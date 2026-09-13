Ganesh Chaturthi Do's & Don'ts: गणपती बाप्पांना घरी आणताय? मूर्ती निवडण्यापासून स्थापनेपर्यंत ‘या’ गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा!

Important Ganpati Bappa Idol Selection and Installation Tips: गणपती बाप्पांना घरी आणणे हा प्रत्येक भक्तासाठी आनंदाचा आणि भावनिक क्षण असतो. विशेषतः पहिल्यांदाच घरी गणपती बसवणाऱ्यांच्या मनात बाप्पांच्या मूर्तीपासून ते पूजेच्या जागेपर्यंत अनेक प्रश्न असतात. मूर्ती कशी निवडायची, डाव्या सोंडेची की उजव्या सोंडेची मूर्ती घ्यायची, मूर्तीचा रंग आणि उंची किती असावी, असे अनेक प्रश्न मनात येतात. घरात बाप्पांचे आगमन करण्यापूर्वी या काही महत्त्वाच्या गोष्टींची माहिती असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पूजा योग्य पद्धतीने आणि भक्तिमय वातावरणात करता येते, तसेच काही सामान्य चुका टाळताही येतात..काय करावे?१. बाप्पांची मूर्ती ईशान्य दिशेला ठेवावीघरात गणपतीची मूर्ती बसवताना ईशान्य दिशा म्हणजेच ईशान्य कोपरा शुभ मानला जातो. या दिशेला बाप्पांची मूर्ती ठेवल्याने घरात सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा राहते, अशी धार्मिक मान्यता आहे.२. बाप्पा आणण्यापूर्वी घर स्वच्छ करावेगणपती बाप्पा घरी आणण्यापूर्वी संपूर्ण घराची स्वच्छता करावी. ज्या ठिकाणी बाप्पांची स्थापना करणार आहात, ती जागा विशेष स्वच्छ करून फुलांनी, रांगोळीने आणि दिव्यांनी सजवू शकता. गंगाजल शिंपडून जागेची शुद्धी करण्याचीही परंपरा आहे..Ganesh Chaturthi Vastu Tips 2026: गणेशोत्सवाआधी घरातून ‘या’ ६ वस्तू आजच काढून टाका; वास्तुशास्त्रानुसार मिळेल सुख-शांती अन् सकारात्मक ऊर्जा! .३. योग्य मूर्तीची निवड करावीगणपतीच्या मूर्ती वेगवेगळ्या आकारात आणि आसनात पाहायला मिळतात. घरच्या गणपतीसाठी बसलेल्या अवस्थेतील म्हणजेच ललितासनातील गणपतीची मूर्ती शुभ मानली जाते. या आसनातील बाप्पा शांतता, स्थिरता आणि संतुलनाचे प्रतीक मानले जातात.४. बाप्पा किती दिवस घरी असतील हे आधी ठरवागणपती किती दिवस घरी ठेवायचे हे कुटुंबाची परंपरा आणि प्रथेनुसार ठरवले जाते. काही घरांमध्ये दीड दिवस, ३, ५, ७, १० किंवा ११ दिवस गणपतीची स्थापना केली जाते. त्यामुळे बाप्पा किती दिवस घरी असतील आणि विसर्जन कधी करायचे, याची आधीच माहिती असणे चांगले..५. बाप्पांना सात्त्विक नैवेद्य दाखवागणपती बाप्पांना मोदक, लाडू, फळे आणि इतर सात्त्विक पदार्थांचा नैवेद्य दाखवावा. कांदा, लसूण, अतितिखट किंवा जास्त प्रक्रिया केलेले पदार्थ नैवेद्यात टाळण्याची परंपरा आहे. मोदक हा गणपती बाप्पांचा आवडता नैवेद्य मानला जात असल्याने गणेश चतुर्थीला मोदकाला विशेष महत्त्व असते..Ganesh Chaturthi 2026: यंदा हरतालिका अन् गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी! मग आधी पूजा कोणाची करायची? उपवास कधी सोडायचा? जाणून घ्या एकाच क्लिकवर.काय करू नये?१. बाप्पांची मूर्ती एकटी सोडू नकाज्याप्रमाणे घरात एखाद्या नव्या पाहुण्याचे प्रेमाने स्वागत केले जाते, त्याचप्रमाणे बाप्पांच्या उपस्थितीतही भक्ती आणि आदराचे वातावरण ठेवावे. पूजेच्या काळात मूर्तीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करू नये.२. बाप्पांची मूर्ती बाथरूम किंवा स्वयंपाकघराच्या जवळ ठेवू नकावास्तुशास्त्रानुसार बाथरूम किंवा स्वयंपाकघराच्या जवळ गणपतीची मूर्ती ठेवणे टाळले जाते. त्यामुळे बाप्पांसाठी स्वच्छ, शांत आणि योग्य जागा निवडावी..३. शिळी फुले किंवा शिळा नैवेद्य ठेवू नकागणपतीला अर्पण केलेली फुले आणि नैवेद्य ताजे असावेत. शिळे किंवा खराब झालेले अन्न आणि फुले मूर्तीसमोर ठेवणे टाळावे. पूजेच्या जागेची नियमित स्वच्छता करणेही महत्त्वाचे आहे.४. पूजेच्या वेळी मोठा गोंधळ किंवा त्रासदायक आवाज करू नकाढोल-ताशे, आरती आणि भक्तिगीते हा गणेशोत्सवाचा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र पूजेच्या वेळी खूप मोठ्या आवाजात संगीत लावणे, आरडाओरड करणे किंवा गोंधळ घालणे टाळावे. बाप्पांच्या उपस्थितीत शांत आणि प्रसन्न वातावरण ठेवावे. तसेच पूजेच्या ठिकाणी वाद, भांडण किंवा अपशब्द वापरणे टाळणे चांगले..Hartalika Katha: हरतालिकेची कहाणी! हवा तसा नवरा मिळावा म्हणून महिला का करतात व्रत! माता पार्वती-भगवान शंकरांची संपूर्ण कथा वाचा इथेच.५. घरात एकाच वेळी अनेक गणपतीच्या मूर्ती ठेवू नकावास्तुशास्त्रानुसार घरात एकाच गणपतीची मूर्ती ठेवणे शुभ मानले जाते. अनेक गणपतीच्या मूर्ती एकत्र ठेवल्याने पूजेच्या जागेतील संतुलन बिघडू शकते, अशी मान्यता आहे. त्यामुळे घरच्या गणपतीसाठी एकच मूर्ती निवडणे योग्य मानले जाते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.