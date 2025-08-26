Ganesh Chaturthi 2025: यूट्यूब अन् ऑडिओ लावून पूजा करणे योग्य आहे का? वाचा एका क्लिकवर

गणेश चतुर्थीच्या पूजेसाठी यु ट्यूब आणि ऑडिओचा वापर करणे सोयीचे असले तरी, पारंपरिक दृष्टिकोनातून एकाग्रतेची आवश्यकता आहे. तंत्रज्ञान पूजेला सुलभ बनवते, परंतु काहींच्या मते, यामुळे पूजेची पवित्रता कमी होऊ शकते. शास्त्रानुसार, मनाची शुद्धता आणि भक्ती महत्त्वाची आहे, मग ती कोणत्याही माध्यमातून केली तरी चालते..Ganesh Chaturthi puja with online audio guidance: यु ट्यूब आणि ऑडिओ लावून पूजा करणे योग्य आहे का, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात येतो. पारंपरिक दृष्टिकोनातून, पूजा ही एक पवित्र आणि एकाग्रतेने केली जाणारी क्रिया मानली जाते, जिथे मन आणि आत्मा पूर्णपणे ईश्वराशी जोडलेले असावेत. यु ट्यूब किंवा ऑडिओद्वारे मंत्र, भजन किंवा पूजेची प्रक्रिया ऐकणे सोयीचे असले, तरी यामुळे एकाग्रता भंग होण्याची शक्यता असते. .काहींच्या मते, तंत्रज्ञानाचा वापर पूजेला आधुनिक आणि सुलभ बनवतो, विशेषतः जेव्हा मंत्रोच्चार किंवा विधींचे ज्ञान कमी असते. मात्र, काही जण मानतात की, यामुळे पूजेची पवित्रता आणि वैयक्तिक भक्ती कमी होऊ शकते. शास्त्रानुसार, पूजेत मनाची शुद्धता आणि भक्ती महत्त्वाची आहे, मग ती कोणत्याही माध्यमातून केली तरी चालते. तरीही, यु ट्यूब किंवा ऑडिओ वापरताना, त्याचा वापर फक्त मार्गदर्शनासाठी करावा आणि मन ईश्वरात रमलेले असावे. तंत्रज्ञान हे साधन आहे, परंतु भक्ती ही अंतःकरणातून यायला हवी. यूट्यूब अन् ऑडिओ लावून पूजा करणे योग्य आहे का? याबाबत पंचांगकर्ते गौरव देशपांडे यांनी काय सांगितले आहे हे जाणून घेऊया. .पंचांगकर्ते गौरव देशपांडे यांनी सकाळला मुलाखत देतांना सांगितले की मंत्राची जी स्पंदने असतात, मंत्राचा जेव्हा उच्चार होतो, श्वासाद्वारे बाहेर येत असतात. जेव्हा आपण ऑडिओ किंवा व्हिडिओ ऐकत असतो तेव्हा त्यातून फक्त आवाज येत असतो, स्पंदने येत नसतात. .त्यामुळे तो आपतकालातील मार्ग आहे. आपतकाल म्हणजे गुरूजीच उपलब्ध नाहीय. आता करोडो लोकांना गणपती बसवायचा आहे आणि गुरूजीच उपलब्ध नाही, अशा वेळी या मार्गाचा अवलंब करून श्रद्धने करू शकता..यु ट्यूबवरून मंत्र ऐकून गणेश पूजा करणे शास्त्रानुसार योग्य आहे का?उत्तर: शास्त्रानुसार, पूजेत मनाची शुद्धता आणि भक्ती महत्त्वाची आहे. यु ट्यूबवरून मंत्र ऐकणे मार्गदर्शनासाठी ठीक आहे, पण पूजेदरम्यान मन एकाग्र आणि ईश्वरात रमलेले असावे..ऑडिओ लावून गणेश चतुर्थीची पूजा केल्याने भक्ती कमी होते का? उत्तर: ऑडिओमुळे भक्ती कमी होत नाही, जर तुमचे मन आणि श्रद्धा पूर्णपणे गणपतीकडे असेल. तंत्रज्ञान हे फक्त साधन आहे; भक्ती अंतःकरणातून यायला हवी..यु ट्यूब किंवा ऑडिओ वापरणे गणेश पूजेची पवित्रता कमी करते का? उत्तर: पवित्रता ही मनाच्या भावनेतून येते. यु ट्यूब किंवा ऑडिओ केवळ मार्गदर्शनासाठी वापरल्यास पवित्रतेवर परिणाम होत नाही, पण व्याकरण टाळावे..गणेश चतुर्थीला ऑनलाइन पूजा करताना काय काळजी घ्यावी?उत्तर: ऑनलाइन पूजा करताना शांत वातावरण ठेवा, मोबाइल नोटिफिकेशन्स बंद करा, आणि मन पूजेत एकाग्र ठेवा. तंत्रज्ञानाचा वापर मर्यादित आणि भक्तीपूर्ण करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.