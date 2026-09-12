Ganesh Chaturthi 2026: फिल्मी अवतार की शास्त्रोक्त रूप? गणेश चतुर्थीला कशी असावी बाप्पाची मूर्ती? जाणून घ्या नियम!

Right Direction for Ganesha Trunk: येत्या १४ सप्टेंबर २०२६ पासून गणेशोत्सवाला सुरुवात होत आहे. महाराष्ट्रासह देशभरात लाडक्या गणरायाची प्राणप्रतिष्ठापना करण्यासाठी भाविक मोठ्या उत्साहाने गणेशमूर्तींची निवड करत आहेत. पण, गेल्या काही वर्षांत बाजारात बॉलिवूड चित्रपट, प्रसिद्ध मानवी चेहरे, संतांचे वेश किंवा इतर देवांचे रूप दिलेल्या 'कस्टमाइज' किंवा 'फॅन्सी' गणेशमूर्तींचा ट्रेंड मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.या पार्श्वभूमीवर, अशा कस्टमाइज मूर्तींची पूजा करणे शास्त्रांनुसार योग्य आहे का आणि घरगुती पूजेसाठी बाप्पाच्या सोंडेची दिशा कोणती असावी, याविषयी हिंदू धर्मशास्त्र आणि पुराणांमध्ये स्पष्ट नियम सांगण्यात आले आहेत..कस्टमाइज किंवा फॅन्सी मूर्तींची पूजा योग्य की अयोग्य?धर्मग्रंथ, शास्त्रे आणि आगम शास्त्रांनुसार प्रत्येक देवतेची स्वतंत्र सत्ता, रूप, मुद्रा आणि आयुधे (शस्त्रे) निश्चित केलेली असतात.रूपातील बदल वर्ज्य: पुराणांनुसार एका देवतेच्या मूर्तीमध्ये दुसऱ्या देवतेचा, संतांचा किंवा मानवाचा चेहरा जोडणे हे शास्त्राविरुद्ध मानले जाते. देवतेचे रूप हे तिच्या मूळ तत्त्वशक्तीचे प्रकटीकरण असते. त्यामुळे त्यात केलेला बदल हा 'विकृती' मानला जातो..निश्चित आयुधे आणि मुद्रा: भगवान विष्णूंच्या हातात शंख, चक्र आणि गदा असते; तर भगवान गणेशाच्या हातात पाश, अंकुश, मोदक आणि अभय मुद्रा असणे अनिवार्य आहे.दैवी शक्तीचा अभाव: तज्ज्ञांच्या मते, जर मूर्ती शास्त्रानुसार बनवलेली नसेल, तर त्या मूर्तीमध्ये पूजेदरम्यान दैवी शक्तीचा आवेश किंवा स्पंदने निर्माण होत नाहीत. त्यामुळे फॅन्सी मूर्तींऐवजी शास्त्रसंमत मूर्तीचीच स्थापना करावी..Ganpati Decoration 2026: कागदी कमळ, केळीची पाने अन् कापसाचे ढग; यंदा गणपती सजावटीसाठी ट्राय करा १० भन्नाट अन् सोप्या आयडिया!.गणपतीच्या सोंडेची दिशा काय सांगते?गणेशमूर्ती खरेदी करताना सोंडेची दिशा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. दिशा ठरवताना मूर्ती पाहणाऱ्याच्या दृष्टिकोनातून नव्हे, तर बाप्पाच्या स्वतःच्या उजव्या आणि डाव्या बाजूचा विचार केला जातो.डाव्या सोंडेचा गणपती (चंद्रनाडी):वैशिष्ट्य: बाप्पाच्या स्वतःच्या डाव्या बाजूला वळलेली सोंड ही 'इडा' म्हणजेच 'चंद्रनाडी'शी जोडलेली असते.महत्त्व: चंद्रनाडी ही शीतलता, सौम्यता आणि शांततेचे प्रतीक आहे. घरगुती पूजेसाठी डाव्या सोंडेची मूर्ती सर्वात अधिक शुभ आणि प्रचलित मानली जाते. यामुळे कुटुंबात सुख, शांती आणि समृद्धी लाभते..उजव्या सोंडेचा गणपती (सूर्यनाडी):वैशिष्ट्य: बाप्पाच्या स्वतःच्या उजव्या बाजूला वळलेली सोंड ही 'पिंगला' म्हणजेच 'सूर्यनाडी'शी जोडलेली असते. याला 'दक्षिणाभिमुखी' किंवा 'सिद्धिविनायक' गणपती म्हणतात.महत्त्व: सूर्यनाडी ही ऊर्जा, तेज आणि आक्रमकतेचे प्रतीक मानली जाते. अशा मूर्तीची पूजा करताना अत्यंत कडक नियम, सोवळे-ओवळे आणि पूजेच्या विधींचे अचूक पालन करावे लागते. त्यामुळे घरात ही मूर्ती आणण्यापूर्वी पुरोहितांचा सल्ला घेणे किंवा कौटुंबिक परंपरेचा विचार करणे आवश्यक असते.सरळ सोंडेची मूर्ती:काही मूर्तींमध्ये सोंड सुरुवातीला सरळ खाली येऊन नंतर किंचित वळलेली असते. आधुनिक मूर्तिकलेत हा प्रकार दिसतो, जो सामान्यतः घरगुती पूजेसाठी वापरला जाऊ शकतो..घरगुती पूजेसाठी मूर्ती निवडताना 'या' गोष्टी ध्यानात ठेवाशास्त्राधारित मूर्ती: नेहमी पारंपरिक आणि शास्त्रोक्त रूप असलेलीच मूर्ती निवडा.कडक नियमांचे पालन: जर उजव्या सोंडेची मूर्ती आणत असाल तर दैनंदिन पूजेतील शुद्धता आणि वेळ पाळणे आवश्यक आहे; नाहीतर डाव्या सोंडेची मूर्ती सर्वसाधारण घरगुती पूजेसाठी उत्तम ठरते.पर्यावरणपूरक उत्सव: केवळ मूर्तीचे रूपच नव्हे, तर शाडूची माती किंवा पर्यावरणपूरक मूर्ती आणून मनोभावे पूजा करणे आणि स्वच्छता राखणे हे धर्मशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे..Ganesh Chaturthi 2026: १४ सप्टेंबरला बाप्पाचे आगमन! जाणून घ्या अचूक तिथी ,प्राणप्रतिष्ठेचा शुभ मुहूर्त अन् संपूर्ण पूजा विधी.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.