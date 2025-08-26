संस्कृती

Ganesh Chaturthi 2025: यूट्यूब अन् ऑडिओ लावून पूजा करणे योग्य आहे का? वाचा एका क्लिकवर

Using YouTube for Ganesh Chaturthi 2025 worship : यंदा गणेश चतुर्थी २७ ऑगस्ट रोजी साजरा केला जाणार आहे. पण या दिवशी यूट्यूब अन् ऑडिओ लावून पूजा करणे योग्य आहे का? याबाबत पंचांगकर्ते गौरव देशपांडे यांनी काय सांगितले आहे हे जाणून घेऊया.
गणेश चतुर्थीच्या पूजेसाठी यु ट्यूब आणि ऑडिओचा वापर करणे सोयीचे असले तरी, पारंपरिक दृष्टिकोनातून एकाग्रतेची आवश्यकता आहे.

तंत्रज्ञान पूजेला सुलभ बनवते, परंतु काहींच्या मते, यामुळे पूजेची पवित्रता कमी होऊ शकते.

शास्त्रानुसार, मनाची शुद्धता आणि भक्ती महत्त्वाची आहे, मग ती कोणत्याही माध्यमातून केली तरी चालते.

Ganesh Chaturthi puja with online audio guidance: यु ट्यूब आणि ऑडिओ लावून पूजा करणे योग्य आहे का, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात येतो. पारंपरिक दृष्टिकोनातून, पूजा ही एक पवित्र आणि एकाग्रतेने केली जाणारी क्रिया मानली जाते, जिथे मन आणि आत्मा पूर्णपणे ईश्वराशी जोडलेले असावेत. यु ट्यूब किंवा ऑडिओद्वारे मंत्र, भजन किंवा पूजेची प्रक्रिया ऐकणे सोयीचे असले, तरी यामुळे एकाग्रता भंग होण्याची शक्यता असते.

