशीत आधीपासूनच देवगुरु बृहस्पती उपस्थित असल्यामुळे चंद्र-गुरुच्या संयोगाने हा महासंयोग घडत आहे. या शुभ योगाचा प्रभाव काही विशिष्ट राशींच्या जातकांच्या आयुष्यावर अत्यंत सकारात्मक पडणार असून, त्यांच्यासाठी हा काळ सुवर्णकाळ ठरणार आहे.

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